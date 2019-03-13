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12:10 (мск), источник: Vesti.kz

«Могу вас разочаровать». Скабелка — о подготовке «Барыса», желании отомстить «Авангарду» и отсутствии Старченко

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка рассказал о подготовке команды и о своих личных мотивах перед матчевой серией плей-офф континентальной хоккейной лиги с «Авангардом», передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

—  Первая тренировка на льду. Вчера мы собрались и поговорили по сопернику. У нас началась непосредственная подготовка к встрече с «Авангардом». Нам нужно было войти в тренировочный режим. Мы обратили внимание на зонную оборону и игру в неравных составах, — отметил Скабелка.

— Почему на тренировке не видно Старченко?

—  Старченко мы не увидим в этом сезоне, он уехал на обследование в Москву.

— Расскажите о ваших личных мотивах в противостоянии с «Авангардом»?

—  Могу вас разочаровать. Противостояние с «Авангардом» — не является чем-то личным. Там все новое. Новое руководство и тренер. Если честно, меня это абсолютно не волнует. Мы сыграли четыре игры с «Авангардом», команда играет в агрессивном ключе. Они мало допускают ошибок. Три игры сыграли вничью, а одну проиграли. Все матчи были напряженные. Здесь многое будут решать нюансы.

— Вы могли бы сравнить «Торпедо» и «Авангард»?

—  Это разные команды. Главное, подготовка к матчу и психологический элемент. Соперники разные и по стилю игры.

Матчевая серия второго круга Кубка Гагарина между «Барысом» и «Авангардом» стартует 14 марта в Астане. Первая игра противостояния начнется в 19:30 по столичному времени.

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