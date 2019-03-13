Большая восьмерка: в Кубке Гагарина начинается битва за полуфиналы

Во втором раунде
Главное дерби отечественного хоккея состоится в третий раз в истории
— Не стал бы проводить параллели с играми в «регулярке» — в
ЦСКА выиграл все последние 14 матчей в КХЛ, в том числе четыре в первом раунде
— О недооценке «Динамо» не может быть и речи — готовимся очень серьезно к предстоящей серии, как делали это весь сезон перед каждым из матчей регулярного чемпионата и
В противостоянии с ЦСКА многое будет зависеть от того, с каким успехом
Также опасаться стоит и бросков от синей линии защитника Никиты Нестерова, ставших грозным оружием подопечных Игоря Никитина при розыгрыше большинства.
— Тренеры нам подсказывали, как играть в меньшинстве, и раз получился такой результат в матчах с «Йокеритом», значит, мы всё правильно делали, — сказал «Известиям» Владислав Ефремов. — Уверен, тренерский штаб разберет игру ЦСКА и передаст знания нам. А мы постараемся выполнить эти установки.
В целом же хоккеисты
— С ЦСКА будет сложнейшее противостояние, — отметил в разговоре с «Известиями» защитник «Динамо» Михал Чайковски. — Несмотря на то, что соперник будет фаворитом, с каждой командой можно играть на победу. Нам надо держаться вместе и биться друг за друга. Нельзя сидеть в обороне — наоборот, нужно стараться показывать активный хоккей. Если мы будем играть в «форчек» (активная игра по отбору шайбы в зоне соперника. — «Известия»), то армейцы станут совершать ошибки. Конечно, важно иметь уважение к противнику, но нельзя его бояться. Нам надо выложиться на все 100%, чтобы пройти дальше.
В еще одном противостоянии Запада вторая команда конференции по итогам регулярного чемпионата проведет серию игр с занявшими третье место ярославскими «железнодорожниками». Эти клубы уже встречались друг с другом в
— «Локомотив» — сильная команда, — поделился с «Известиями» вратарь СКА Магнус Хелльберг. — У нас была сложная серия со «Спартаком», но мы показали характер, и это нам добавило уверенности перед вторым раундом. Однако нет сомнений, что противостояние с ярославским клубом будет тяжелым.
В последней игре серии с южанами перелом ноги получил капитан команды Стаффан Кронвалль. Теперь шансы «Локомотива» зависят от того, как молодая команда перенесет потерю лидера своей обороны.
— Понимаем, что соперник у нас серьезный, и готовимся к сложной серии, — сказал «Известиям» нападающий СКА Сергей Плотников. — Не стоит обращать внимание на результаты наших встреч с ярославцами в регулярном чемпионате. В
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Екатеринбуржцы выглядят однозначными фаворитами серии. Их первое звено Найджел Доус — Стефан Да Коста — Анатолий Голышев ничем не уступит ударной скандинавской тройке «Салавата» Линус Умарк — Йоонас Кемппайнен — Теему Хартикайнен, а в остальных линиях уральцы и вовсе выглядят сильнее соперников. Кроме того, у уфимцев травмирован форвард Антон Бурдасов, который вряд ли поможет «Салавату» в этой серии.
— Серьезно готовимся к серии, проводили в перерыве между раундами интенсивные тренировки, — подчеркнул в беседе с «Известиями» защитник «Автомобилиста» Алексей Василевский. — В любом случае, намерены играть на победу. Хотим добраться до финала конференции. В
«Авангард» весь сезон проводит домашние матчи не у себя в Омске, а в подмосковной Балашихе. Тем не менее команда быстро адаптировалась к игре без собственных зрителей и сейчас уверенно идет к финалу конференции. Подопечные Боба Хартли выиграли у «Барыса» все четыре очные встречи в прошедшей «регулярке» и являются фаворитами даже при том, что в итоговой таблице Восточной конференции оказались ниже клуба из Астаны. Свои амбиции омичи подтвердили в первом раунде, разгромив теперь уже бывшего обладателя Кубка Гагарина «Ак Барс» (4:0). «Барыс» же потратил целых семь матчей на борьбу с нижегородским «Торпедо».
— Наш тренерский штаб работает целыми днями, занимаясь разборами игр «Барыса» в этом сезоне, в том числе и против нас в «регулярке», — рассказал «Известиям» президент «Авангарда» Максим Сушинский. — От противостояния с «Барысом» жду красивого хоккея, но как всё сложится на практике, покажет время. Можно играть в некрасивый хоккей, но добиваться результата. Для меня без разницы, выиграем мы 1:0 или 10:0. Самое главное — добиться победы. Тем более, в нынешнем
Два стартовых матча серии ЦСКА-«Динамо» пройдут в среду и в пятницу на домашней арене армейцев. СКА примет в
Алексей Фомин, Павел Гудков, Дмитрий Лару