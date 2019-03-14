«Барыс» подаст протест в КХЛ из-за грязного приема игрока «Авангарда» против Петерссона
Астанинский «Барыс» подаст протест в КХЛ по поводу грязного приема игрока «Авангарда» против шведского форварда Андре Петерссона. Об этом на
Астанинский «Барыс» подаст протест в КХЛ по поводу грязного приема игрока «Авангарда» против шведского форварда Андре Петерссона. Об этом на
В третьем периоде Петерссон получил жесткий удар в голову, на который не отреагировал рефери. Игра не была остановлена. Хоккеист еле добрался до командной скамейки и больше на лед не выходил. После матча Петерссон прибег к услугам медиков.
— По эпизоду с Петерссоном будете подавать в СДК?
— Сегодня вообще много было грязи. Мы подумаем, мы сделаем в следующую игру. Но, естественно, будем (подавать — прим. ред.),
— А что с Петерссоном?
— Не знаю. Откуда я могу знать? Только игра закончилась.
|Андрей Скабелка
|Боб Хартли
|Хенрик Карлссон(Хенрик Карлссон)
|Игорь Бобков
|03:35
|Тэйлор Бек
|05:19
|Джесси Блэкер
|06:49
|Виктор Сведберг
|06:49
|Виктор Сведберг
|12:15
|Кирилл Петров(Михаил Фисенко)
|14:57
|Максим Чудинов
|15:58
|Андре Петерссон
|17:51
|Илья Михеев(Тэйлор Бек, Сергей Шумаков)
|32:55
|Коди Фрэнсон
|44:25
|Андре Петерссон(Никита Михайлис, Джесси Блэкер)
|58:56
|Сергей Широков(Денис Зернов, Илья Михеев)
|16
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Константин Оленин(Россия, Москва)
|Главный судья
|Александр Соин(Россия, Москва)