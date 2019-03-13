СКА, «Локомотив» и «Динамо» (Рига) выступят на Sochi Hockey Open в августе

Источник: РИА "Новости"

С 2016 года в Сочи проходит предсезонный турнир Sochi Hockey Open, с 2017 года в турнире принимает участие олимпийская сборная России.

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«Состав участников не то, чтобы “утвержден”, но, во-первых, есть уже “традиционные” участники. Кроме “Сочи”, это Олимпийская сборная и СКА. Также мы подтвердили участие “Динамо” (Рига) — они были очень заинтересованы и прислали запрос еще в октябре 2018 года. “Локомотив” предварительно тоже готов. Так что пять команд, можно сказать, уже есть», — сказал Воропаев.