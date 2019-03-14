«Салават Юлаев» вышел вперед в серии второго раунда плей-офф КХЛ с «Автомобилистом»
ТАСС, 14 марта. Уфимский «Салават Юлаев» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 1:0 в первом матче второго раунда
ТАСС, 14 марта. Уфимский «Салават Юлаев» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 1:0 в первом матче второго раунда
Единственную шайбу в матче забросил Йоонас Кемппайнен (23-я минута).
В прошедшем регулярном чемпионате «Автомобилист» дважды обыграл клуб из Уфы. «Салават Юлаев» впервые за семь матчей одержал победу в Екатеринбурге, до этого уфимская команда побеждала 21 января 2013 года (3:1).
Команды во второй раз встретились в
«Салават Юлаев» в 11-й раз принимает участие в
Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Салавата Юлаева». Следующий матч пройдет 16 марта в Екатеринбурге.
|Андрей Мартемьянов
|Николай Цулыгин
|Якуб Коварж
|Юха Метсола
|18:05
|Артем Сергеев
|19:34
|Денис Казионов
|21:55
|Александр Кучерявенко
|22:35
|Командный штраф
|22:55
|Йоонас Кемппайнен(Филип Ларсен, Линус Умарк)
|24:00
|Линус Умарк
|26:55
|Григорий Панин
|27:32
|Командный штраф
|35:57
|Михаил Мамкин
|35:57
|Дмитрий Кугрышев
|56:01
|Денис Бодров
|56:01
|Денис Бодров
|20
|Штрафное время
|10
|4
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Виктор Гашилов(Россия, Пермь)
|Главный судья
|Денис Бондарь(Россия, Магнитогорск)