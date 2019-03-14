«Сможем переломить ситуацию». Форвард «Барыса» объяснил поражение от «Авангарда»

Игра в Астане завершилась со счетом 1:3. Это позволило «Авангарду» выйти вперед в серии до четырех побед.

— Да нет, все нормально. Эта первая игра серии. Посмотрели, как соперник играет. Просто сделали не глупые, но простые ошибки. Пропустили два гола. В первом периоде было восемь минут штрафа. Думаю, над этим надо поработать и подумать, — сказал Михайлис.

— Первый период был, наверное, худшим…

— Нет, так не сказал бы. Просто удалялись и отдали инициативу. «Авангард» прочувствовал игру. Последние два периода показали, что мы хорошо играем. Если будем так продолжать, то сможем переломить ситуацию.

— Насколько важен был гол Петерссона?

— Если ты не забьешь, то не выиграешь.