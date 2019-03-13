Большая восьмерка: в Кубке Гагарина начинается битва за полуфиналы

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Во втором раунде плей-офф КХЛ болельщики увидят сложные и длительные противостояния. 13 марта в Западной конференции сойдутся московские ЦСКА и «Динамо», а также петербургский СКА и ярославский «Локомотив». 14 марта в дело вступят представители Восточной конференции: екатеринбургский «Автомобилист» будет противостоять уфимскому «Салавату Юлаеву», а астанинский «Барыс» — омскому «Авангарду». Участники второго раунда Кубка Гагарина ожидают не менее напряженных встреч, чем на предыдущей стадии.

ЦСКА — «Динамо»

Главное дерби отечественного хоккея состоится в третий раз в истории плей-офф. В двух предыдущих противостояниях на вылет верх брали динамовцы, но к нынешней серии армейцы подходят в качестве безоговорочных фаворитов. Об этом свидетельствуют их уверенные победы над бело-голубыми в обоих матчах регулярного чемпионата (3:1 и 5:1).

— Не стал бы проводить параллели с играми в «регулярке» — в плей-офф немного другой хоккей, — сказал «Известиям» нападающий «Динамо» Владислав Ефремов. — Если честно, даже не хочу думать и загадывать, как сложится серия с ЦСКА. Просто хочется выйти на лед и сделать всё для победы. Армейцы — очень хорошая команда, они стали победителями регулярного чемпионата. Нам нужно играть за счет самоотдачи, держать шайбу в своей зоне и ловить ее при бросках по воротам в исполнении соперника.

ЦСКА выиграл все последние 14 матчей в КХЛ, в том числе четыре в первом раунде плей-офф с подольским «Витязем» (счет в серии 4:0). Результаты и игра армейцев делают их главными претендентами на победу в Кубке Гагарина. Однако хоккеисты красно-синих стараются не думать о своем статусе и серьезно относятся к любому сопернику.

— О недооценке «Динамо» не может быть и речи — готовимся очень серьезно к предстоящей серии, как делали это весь сезон перед каждым из матчей регулярного чемпионата и плей-офф, — отметил в разговоре с «Известиями» нападающий ЦСКА Янник Хансен. — Мы понимаем, что в играх на вылет совершенно другой накал и уровень сопротивления. Почувствовали это уже в первом раунде — «Витязь» достойно сопротивлялся, хоть и не выиграл у нас ни одного матча. Во втором раунде готовы к сложному противостоянию с «Динамо», но нацелены только на победу.

В серии с «Йокеритом» динамовцы показали стопроцентный результат «убивания» штрафного времени, не пропустив ни одного гола и забросив две шайбы в меньшинстве.

В противостоянии с ЦСКА многое будет зависеть от того, с каким успехом бело-голубые смогут как в равных, так и в неполных составах закрыть ударную тройку армейцев Кирилл Капризов — Линден Вей — Михаил Григоренко.

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Также опасаться стоит и бросков от синей линии защитника Никиты Нестерова, ставших грозным оружием подопечных Игоря Никитина при розыгрыше большинства.

— Тренеры нам подсказывали, как играть в меньшинстве, и раз получился такой результат в матчах с «Йокеритом», значит, мы всё правильно делали, — сказал «Известиям» Владислав Ефремов. — Уверен, тренерский штаб разберет игру ЦСКА и передаст знания нам. А мы постараемся выполнить эти установки.

В целом же хоккеисты бело-голубых не сомневаются, что шансы пройти в финал Западной конференции у них есть.

— С ЦСКА будет сложнейшее противостояние, — отметил в разговоре с «Известиями» защитник «Динамо» Михал Чайковски. — Несмотря на то, что соперник будет фаворитом, с каждой командой можно играть на победу. Нам надо держаться вместе и биться друг за друга. Нельзя сидеть в обороне — наоборот, нужно стараться показывать активный хоккей. Если мы будем играть в «форчек» (активная игра по отбору шайбы в зоне соперника. — «Известия»), то армейцы станут совершать ошибки. Конечно, важно иметь уважение к противнику, но нельзя его бояться. Нам надо выложиться на все 100%, чтобы пройти дальше.

