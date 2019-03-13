«В этом сезоне он уже не вернется». Главный тренер «Барыса» рассказал о Даллмэне
Главный тренер столичного «Барыса» Андрей Скабелка в интервью Vesti.kz прокомментировал ситуацию с длительным отсутствием в составе защитника Кевина Даллмэна.
Главный тренер столичного «Барыса» Андрей Скабелка в интервью Vesti.kz прокомментировал ситуацию с длительным отсутствием в составе защитника Кевина Даллмэна.
«Даллмэн в этом сезоне уже не вернется. Чисто житейские моменты. Семейная ситуация», — озвучил Скабелка.
Напомним, Даллмэна не играет за «Барыс» с конца января.
Он покинул расположение команды в связи с семейными обстоятельствами.
Матчевая серия второго круга Кубка Гагарина между «Барысом» и «Авангардом» стартует 14 марта в Астане.
Первая игра противостояния начнется в 19:30 по столичному времени.