«Салават Юлаев» вышел вперед в серии второго раунда плей-офф КХЛ с «Автомобилистом»

Единственную шайбу в матче забросил Йоонас Кемппайнен (23-я минута).

В прошедшем регулярном чемпионате «Автомобилист» дважды обыграл клуб из Уфы. «Салават Юлаев» впервые за семь матчей одержал победу в Екатеринбурге, до этого уфимская команда побеждала 21 января 2013 года (3:1).

Команды во второй раз встретились в плей-офф КХЛ, в предыдущий раз в сезоне-2009/10 победу в серии первого раунда одержал клуб из Уфы (счет в серии 3−1). В прошедшем регулярном чемпионате «Автомобилист» дважды обыграл «Салават Юлаев». «Автомобилист» в шестой раз играет в плей-офф КХЛ, впервые команда вышла во второй раунд, в предыдущей стадии екатеринбургский клуб победил челябинский «Трактор» (4−0).

«Салават Юлаев» в 11-й раз принимает участие в плей-офф турнира, лучшим достижением уфимской команды является победа в финале Кубка Гагарина в сезоне-2010/11, победив в решающей серии подмосковный «Атлант» (4−1). В серии первого раунда текущего сезона клуб из Уфы победил магнитогорский «Металлург» (4−2).