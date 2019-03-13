Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Локомотив
Хоккей. НХЛ
14.03
Торонто Мэйпл Ливз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
14.03
Эдмонтон Ойлерз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм Дакс3
Нэшвилл Предаторз2
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари Флэймз9
Нью-Джерси Дэвилз4
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз1
Аризона Койотс3
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег Джетс4
Сан-Хосе Шаркс5
Все события
Фоторепортажи
8«Манчестер Сити» разгромил «Шальке» в ЛЧ
10Хет-трик Роналду вывел «Ювентус» в четвертьфинал ЛЧ
16:10 (мск), источник: ТАСС

ХК «Сочи» продлил соглашение с главным тренером Зубовым

МОСКВА, 13 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккейный клуб «Сочи» продлил контракт с главным тренером Сергеем Зубовым на год с возможным продлением еще на один сезон. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Сергей Воропаев.

Наверх

Под руководством Зубова «Сочи» два года подряд выходил в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Читайте также
Зубов: ХК «Сочи» старается сохранить лидеров команды по окончании сезона

В нынешнем сезоне команда впервые одержала две победы в Кубке Гагарина в серии с «Локомотивом» (2−4). Контракт Зубова истекал в конце апреля.

«Контракт мы продлили на тех же условиях (1+1), а вопросы по работе есть к любому работающему человеку. Ни Сергей Александрович, ни я не исключение, — сказал Воропаев. — Да, спортивный результат получше, чем в прошлом сезоне. И как организация мы многое улучшили в работе, но важнее то, что мы видим свои недоработки и принимаем соответствующие меры уже сейчас».

В предыдущем сезоне «Сочи» уступил в первом раунде плей- офф «Йокериту» со счетом 1−4.

Сочи
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Тарасова высказалась о включении Медведевой в состав сборной РФ на ЧМ
Вяльбе: Губерниев переходит границы, он подставляет всю нашу команду
Гостевой комплекс Клоппа, «Барса» против непобедимого «Лиона»
Овечкин набрал 1200-е очко за карьеру в НХЛ
Большая восьмерка: в Кубке Гагарина стартует битва за полуфиналы
Кучеров назвал Малкина лучшим игроком НХЛ
Дошутилась: почему Медведева отписалась от Туктамышевой
Роналду — о хет-трике в матче ЛЧ: Я просто сделал свою работу
Самые стильные футбольные тренеры (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь