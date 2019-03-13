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17:02 (мск), источник: Р-Спорт

СКА, «Локомотив» и «Динамо» (Рига) выступят на Sochi Hockey Open в августе

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости, Семён Галькевич. Состав участников Sochi Hockey Open, предсезонного турнира в Сочи, на данный момент помимо хозяев включает в себя олимпийскую сборную России, СКА из Санкт-Петербурга, рижское «Динамо» и ярославский «Локомотив», заявил РИА Новости генеральный директор «Сочи» Сергей Воропаев.

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Источник: РИА "Новости"

С 2016 года в Сочи проходит предсезонный турнир Sochi Hockey Open, с 2017 года в турнире принимает участие олимпийская сборная России.

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«Состав участников не то, чтобы “утвержден”, но, во-первых, есть уже “традиционные” участники. Кроме “Сочи”, это Олимпийская сборная и СКА. Также мы подтвердили участие “Динамо” (Рига) — они были очень заинтересованы и прислали запрос еще в октябре 2018 года. “Локомотив” предварительно тоже готов. Так что пять команд, можно сказать, уже есть», — сказал Воропаев.

«Предварительные сроки — с 3 по 9—10 августа, но в реальности будет несколько компактнее. О формуле турнира пока рано говорить — она определяется окончательным составом участников и сроками. А в остальном… Будем, как и всегда, совершенствовать организацию турнира, развлекательную программу и комфорт для зрителей. Ждем у нас всех гостей Сочи!» — заключил Воропаев.

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