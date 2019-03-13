ХК «Сочи» продлил соглашение с главным тренером Зубовым

Под руководством Зубова «Сочи» два года подряд выходил в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.
В нынешнем сезоне команда впервые одержала две победы в Кубке Гагарина в серии с «Локомотивом» (2−4). Контракт Зубова истекал в конце апреля.
«Контракт мы продлили на тех же условиях (1+1), а вопросы по работе есть к любому работающему человеку. Ни Сергей Александрович, ни я не исключение, — сказал Воропаев. — Да, спортивный результат получше, чем в прошлом сезоне. И как организация мы многое улучшили в работе, но важнее то, что мы видим свои недоработки и принимаем соответствующие меры уже сейчас».
В предыдущем сезоне «Сочи» уступил в первом раунде плей- офф «Йокериту» со счетом 1−4.