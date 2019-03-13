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22:21 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА повел в серии четвертьфинала Кубка Гагарина с «Динамо»

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. ЦСКА дома обыграл московское «Динамо» со счетом 4:1 в первом матче четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

У победителей отличились Кирилл Капризов (4-я минута), Михаил Григоренко (19), Линден Вей (30) и Никита Нестеров (42). У проигравших шайбу на свой счет записал Михал Чайковски (22).

Капризов набирает очки в шести матчах подряд, на его счету 8 (2 шайбы + 6 результативных передач) баллов. Григоренко набрал очки в седьмом матче подряд, в его активе семь шайб и четыре передачи. Голкипер Илья Сорокин провел 200-й матч за ЦСКА в КХЛ (150 — регулярный чемпионат, 50 — плей-офф), в 133 из них клуб одерживал победы. Форвард «Динамо» Игорь Макаров провел свой 500-й матч в КХЛ (427 — регулярный чемпионат, 73 — плей-офф), в которых набрал 160 очков (142 — регулярный чемпионат, 18 — плей-офф).

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В прошедшем регулярном чемпионате ЦСКА дважды обыграл «Динамо» (5:1, 3:1). В рамках плей-офф КХЛ клубы встречались дважды — в четвертьфинальных сериях сезонов-2008/9 и 2012/13, и оба раза в следующий этап пробивалось «Динамо».

Счет в серии до четырех побед стал 1:0 в пользу ЦСКА. Следующий матч пройдет 15 марта на площадке ЦСКА.

КХЛ 2018-20191/2 финала конференций, 15.03.2019, 19:30

ЦСКА-:ХК Динамо-
ЦСКА
4:1
2:0, 1:1, 1:0
ХК Динамо
Хоккей, КХЛ, 1/2 финала конференций13.03.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена", 10230 зрителей
Главные тренеры
Игорь НикитинВладимир Крикунов
Вратари
Илья СорокинАлександр Еременко(Иван Бочаров)
1-й период
03:11Кирилл Капризов(Мэт Робинсон, Артем Блажиевский)
05:36Андрей Миронов
08:16Командный штраф
18:24Михаил Григоренко
2-й период
21:15Михал Чайковски(Патрик Закриссон, Микс Индрашис)
28:44Микс Индрашис
29:58Линден Вей(Константин Окулов, Никита Нестеров)
34:05Андрей Миронов
3-й период
41:42Никита Нестеров(Константин Окулов, Максим Шалунов)
55:35Андрей Миронов
Статистика
2Штрафное время8
4Игра в большинстве1
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяРоман Гофман(Россия, Москва)
Главный судьяВиктор Бирин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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