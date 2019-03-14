Билялетдинов: Сил продолжать работу в «Ак Барсе» у меня достаточно

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«Ак Барс» в первом раунде плей-офф КХЛ проиграл омскому «Авангарду» со счетом 0−4 в серии.

«Есть ли силы работать дальше? Нет смысла говорить об этом. Контракт до конца апреля. Мы работаем, а дальше видно будет. Сил продолжать работу у меня достаточно», — сказал Билялетдинов журналистам.