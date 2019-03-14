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17:09 (мск), источник: Р-Спорт

Величкин: Тренерский штаб «Металлурга» на контрактах сроком на 2 года

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Руководство магнитогорского «Металлурга» не планирует менять тренерский штаб команды во главе с Йозефом Яндачем, все специалисты имеют действующие двухлетние контракты с хоккейным клубом, заявил вице-президент «Магнитки» Геннадий Величкин.

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Источник: РИА "Новости"

Яндач заявил во вторник, что обсудит вопрос о продолжении работы в клубе с Величкиным на текущей неделе.

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Чешский специалист возглавил «Магнитку» перед нынешним сезоном, и под его руководством уральская команда заняла третье место в таблице Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ, но выбыла уже в первом раунде плей-офф, уступив в серии уфимскому «Салавату Юлаеву» со счетом 2−4.

«Тренерский штаб у нас на контрактах, все были подписаны на два года», — приводит слова Величкина официальный сайт «Металлурга».

Также Величкин отметил, что в новом сезоне в команде из легионеров точно останется только шведский форвард Деннис Расмуссен, чей контракт с клубом не истекает 30 апреля.

«У нас большое количество игроков на контрактах. Сегодня нам нужно усиление легионерского крыла, потому что из легионеров у нас только один игрок на контракте — Деннис Расмуссен. Он и остается. По остальным игрокам мы принимаем решения. Надо понимать, что легионеры будут, скорее всего, другие, кроме Расмуссена,» — сказал вице-президент клуба.

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