Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист0
Салават Юлаев1
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс1
Авангард3
Хоккей. НХЛ
15.03
Баффало Сэйбрз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
15.03
Нью-Йорк Айлендерс
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
15.03
Филадельфия Флайерз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
15.03
Оттава Сенаторз
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
15.03
Детройт Ред Уингз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
15.03
Миннесота Уайлд
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
15.03
Виннипег Джетс
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
15.03
Аризона Койотс
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
15.03
Лос-Анджелес Кингз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
15.03
Сан-Хосе Шаркс
Флорида Пантерз
Все события
Фоторепортажи
10Хет-трик Роналду вывел «Ювентус» в четвертьфинал ЛЧ
8«Манчестер Сити» разгромил «Шальке» в ЛЧ
20:40 (мск), источник: Vesti.kz

«Сможем переломить ситуацию». Форвард «Барыса» объяснил поражение от «Авангарда»

Нападающий «Барыса» Никита Михайлис прокомментировал поражение от «Авангарда» в первом матче серии плей-офф в полуфинале Восточной конференции КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Игра в Астане завершилась со счетом 1:3. Это позволило «Авангарду» выйти вперед в серии до четырех побед.

— Да нет, все нормально. Эта первая игра серии. Посмотрели, как соперник играет. Просто сделали не глупые, но простые ошибки. Пропустили два гола. В первом периоде было восемь минут штрафа. Думаю, над этим надо поработать и подумать, — сказал Михайлис.

— Первый период был, наверное, худшим…
— Нет, так не сказал бы. Просто удалялись и отдали инициативу. «Авангард» прочувствовал игру. Последние два периода показали, что мы хорошо играем. Если будем так продолжать, то сможем переломить ситуацию.

— Насколько важен был гол Петерссона?
— Если ты не забьешь, то не выиграешь.

Второй матч серии «Авангард» — «Барыс» пройдет 16 марта в Астане и начнется в 17:00 по столичному времени, а затем команды дважды сыграют в Омске.

Барыс
1:3
0:2, 0:0, 1:1
Авангард
Хоккей, КХЛ, 1/2 финала конференций14.03.2019, 16:30 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 10482 зрителя
Главные тренеры
Андрей СкабелкаБоб Хартли
Вратари
Хенрик Карлссон(Хенрик Карлссон)Игорь Бобков
1-й период
03:35Тэйлор Бек
05:19Джесси Блэкер
06:49Виктор Сведберг
06:49Виктор Сведберг
12:15Кирилл Петров(Михаил Фисенко)
14:57Максим Чудинов
15:58Андре Петерссон
17:51Илья Михеев(Тэйлор Бек, Сергей Шумаков)
2-й период
32:55Коди Фрэнсон
3-й период
44:25Андре Петерссон(Никита Михайлис, Джесси Блэкер)
58:56Сергей Широков(Денис Зернов, Илья Михеев)
Статистика
16Штрафное время6
3Игра в большинстве3
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяКонстантин Оленин(Россия, Москва)
Главный судьяАлександр Соин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Авангард
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
"Отсюда ошибки". Защитник "Барыса" рассказал об уроках от поражения "Авангарду" в первом матче
Нужны победы: «Краснодар» и «Зенит» поборются за 1/4 финала ЛЕ
Фернандеш — мрачнее тучи. Как «Локо» готовится к «Краснодару»
Падение за падением: почему Загитова выбрала «Кармен»
Украинская биатлонистка недовольна котлетами на ЧМ
«Неудержимый гений»: как Месси затмил Роналду
Президенты клубов обсудили сотрудничество «Зенита» и «Барселоны»
Футболист «Порту» продолжит карьеру в мадридском «Реале»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь