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20:39 (мск), источник: Sports.Ru

Андрей Сидоренко: Минскому «Динамо» не хватило времени, чтобы показать максимум с этим составом

Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко поделился мнением касательно выступления команды в этом сезоне.

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— Вы пришли в команду по ходу сезона. Долго раздумывали над предложением минского «Динамо»?

— Долго думать не пришлось, мы выступали на Евротуре в Минске и на следующее утро мне поступило предложение. В итоге я сразу принял его.

—  В каком состоянии вы приняли минское «Динамо»? Что первым бросилось в глаза?

— Во-первых, слабое физическое состояние, во-вторых, ребятам было тяжело и психологически после 11 поражений подряд. Команда очень сильно переживала из-за этого.

— Что не получилось у команды по итогам сезона?

— Начну с того, что я сам не удовлетворен своей работой, результатом команды. Но, наверное, нам чуть-чуть не хватило времени, чтобы показать максимум с этим составом. Если вы заметили, мы же практически не вносили корректировок. Конечно, некоторые позиции можно было усилить, но мешали разные факторы…

— В целом ряде клубов КХЛ огромное влияние на результат оказывает грамотный подбор легионеров. Вы довольны иностранными хоккеистами минского «Динамо» в этом сезоне?

— Легионеры должны поднимать команду на более высокий уровень. Раз мы заняли предпоследнее место в конференции, значит, они сыграли не в свою силу.

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