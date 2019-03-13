СКА вышел вперед в серии четвертьфинала плей-офф КХЛ с «Локомотивом»

Источник: ИТАР-ТАСС

Единственную шайбу забросил Давид Рундблад (47-я минута).

СКА играет в четвертьфинале плей-офф КХЛ в девятый раз, только два раза клубу не удавалось пройти в следующий раунд. СКА является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014/15, 2016/17). «Локомотив» играет на стадии четвертьфинала в шестой раз, в пяти случаях клуб проходил дальше.

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Клубы встречались в рамках Кубка Гагарина четыре раза, трижды в серии победил СКА, однажды — «Локомотив». В завершившемся регулярном чемпионате команды провели четыре встречи, в которых СКА трижды победил (4:0, 4:0, 2:0) и один раз проиграл (0:1 ОТ).