Текущие события
Хоккей. КХЛ
3-й период
Автомобилист0
Салават Юлаев1
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс1
Авангард3
Хоккей. НХЛ
15.03
Баффало Сэйбрз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
15.03
Нью-Йорк Айлендерс
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
15.03
Филадельфия Флайерз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
15.03
Оттава Сенаторз
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
15.03
Детройт Ред Уингз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
15.03
Миннесота Уайлд
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
15.03
Виннипег Джетс
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
15.03
Аризона Койотс
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
15.03
Лос-Анджелес Кингз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
15.03
Сан-Хосе Шаркс
Флорида Пантерз
Все события
Фоторепортажи
8«Манчестер Сити» разгромил «Шальке» в ЛЧ
21Самые стильные футбольные тренеры
19:11 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» проиграл «Авангарду» в первом матче серии за выход в финал «Востока»

Хоккеисты «Барыса» проиграли «Авангарду» в первом матче серии плей-офф в полуфинале Восточной конференции КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Игра проходила сегодня, 14 марта, в Астане и завершилась со счетом 1:3.

Первый период остался полностью за «Авангардом». О преимуществе омского клуба говорит хотя бы количество ударов в створ — 15 против трех. Результативными же стали два броска: на 13-й минуте счет открыл нападающий Кирилл Петров, а на 18-й в большинстве вторую шайбу в ворота Хенрика Карлссона забросил форвард «Авангарда» Илья Михеев.

Второй период «Барыс» провел лучше первого, но ни астанинский клуб, ни его соперники не смогли отличиться. Зато в третьем хозяева смогли вернуть интригу в игру — на 45-й минуте отличился Андре Петерссон. Затем шведский форвард «Барыса» попал под силовой прием соперника и не смог продолжить матч.

После первой шайбы «Барыс» отчаянно пытался отыграться и выпустил шестого игрока вместо голкипера, но в итоге получил шайбу в пустые ворота — на 59-й минуте отличился Сергей Широков.

Таким образом, «Авангард» повел в серии до четырех побед — 1:0. Второй матч пройдет 16 марта в Астане и начнется в 17:00 по столичному времени, а затем команды дважды сыграют в Омске.

Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Авангард
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
"Барыс" проиграл "Авангарду" в первом матче серии за выход в финал "Востока"
Нужны победы: «Краснодар» и «Зенит» поборются за 1/4 финала ЛЕ
Клановые войны. Российский биатлон готовится к революции
Падение за падением: почему Загитова выбрала «Кармен»
Украинская биатлонистка недовольна котлетами на ЧМ
«Неудержимый гений»: как Месси затмил Роналду
Сингл-микст на чемпионате мира по биатлону (трансляция)
Футболист «Порту» продолжит карьеру в мадридском «Реале»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь