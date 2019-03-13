Андрей Сидоренко: Минскому «Динамо» не хватило времени, чтобы показать максимум с этим составом
Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко поделился мнением касательно выступления команды в этом сезоне.
Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко поделился мнением касательно выступления команды в этом сезоне.
— Вы пришли в команду по ходу сезона. Долго раздумывали над предложением минского «Динамо»?
— Долго думать не пришлось, мы выступали на Евротуре в Минске и на следующее утро мне поступило предложение. В итоге я сразу принял его.
— В каком состоянии вы приняли минское «Динамо»? Что первым бросилось в глаза?
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— Что не получилось у команды по итогам сезона?
— Начну с того, что я сам не удовлетворен своей работой, результатом команды. Но, наверное, нам
— В целом ряде клубов КХЛ огромное влияние на результат оказывает грамотный подбор легионеров. Вы довольны иностранными хоккеистами минского «Динамо» в этом сезоне?
— Легионеры должны поднимать команду на более высокий уровень. Раз мы заняли предпоследнее место в конференции, значит, они сыграли не в свою силу.