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22:07 (мск), источник: ТАСС

СКА вышел вперед в серии четвертьфинала плей-офф КХЛ с «Локомотивом»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Санкт-петербургский СКА дома обыграл ярославский «Локомотив» со счетом 1:0 в первом матче серии четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

Единственную шайбу забросил Давид Рундблад (47-я минута).

СКА играет в четвертьфинале плей-офф КХЛ в девятый раз, только два раза клубу не удавалось пройти в следующий раунд. СКА является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014/15, 2016/17). «Локомотив» играет на стадии четвертьфинала в шестой раз, в пяти случаях клуб проходил дальше.

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Клубы встречались в рамках Кубка Гагарина четыре раза, трижды в серии победил СКА, однажды — «Локомотив». В завершившемся регулярном чемпионате команды провели четыре встречи, в которых СКА трижды победил (4:0, 4:0, 2:0) и один раз проиграл (0:1 ОТ).

Счет в серии до четырех побед стал 1:0 в пользу клуба из Санкт-Петербурга. Следующий матч пройдет 15 марта в Санкт-Петербурге.

КХЛ 2018-20191/2 финала конференций, 15.03.2019, 19:30

СКА-:Локомотив-
СКА
1:0
0:0, 0:0, 1:0
Локомотив
Хоккей, КХЛ, 1/2 финала конференций13.03.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"Ледовый дворец", 12235 зрителей
Главные тренеры
Илья ВоробьевДмитрий Квартальнов
Вратари
Магнус ХелльбергАлександр Салак
1-й период
09:52Александр Елесин
13:50Егор Коршков
16:44Даниил Мисюль
2-й период
27:11Михаил Мальцев
33:41Евгений Коротков
3-й период
45:32Максим I Осипов
46:16Давид Рундблад(Наиль Якупов, Ярно Коскиранта)
47:18Сергей Плотников
Статистика
4Штрафное время10
5Игра в большинстве2
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Кулаков(Россия, Тверь)
Главный судьяАлександр Сергеев(Россия, Жуковский)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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