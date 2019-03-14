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11:34 (мск), источник: Р-Спорт

Билялетдинов: Сил продолжать работу в «Ак Барсе» у меня достаточно

КАЗАНЬ, 14 мар — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Главный тренер хоккеистов казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов заявил, что он готов продолжить работу в клубе.

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«Ак Барс» в первом раунде плей-офф КХЛ проиграл омскому «Авангарду» со счетом 0−4 в серии.

«Есть ли силы работать дальше? Нет смысла говорить об этом. Контракт до конца апреля. Мы работаем, а дальше видно будет. Сил продолжать работу у меня достаточно», — сказал Билялетдинов журналистам.

«В принципе сезон прошел неплохо. Я не касаюсь плей-офф. Команда играла ровно. Если взять последние два года, то результаты одинаковые. Сказать, что все плохо, не могу. Были недочеты. Плей-офф был непозитивный. Он смазал нашу работу», — отметил тренер.

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