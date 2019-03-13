ЦСКА повел в серии четвертьфинала Кубка Гагарина с «Динамо»
МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. ЦСКА дома обыграл московское «Динамо» со счетом 4:1 в первом матче четвертьфинала
МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. ЦСКА дома обыграл московское «Динамо» со счетом 4:1 в первом матче четвертьфинала
У победителей отличились Кирилл Капризов (4-я минута), Михаил Григоренко (19), Линден Вей (30) и Никита Нестеров (42). У проигравших шайбу на свой счет записал Михал Чайковски (22).
Капризов набирает очки в шести матчах подряд, на его счету 8 (2 шайбы + 6 результативных передач) баллов. Григоренко набрал очки в седьмом матче подряд, в его активе семь шайб и четыре передачи. Голкипер Илья Сорокин провел 200-й матч за ЦСКА в КХЛ (150 — регулярный чемпионат, 50 — плей-офф), в 133 из них клуб одерживал победы. Форвард «Динамо» Игорь Макаров провел свой 500-й матч в КХЛ (427 — регулярный чемпионат, 73 — плей-офф), в которых набрал 160 очков (142 — регулярный чемпионат, 18 — плей-офф).
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В прошедшем регулярном чемпионате ЦСКА дважды обыграл «Динамо» (5:1, 3:1). В рамках
Счет в серии до четырех побед стал 1:0 в пользу ЦСКА. Следующий матч пройдет 15 марта на площадке ЦСКА.
|Игорь Никитин
|Владимир Крикунов
|Илья Сорокин
|Александр Еременко(Иван Бочаров)
|03:11
|Кирилл Капризов(Мэт Робинсон, Артем Блажиевский)
|05:36
|Андрей Миронов
|08:16
|Командный штраф
|18:24
|Михаил Григоренко
|21:15
|Михал Чайковски(Патрик Закриссон, Микс Индрашис)
|28:44
|Микс Индрашис
|29:58
|Линден Вей(Константин Окулов, Никита Нестеров)
|34:05
|Андрей Миронов
|41:42
|Никита Нестеров(Константин Окулов, Максим Шалунов)
|55:35
|Андрей Миронов
|2
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|1
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Роман Гофман(Россия, Москва)
|Главный судья
|Виктор Бирин(Россия, Москва)