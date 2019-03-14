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20:57 (мск), источник: ТАСС

«Салават Юлаев» вышел вперед в серии второго раунда плей-офф КХЛ с «Автомобилистом»

ТАСС, 14 марта. Уфимский «Салават Юлаев» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 1:0 в первом матче второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча, на которой присутствовало 5545 человек, прошла в Екатеринбурге.

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Единственную шайбу в матче забросил Йоонас Кемппайнен (23-я минута).

В прошедшем регулярном чемпионате «Автомобилист» дважды обыграл клуб из Уфы. «Салават Юлаев» впервые за семь матчей одержал победу в Екатеринбурге, до этого уфимская команда побеждала 21 января 2013 года (3:1).

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Команды во второй раз встретились в плей-офф КХЛ, в предыдущий раз в сезоне-2009/10 победу в серии первого раунда одержал клуб из Уфы (счет в серии 3−1). В прошедшем регулярном чемпионате «Автомобилист» дважды обыграл «Салават Юлаев». «Автомобилист» в шестой раз играет в плей-офф КХЛ, впервые команда вышла во второй раунд, в предыдущей стадии екатеринбургский клуб победил челябинский «Трактор» (4−0).

«Салават Юлаев» в 11-й раз принимает участие в плей-офф турнира, лучшим достижением уфимской команды является победа в финале Кубка Гагарина в сезоне-2010/11, победив в решающей серии подмосковный «Атлант» (4−1). В серии первого раунда текущего сезона клуб из Уфы победил магнитогорский «Металлург» (4−2).

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Салавата Юлаева». Следующий матч пройдет 16 марта в Екатеринбурге.

Автомобилист
0:1
0:0, 0:1, 0:0
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, 1/2 финала конференций14.03.2019, 17:00 (МСК UTC+3)КРК "Уралец", 5545 зрителей
Главные тренеры
Андрей МартемьяновНиколай Цулыгин
Вратари
Якуб КоваржЮха Метсола
1-й период
18:05Артем Сергеев
19:34Денис Казионов
2-й период
21:55Александр Кучерявенко
22:35Командный штраф
22:55Йоонас Кемппайнен(Филип Ларсен, Линус Умарк)
24:00Линус Умарк
26:55Григорий Панин
27:32Командный штраф
35:57Михаил Мамкин
35:57Дмитрий Кугрышев
3-й период
56:01Денис Бодров
56:01Денис Бодров
Статистика
20Штрафное время10
4Игра в большинстве4
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяВиктор Гашилов(Россия, Пермь)
Главный судьяДенис Бондарь(Россия, Магнитогорск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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