СКА, «Локомотив» и «Динамо» (Рига) выступят на Sochi Hockey Open в августе

С 2016 года в Сочи проходит предсезонный турнир Sochi Hockey Open, с 2017 года в турнире принимает участие олимпийская сборная России.
«Состав участников не то, чтобы “утвержден”, но, во-первых, есть уже “традиционные” участники. Кроме “Сочи”, это Олимпийская сборная и СКА. Также мы подтвердили участие “Динамо” (Рига) — они были очень заинтересованы и прислали запрос еще в октябре 2018 года. “Локомотив” предварительно тоже готов. Так что пять команд, можно сказать, уже есть», — сказал Воропаев.
«Предварительные сроки — с 3 по 9—10 августа, но в реальности будет несколько компактнее. О формуле турнира пока рано говорить — она определяется окончательным составом участников и сроками. А в остальном… Будем, как и всегда, совершенствовать организацию турнира, развлекательную программу и комфорт для зрителей. Ждем у нас всех гостей Сочи!» — заключил Воропаев.