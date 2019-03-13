«Могу вас разочаровать». Скабелка — о подготовке «Барыса», желании отомстить «Авангарду» и отсутствии Старченко
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка рассказал о подготовке команды и о своих личных мотивах перед матчевой серией
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка рассказал о подготовке команды и о своих личных мотивах перед матчевой серией
— Первая тренировка на льду. Вчера мы собрались и поговорили по сопернику. У нас началась непосредственная подготовка к встрече с «Авангардом». Нам нужно было войти в тренировочный режим. Мы обратили внимание на зонную оборону и игру в неравных составах, — отметил Скабелка.
— Почему на тренировке не видно Старченко?
— Старченко мы не увидим в этом сезоне, он уехал на обследование в Москву.
— Расскажите о ваших личных мотивах в противостоянии с «Авангардом»?
— Могу вас разочаровать. Противостояние с «Авангардом» — не является
— Вы могли бы сравнить «Торпедо» и «Авангард»?
— Это разные команды. Главное, подготовка к матчу и психологический элемент. Соперники разные и по стилю игры.
Матчевая серия второго круга Кубка Гагарина между «Барысом» и «Авангардом» стартует 14 марта в Астане. Первая игра противостояния начнется в 19:30 по столичному времени.