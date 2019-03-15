Нападающий «Барыса» назвал победную стратегию против «Авангарда»
Нападающий «Барыса» Кертис Волк прокомментировал поражение от «Авангарда» в первом матче серии
Нападающий «Барыса» Кертис Волк прокомментировал поражение от «Авангарда» в первом матче серии
«Начали плохо, нельзя так играть в первом периоде против такого соперника, как “Авангард”. Это хорошая команда, с сильной линией атаки, и получать столько удалений в самом начале матча с ними — нехорошо. Во втором периоде сыграли более дисциплинировано и стали появляться моменты. В следующей встрече нужно играть быстрее, агрессивнее, стараться больше тревожить вратаря, больше контролировать шайбу в нейтральной зоне, не терять ее. Если будем придерживаться такого плана, то результат явно получится лучше», — цитирует Волка khl.ru.
Напомним, матч в Астане завершился со счетом 1:3. Это позволило «Авангарду» выйти вперед в серии до четырех побед. Следующая игра состоится также в столице Казахстана и пройдет 16 марта.
|Андрей Скабелка
|Боб Хартли
|Хенрик Карлссон(Хенрик Карлссон)
|Игорь Бобков
|03:35
|Тэйлор Бек
|05:19
|Джесси Блэкер
|06:49
|Виктор Сведберг
|06:49
|Виктор Сведберг
|12:15
|Кирилл Петров(Михаил Фисенко)
|14:57
|Максим Чудинов
|15:58
|Андре Петерссон
|17:51
|Илья Михеев(Тэйлор Бек, Сергей Шумаков)
|32:55
|Коди Фрэнсон
|44:25
|Андре Петерссон(Никита Михайлис, Джесси Блэкер)
|58:56
|Сергей Широков(Денис Зернов, Илья Михеев)
|16
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Константин Оленин(Россия, Москва)
|Главный судья
|Александр Соин(Россия, Москва)