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10:31 (мск), источник: Vesti.kz

«Это всегда неприятно»: форвард «Барыса» — о влиянии удалений в матче с «Авангардом»

Форвард «Барыса» Егор Петухов в интервью официальному сайту КХЛ рассказал о влиянии удалений в матче серии плей-офф против «Авангарда».

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Источник: hcbarys.com

— Готовились в обычном порядке, разбирали соперника, тренеры рассказали, как следует действовать. Нет такого, что нам нужно играть первым, либо вторым номером, играли по заданию, но что-то пошло не так, начали получать удаления и пропустили одну шайбу в меньшинстве.

— То есть, можно утверждать, что удаления сломали план на игру?

— Удаления — это всегда неприятно, не сказать, что они нам сломали игру, пропустили в меньшинстве только одну шайбу. Но неприятно после того, как выстоишь, снова оставаться в неравных составах, это тяжело. Поэтому, как бы банально это ни звучало, в следующем матче нужно свести удаления к минимуму, создавать больше моментов и использовать их. Сложно выигрывать с одной заброшенной шайбой.

Напомним, матч в Астане завершился победой гостей со счетом 1:3. Это позволило «Авангарду» выйти вперед в серии до четырех побед. Следующая игра состоится также в столице Казахстана и пройдет 16 марта.

Барыс
1:3
0:2, 0:0, 1:1
Авангард
Хоккей, КХЛ, 1/2 финала конференций14.03.2019, 16:30 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 10482 зрителя
Главные тренеры
Андрей СкабелкаБоб Хартли
Вратари
Хенрик Карлссон(Хенрик Карлссон)Игорь Бобков
1-й период
03:35Тэйлор Бек
05:19Джесси Блэкер
06:49Виктор Сведберг
06:49Виктор Сведберг
12:15Кирилл Петров(Михаил Фисенко)
14:57Максим Чудинов
15:58Андре Петерссон
17:51Илья Михеев(Тэйлор Бек, Сергей Шумаков)
2-й период
32:55Коди Фрэнсон
3-й период
44:25Андре Петерссон(Никита Михайлис, Джесси Блэкер)
58:56Сергей Широков(Денис Зернов, Илья Михеев)
Статистика
16Штрафное время6
3Игра в большинстве3
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяКонстантин Оленин(Россия, Москва)
Главный судьяАлександр Соин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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