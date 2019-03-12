«Авангард» — фаворит? В чем «Барыс» лучше российского соперника по Кубку Гагарина

Источник: РИА "Новости"

Казахстанский клуб «Барыс» во втором раз в истории в Кубке Гагарина сыграет с «Авангардом» из Омска. В отличие от первого противостояния, команда из Астаны финишировала выше соперников, но на проход в следующий раунд, по мнению экспертов, шансы выше у россиян. В том, почему подопечных Андрея Скабелки недооценивают, попытался разобраться корреспондент Vesti.kz.

В пользу столичного клуба есть несколько аргументов. Главный: «Барыс» финишировал выше, став вторым в Восточной конференции, а «Авангард» — четвертым. Есть и другие преимущества и слабости.

1. Реализация большинства и меньшинство

Казахстанская команда замыкает ТОП-5 клубов «регулярки» по розыгрышу численного большинства — 23,1 процента (42 гола в 208 попытках). «Авангард» идет только 17-м — 16,4 процента (34 гола в 207 попытках).

Хуже у «Барыса» с нейтрализацией численного превосходства соперника, но процент очень близкий. У «Авангарда» он 84,3 процента (24 и 153), а у «Барыса» — 79,7 процента (43 и 212).

2. Броски дома и в гостях

В серии «Барыса» с «Авангардом» встретятся две из трех самых бросающих команд лиги. Омичи в регулярном чемпионате сделали 2089 бросков, а астанчане — 2000. Процент реализации повыше у «Барыса» — 9,5 против 8,47.

Большую часть бросков столичный клуб совершил на своем льду (1119) — это лучший результат в турнире. По проценту реализации «Барыс» занимает 14-е место — 8,4, а «Авангард» по числу попыток идет вторым (1035 бросков), но эффективность у них выше — 8,99.

На гостевом льду уже «Авангард» — самый бросающий в состязании (1054 броска). По реализации — 15-е (7,97 процента). «Барыс» бросает скромнее (884), но эффективность выше — 10,90 процента. А это лучший результат в «регулярке» КХЛ.

3. Голы

«Барыс» по забитым голам в Восточной конференции стал вторым, уступив лишь в одну шайбу «Автомобилисту» из Екатеринбурга. Столичная команда забила 190 голов (3,06 за игру) — пятый результат в КХЛ. «Авангард» отправил в ворота соперника на 13 шайб меньше (177, или 2,85 за матч).

Оборона казахстанской команды пропустила 149 голов (10-е место). В среднем это 2,4 шайбы за матч. У «Авангарда» в защите дела получше — 133 шайбы (2,15 за матч).

4. Игры дома и в гостях

Казахстанский клуб входит в ТОП-10 команд по игре на своей площадке. На «Барыс Арене» набраны 42 очка: 94 гола забиты и 74 пропущены. У «Авангарда» показатели близкие — 45, 93 и 67. Но это четвертое место в турнире.

В рейтинге выездных встреч уже отечественная команда стоит выше — на четвертом месте. Набраны 44 очка (забито 96 голов, пропущено — 75). «Авангард» тут идет восьмым с 38 баллами (84 и 66).

5. Лидеры

Ведущие игроки «Барыса, а это Даррен Диц с Брэндоном Боченски, на первых позициях и в плей-офф. Первый — в статусе лучшего бомбардира-защитника «регулярки», забил уже три гола в играх на вылет, а второй уже с девятью очками в своем бомбардирском списке (выше результат только у Тему Хартикайнена из «Салавата Юлаева»). А форвард «Барыса» Мэтт Фрэттин — лучший снайпер Кубка Гагарина с шестью забитыми голами.

Игроки «Авангарда» ведут себя скромнее — лучшим является Сергей Шумаков с шестью баллами (5+1). Еще группа хоккеистов набрала на очко меньше. Не вышел на свой уровень первый бомбардир команды в «регулярке» Илья Михеев (1+3).