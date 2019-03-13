Андрей Сидоренко: Минскому «Динамо» не хватило времени, чтобы показать максимум с этим составом

— Вы пришли в команду по ходу сезона. Долго раздумывали над предложением минского «Динамо»?

— Долго думать не пришлось, мы выступали на Евротуре в Минске и на следующее утро мне поступило предложение. В итоге я сразу принял его.

— В каком состоянии вы приняли минское «Динамо»? Что первым бросилось в глаза?

— Во-первых, слабое физическое состояние, во-вторых, ребятам было тяжело и психологически после 11 поражений подряд. Команда очень сильно переживала из-за этого.

— Что не получилось у команды по итогам сезона?

— Начну с того, что я сам не удовлетворен своей работой, результатом команды. Но, наверное, нам чуть-чуть не хватило времени, чтобы показать максимум с этим составом. Если вы заметили, мы же практически не вносили корректировок. Конечно, некоторые позиции можно было усилить, но мешали разные факторы…

— В целом ряде клубов КХЛ огромное влияние на результат оказывает грамотный подбор легионеров. Вы довольны иностранными хоккеистами минского «Динамо» в этом сезоне?