Зубов: ХК «Сочи» старается сохранить лидеров команды по окончании сезона

Источник: РИА "Новости"

В нынешнем сезоне «Сочи» вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги, где в первом раунде в серии до четырех побед уступил со счетом 2−4 «Локомотиву», при этом впервые в своей истории одержав в Кубке Гагарина две победы. Лучшими бомбардирами команды в регулярном чемпионате стали Роберт Росен и Эрик О’Делл, набравшие 40 и 39 очков соответственно. Росен стал также самым результативным хоккеистом команды в плей-офф, набрав четыре очка. У него, О’Делла, а также одного из лучших защитников команды Юркки Йокипакки контракты истекают в апреле этого года.

«Это один из самых важных моментов (сохранение лидеров команды — прим. ТАСС). С кем-то из ребят мы уже ведем переговоры. Мы пытаемся сохранить костяк команды. Если это получится — будет великолепно», — сказал Зубов.

Ранее генеральный директор «Сочи» Сергей Воропаев сообщил ТАСС, что клуб заинтересован в продолжении сотрудничества с Зубовым, чей контракт также истекает в апреле.

«Мы по-прежнему находимся в Сочи и работаем над этим. Что касается тренерского штаба, то все ассистенты сработали очень прилично. Мы будем индивидуально рассматривать каждого из них и решать вопросы относительно продления сотрудничества», — отметил Зубов.