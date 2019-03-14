«Сможем переломить ситуацию». Форвард «Барыса» объяснил поражение от «Авангарда»
Нападающий «Барыса» Никита Михайлис прокомментировал поражение от «Авангарда» в первом матче серии
Нападающий «Барыса» Никита Михайлис прокомментировал поражение от «Авангарда» в первом матче серии
Игра в Астане завершилась со счетом 1:3. Это позволило «Авангарду» выйти вперед в серии до четырех побед.
— Да нет, все нормально. Эта первая игра серии. Посмотрели, как соперник играет. Просто сделали не глупые, но простые ошибки. Пропустили два гола. В первом периоде было восемь минут штрафа. Думаю, над этим надо поработать и подумать, — сказал Михайлис.
— Первый период был, наверное, худшим…
— Нет, так не сказал бы. Просто удалялись и отдали инициативу. «Авангард» прочувствовал игру. Последние два периода показали, что мы хорошо играем. Если будем так продолжать, то сможем переломить ситуацию.
— Насколько важен был гол Петерссона?
— Если ты не забьешь, то не выиграешь.
Второй матч серии «Авангард» — «Барыс» пройдет 16 марта в Астане и начнется в 17:00 по столичному времени, а затем команды дважды сыграют в Омске.
|Андрей Скабелка
|Боб Хартли
|Хенрик Карлссон(Хенрик Карлссон)
|Игорь Бобков
|03:35
|Тэйлор Бек
|05:19
|Джесси Блэкер
|06:49
|Виктор Сведберг
|06:49
|Виктор Сведберг
|12:15
|Кирилл Петров(Михаил Фисенко)
|14:57
|Максим Чудинов
|15:58
|Андре Петерссон
|17:51
|Илья Михеев(Тэйлор Бек, Сергей Шумаков)
|32:55
|Коди Фрэнсон
|44:25
|Андре Петерссон(Никита Михайлис, Джесси Блэкер)
|58:56
|Сергей Широков(Денис Зернов, Илья Михеев)
|16
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Константин Оленин(Россия, Москва)
|Главный судья
|Александр Соин(Россия, Москва)