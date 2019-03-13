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15:55 (мск), источник: ТАСС

Зубов: ХК «Сочи» старается сохранить лидеров команды по окончании сезона

МОСКВА, 13 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Тренерский штаб хоккейного клуба «Сочи» пытается сейчас сохранить костяк команды, в том числе и ее лидеров, после окончания нынешнего сезона. Об этом ТАСС рассказал главный тренер команды Сергей Зубов.

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Источник: РИА "Новости"

В нынешнем сезоне «Сочи» вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги, где в первом раунде в серии до четырех побед уступил со счетом 2−4 «Локомотиву», при этом впервые в своей истории одержав в Кубке Гагарина две победы. Лучшими бомбардирами команды в регулярном чемпионате стали Роберт Росен и Эрик О’Делл, набравшие 40 и 39 очков соответственно. Росен стал также самым результативным хоккеистом команды в плей-офф, набрав четыре очка. У него, О’Делла, а также одного из лучших защитников команды Юркки Йокипакки контракты истекают в апреле этого года.

«Это один из самых важных моментов (сохранение лидеров команды — прим. ТАСС). С кем-то из ребят мы уже ведем переговоры. Мы пытаемся сохранить костяк команды. Если это получится — будет великолепно», — сказал Зубов.

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Ранее генеральный директор «Сочи» Сергей Воропаев сообщил ТАСС, что клуб заинтересован в продолжении сотрудничества с Зубовым, чей контракт также истекает в апреле.

«Мы по-прежнему находимся в Сочи и работаем над этим. Что касается тренерского штаба, то все ассистенты сработали очень прилично. Мы будем индивидуально рассматривать каждого из них и решать вопросы относительно продления сотрудничества», — отметил Зубов.

По сравнению с предыдущим сезоном, в котором «Сочи» уступил в первом раунде плей-офф «Йокериту» со счетом 1−4, команде немного удалось улучшить все компоненты системы игры, считает Зубов. «Нам все равно нужно больше работать над спецбригадами, это наша проблема на сегодняшний день, в особенности — меньшинство. В целом ребята заслуживают похвалы. В любом случае многие выступили на том уровне, который мы ожидали, и за счет этого есть такой результат», — подчеркнул специалист.

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