«Авангард» — главный претендент на финал от «Востока». Выводы после первых матчей второго раунда

Источник: Спорт-Экспресс

Малой кровью

Счет с минимальной разницей заставляет нас подумать, что омичи вышли победителями серьезной битвы с невероятным накалом и остросюжетной развязкой в концовке. Но все было с точностью до наоборот. «Авангард» натуральным образом смял хозяев в первом периоде. Словно боевые бригады пулеметных расчетов, в первые 20 минут они не давали астанчанам поднять головы.

Извечный вопрос что лучше: победить в предыдущем раунде 4−0 и готовиться, либо 4−2 и быть в игровом тонусе до следующего, ушел в прошлое. Сейчас, помимо чистого мастерства, решают технологии: физподготовки, восстановления и теории. «Авангард», в блестящем стиле разбивший «Ак Барс» в первом раунде (4−0), имел целых 11 дней чтобы подойти во всеоружии.

Боб Хартли начал матч также, как играл всю регулярку: высокий прессинг в зоне атаки, максимальная нагрузка вратаря, активные подборы на пятачке. Ничего нового, но все это — с запредельным уровнем интенсивности. Даже после того, как хозяева выстояли втроем, «Авангард» не сбавил обороты, а продолжил гнуть «Барыс» в одном и том же месте, словно железяку, пока наконец не сломал. Петров из-за ворот обескуражил Карлссона, а Михеев в большинстве завершил тонкую комбинацию с Бэком и Шумаковым, после которой показалось, что астанчан сейчас раскатают с крупным счетом.

15−3 по броскам в пользу гостей после первого периода и полное преимущество дали «Авангарду» моральную возможность попробовать победить малой кровью, учитывая то, в какой хоккей они обычно играют и сколько сил им еще может понадобиться для будущих побед. Высокий прессинг испарился, как дым, появился откат 1−4, и зритель, не болеющий ни за одну из команд, все оставшееся время мог клевать носом. Первое звено «Барыса» Волк — Боченски — Фрэттинорганизовало за матч 2 броска в створ на троих, а шайба Петтерсонапо такой игре выглядела нелогичной: моментов у казахских «барсов» было минимум. Более логичным, скорее, стал гол Широкова в пустые ворота.

Несмотря на победу в экономном режиме, именно «Авангард» из четырех команд «Востока» пока производит самое мощное впечатление. Если так пойдет и дальше, то омичи — главные претенденты на финал Кубка Гагарина от «Востока». Впрочем, второй раунд только начался.

«Автомобилист» увяз в уфимском цементе

Уфимцы, ни шатко ни валко выглядевшие в регулярке, остались недооценены «Магниткой», а сейчас, похоже, и «Автомобилистом». Гости лили цемент в своей и средней зоне, хозяева в нем вязли, а когда он застывал, пытались его безуспешно продолбить. Из-задисквалификации на один матч в серии с «Трактором» Да Косты, «Автомобилист» остался без одного из главных мозговых центров, и перетасованные первые два звена никак не могли придумать что-то нестандартное. Больше всех старались Доус, Паре и Голышев, но этого было слишком мало.

«Салават Юлаев» реализовал большинство «5 на 3» в начале второго периода, и им одной шайбы им вполне хватило для победы.

Такой же шанс был и у екатеринбуржцев в конце второго: после одновременных удалений Кугрышева и Мамкина две минуты впятером против троих играли уже они, но в самый ответственный момент промазал Доус.

В концовке третьего периода, когда нужно собираться на финальный штурм, защитник уральцев Бодров непонятно зачем ударил локтем в голову Ткачева, и удалением заметно смазав концовку.