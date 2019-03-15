Нападающий «Барыса» назвал победную стратегию против «Авангарда»

«Начали плохо, нельзя так играть в первом периоде против такого соперника, как “Авангард”. Это хорошая команда, с сильной линией атаки, и получать столько удалений в самом начале матча с ними — нехорошо. Во втором периоде сыграли более дисциплинировано и стали появляться моменты. В следующей встрече нужно играть быстрее, агрессивнее, стараться больше тревожить вратаря, больше контролировать шайбу в нейтральной зоне, не терять ее. Если будем придерживаться такого плана, то результат явно получится лучше», — цитирует Волка khl.ru.