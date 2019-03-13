Вице-президент «Металлурга» надеется, что Малкин вернется в клуб после карьеры в НХЛ

20 фотографий 20 фотографий 20 фотографий

В ночь на среду в домашнем матче против «Вашингтона» (5:3) Малкин отдал две результативные передачи, что позволило форварду набрать 1000-е (391 шайба + 609 результативных передач) очко в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). 32-летний хоккеист стал пятым россиянином, которому удалось показать такой результат, на это ему понадобилось 848 матчей.

«Мы рады, гордимся и довольны, что наш клуб воспитывает таких ребят, как Евгений, — сказал Величкин. — Мы очень ждем, что он вернется к нам в конце карьеры. Я думаю, такой возврат теоретически возможен: мы ждем, надеемся и радуемся за него».

Читайте также Кучеров назвал Малкина лучшим игроком НХЛ

«Я считаю, он все сделал правильно, когда уехал — жизнь так складывается и показывает, что все было правильно. Я думаю, он способен побить достижение Федорова и приблизиться к Овечкину», — добавил Величкин.

Ранее отметки в 1000 баллов достигали Александр Овечкин — 1200 (653+547), Сергей Федоров — 1179 (483+696), Александр Могильный — 1032 (473+559) и Алексей Ковалев — 1029 (430+599).