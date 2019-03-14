«Барыс» подаст протест в КХЛ из-за грязного приема игрока «Авангарда» против Петерссона

В третьем периоде Петерссон получил жесткий удар в голову, на который не отреагировал рефери. Игра не была остановлена. Хоккеист еле добрался до командной скамейки и больше на лед не выходил. После матча Петерссон прибег к услугам медиков.

— По эпизоду с Петерссоном будете подавать в СДК?

— Сегодня вообще много было грязи. Мы подумаем, мы сделаем в следующую игру. Но, естественно, будем (подавать — прим. ред.),