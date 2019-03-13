«В этом сезоне он уже не вернется». Главный тренер «Барыса» рассказал о Даллмэне

Источник: РИА "Новости"

«Даллмэн в этом сезоне уже не вернется. Чисто житейские моменты. Семейная ситуация», — озвучил Скабелка.

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Напомним, Даллмэна не играет за «Барыс» с конца января.

Он покинул расположение команды в связи с семейными обстоятельствами.

Матчевая серия второго круга Кубка Гагарина между «Барысом» и «Авангардом» стартует 14 марта в Астане.