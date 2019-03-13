ЦСКА повел в серии четвертьфинала Кубка Гагарина с «Динамо»

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У победителей отличились Кирилл Капризов (4-я минута), Михаил Григоренко (19), Линден Вей (30) и Никита Нестеров (42). У проигравших шайбу на свой счет записал Михал Чайковски (22).

Капризов набирает очки в шести матчах подряд, на его счету 8 (2 шайбы + 6 результативных передач) баллов. Григоренко набрал очки в седьмом матче подряд, в его активе семь шайб и четыре передачи. Голкипер Илья Сорокин провел 200-й матч за ЦСКА в КХЛ (150 — регулярный чемпионат, 50 — плей-офф), в 133 из них клуб одерживал победы. Форвард «Динамо» Игорь Макаров провел свой 500-й матч в КХЛ (427 — регулярный чемпионат, 73 — плей-офф), в которых набрал 160 очков (142 — регулярный чемпионат, 18 — плей-офф).

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В прошедшем регулярном чемпионате ЦСКА дважды обыграл «Динамо» (5:1, 3:1). В рамках плей-офф КХЛ клубы встречались дважды — в четвертьфинальных сериях сезонов-2008/9 и 2012/13, и оба раза в следующий этап пробивалось «Динамо».