Величкин: Тренерский штаб «Металлурга» на контрактах сроком на 2 года

Источник: РИА "Новости"

Яндач заявил во вторник, что обсудит вопрос о продолжении работы в клубе с Величкиным на текущей неделе.

Чешский специалист возглавил «Магнитку» перед нынешним сезоном, и под его руководством уральская команда заняла третье место в таблице Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ, но выбыла уже в первом раунде плей-офф, уступив в серии уфимскому «Салавату Юлаеву» со счетом 2−4.

«Тренерский штаб у нас на контрактах, все были подписаны на два года», — приводит слова Величкина официальный сайт «Металлурга».

Также Величкин отметил, что в новом сезоне в команде из легионеров точно останется только шведский форвард Деннис Расмуссен, чей контракт с клубом не истекает 30 апреля.