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20:38 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» подаст протест в КХЛ из-за грязного приема игрока «Авангарда» против Петерссона

Астанинский «Барыс» подаст протест в КХЛ по поводу грязного приема игрока «Авангарда» против шведского форварда Андре Петерссона. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер команды Андрей Скабелка, передает корреспондент Vesti.kz.

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В третьем периоде Петерссон получил жесткий удар в голову, на который не отреагировал рефери. Игра не была остановлена. Хоккеист еле добрался до командной скамейки и больше на лед не выходил. После матча Петерссон прибег к услугам медиков.

— По эпизоду с Петерссоном будете подавать в СДК?
— Сегодня вообще много было грязи. Мы подумаем, мы сделаем в следующую игру. Но, естественно, будем (подавать — прим. ред.),

— А что с Петерссоном?
— Не знаю. Откуда я могу знать? Только игра закончилась.

Барыс
1:3
0:2, 0:0, 1:1
Авангард
Хоккей, КХЛ, 1/2 финала конференций14.03.2019, 16:30 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 10482 зрителя
Главные тренеры
Андрей СкабелкаБоб Хартли
Вратари
Хенрик Карлссон(Хенрик Карлссон)Игорь Бобков
1-й период
03:35Тэйлор Бек
05:19Джесси Блэкер
06:49Виктор Сведберг
06:49Виктор Сведберг
12:15Кирилл Петров(Михаил Фисенко)
14:57Максим Чудинов
15:58Андре Петерссон
17:51Илья Михеев(Тэйлор Бек, Сергей Шумаков)
2-й период
32:55Коди Фрэнсон
3-й период
44:25Андре Петерссон(Никита Михайлис, Джесси Блэкер)
58:56Сергей Широков(Денис Зернов, Илья Михеев)
Статистика
16Штрафное время6
3Игра в большинстве3
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяКонстантин Оленин(Россия, Москва)
Главный судьяАлександр Соин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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