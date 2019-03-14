Билялетдинов: Сил продолжать работу в «Ак Барсе» у меня достаточно
КАЗАНЬ, 14 мар — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Главный тренер хоккеистов казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов заявил, что он готов продолжить работу в клубе.
КАЗАНЬ, 14 мар — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Главный тренер хоккеистов казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов заявил, что он готов продолжить работу в клубе.
«Ак Барс» в первом раунде
«Есть ли силы работать дальше? Нет смысла говорить об этом. Контракт до конца апреля. Мы работаем, а дальше видно будет. Сил продолжать работу у меня достаточно», — сказал Билялетдинов журналистам.
«В принципе сезон прошел неплохо. Я не касаюсь