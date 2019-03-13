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14:55 (мск), источник: Р-Спорт

Скудра не возглавит «Витязь», Белов продолжает работать по контракту

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Петерис Скудра не будет назначен главным тренером хоккейного клуба «Витязь», сообщается на сайте подмосковной команды.

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Ранее в СМИ появилась информация, что Скудра сменит Валерия Белова на посту главного тренера «Витязя».

«Вопреки сообщениям СМИ, Петерис Скудра не будет назначен главным тренером “Витязя”. Валерий Белов продолжает работать по контракту. Сейчас команда “Витязь” в кратковременном отпуске и в скором времени вновь приступит к тренировкам в прежнем составе и с прежним тренерским штабом», — говорится в заявлении клуба.

По итогам завершившегося регулярного чемпионата «Витязь» занял восьмое место в Западной конференции и во второй раз в истории вышел в плей-офф КХЛ, где со счетом 0−4 в первом раунде уступил московскому ЦСКА. Белов возглавил «Витязь» в марте 2016 года, в марте 2017-го специалист продлил контракт с клубом на два года.

Ранее президент «Витязя» Михаил Головков заявил РИА Новости, что решение по главному тренеру команды на следующий сезон КХЛ не принято, но оснований говорить о приходе Скудры нет.

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