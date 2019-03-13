«Могу вас разочаровать». Скабелка — о подготовке «Барыса», желании отомстить «Авангарду» и отсутствии Старченко

Источник: РИА "Новости"

— Первая тренировка на льду. Вчера мы собрались и поговорили по сопернику. У нас началась непосредственная подготовка к встрече с «Авангардом». Нам нужно было войти в тренировочный режим. Мы обратили внимание на зонную оборону и игру в неравных составах, — отметил Скабелка.

— Почему на тренировке не видно Старченко?

— Старченко мы не увидим в этом сезоне, он уехал на обследование в Москву.

— Расскажите о ваших личных мотивах в противостоянии с «Авангардом»?

— Могу вас разочаровать. Противостояние с «Авангардом» — не является чем-то личным. Там все новое. Новое руководство и тренер. Если честно, меня это абсолютно не волнует. Мы сыграли четыре игры с «Авангардом», команда играет в агрессивном ключе. Они мало допускают ошибок. Три игры сыграли вничью, а одну проиграли. Все матчи были напряженные. Здесь многое будут решать нюансы.

— Вы могли бы сравнить «Торпедо» и «Авангард»?

— Это разные команды. Главное, подготовка к матчу и психологический элемент. Соперники разные и по стилю игры.