СКА — «Локомотив»

В еще одном противостоянии Запада вторая команда конференции по итогам регулярного чемпионата проведет серию игр с занявшими третье место ярославскими «железнодорожниками». Эти клубы уже встречались друг с другом в плей-офф предыдущих трех сезонов. Во всех случаях успех праздновал коллектив из Северной столицы. Однако прошлые результаты значения не имеют. Тем более что команда Ильи Воробьева с трудом и лишь по итогам шести матчей одолела в первом раунде московский «Спартак» (4:2), хотя до старта Кубка Гагарина казалось, что питерцы быстро и без проблем разберутся с красно-белыми.

— «Локомотив» — сильная команда, — поделился с «Известиями» вратарь СКА Магнус Хелльберг. — У нас была сложная серия со «Спартаком», но мы показали характер, и это нам добавило уверенности перед вторым раундом. Однако нет сомнений, что противостояние с ярославским клубом будет тяжелым.

Ярославцы в первом раунде также провели шесть встреч, которые завершились победой над «Сочи» (4:2).

В последней игре серии с южанами перелом ноги получил капитан команды Стаффан Кронвалль. Теперь шансы «Локомотива» зависят от того, как молодая команда перенесет потерю лидера своей обороны.

— Понимаем, что соперник у нас серьезный, и готовимся к сложной серии, — сказал «Известиям» нападающий СКА Сергей Плотников. — Не стоит обращать внимание на результаты наших встреч с ярославцами в регулярном чемпионате. В плей-офф возможно всё.

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«Автомобилист» — «Салават Юлаев»

Екатеринбуржцы выглядят однозначными фаворитами серии. Их первое звено Найджел Доус — Стефан Да Коста — Анатолий Голышев ничем не уступит ударной скандинавской тройке «Салавата» Линус Умарк — Йоонас Кемппайнен — Теему Хартикайнен, а в остальных линиях уральцы и вовсе выглядят сильнее соперников. Кроме того, у уфимцев травмирован форвард Антон Бурдасов, который вряд ли поможет «Салавату» в этой серии.

— Серьезно готовимся к серии, проводили в перерыве между раундами интенсивные тренировки, — подчеркнул в беседе с «Известиями» защитник «Автомобилиста» Алексей Василевский. — В любом случае, намерены играть на победу. Хотим добраться до финала конференции. В плей-офф все соперники сильны, поэтому даже не имеет значения, кто против нас будет играть, — к серии с любым клубом нужно быть максимально готовым.

«Барыс» — «Авангард»

«Авангард» весь сезон проводит домашние матчи не у себя в Омске, а в подмосковной Балашихе. Тем не менее команда быстро адаптировалась к игре без собственных зрителей и сейчас уверенно идет к финалу конференции. Подопечные Боба Хартли выиграли у «Барыса» все четыре очные встречи в прошедшей «регулярке» и являются фаворитами даже при том, что в итоговой таблице Восточной конференции оказались ниже клуба из Астаны. Свои амбиции омичи подтвердили в первом раунде, разгромив теперь уже бывшего обладателя Кубка Гагарина «Ак Барс» (4:0). «Барыс» же потратил целых семь матчей на борьбу с нижегородским «Торпедо».

— Наш тренерский штаб работает целыми днями, занимаясь разборами игр «Барыса» в этом сезоне, в том числе и против нас в «регулярке», — рассказал «Известиям» президент «Авангарда» Максим Сушинский. — От противостояния с «Барысом» жду красивого хоккея, но как всё сложится на практике, покажет время. Можно играть в некрасивый хоккей, но добиваться результата. Для меня без разницы, выиграем мы 1:0 или 10:0. Самое главное — добиться победы. Тем более, в нынешнем плей-офф, где всего три серии в первом раунде закончились со счетом 4:0. В остальных парах была интересная борьба. Так что уровень хоккея растет, и ни с одним из соперников матчи не складываются просто.

Два стартовых матча серии ЦСКА-«Динамо» пройдут в среду и в пятницу на домашней арене армейцев. СКА примет в Санкт-Петербурге «Локомотив» в эти же дни. «Автомобилист» начнет противостояние с «Салаватом» на своем льду — они сыграют в Екатеринбурге в четверг и в субботу. Тогда же состоятся стартовые встречи в Астане между «Барысом» и «Авангардом». Серии идут до четырех побед и могут продлиться до 25—26 марта , если в одной или нескольких парах дело дойдет до седьмых матчей.