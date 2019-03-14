«Барыс» проиграл «Авангарду» в первом матче серии за выход в финал «Востока»
Хоккеисты «Барыса» проиграли «Авангарду» в первом матче серии
Хоккеисты «Барыса» проиграли «Авангарду» в первом матче серии
Игра проходила сегодня, 14 марта, в Астане и завершилась со счетом 1:3.
Первый период остался полностью за «Авангардом». О преимуществе омского клуба говорит хотя бы количество ударов в створ — 15 против трех. Результативными же стали два броска: на 13-й минуте счет открыл нападающий Кирилл Петров, а на 18-й в большинстве вторую шайбу в ворота Хенрика Карлссона забросил форвард «Авангарда» Илья Михеев.
Второй период «Барыс» провел лучше первого, но ни астанинский клуб, ни его соперники не смогли отличиться. Зато в третьем хозяева смогли вернуть интригу в игру — на 45-й минуте отличился Андре Петерссон. Затем шведский форвард «Барыса» попал под силовой прием соперника и не смог продолжить матч.
После первой шайбы «Барыс» отчаянно пытался отыграться и выпустил шестого игрока вместо голкипера, но в итоге получил шайбу в пустые ворота — на 59-й минуте отличился Сергей Широков.
Таким образом, «Авангард» повел в серии до четырех побед — 1:0. Второй матч пройдет 16 марта в Астане и начнется в 17:00 по столичному времени, а затем команды дважды сыграют в Омске.