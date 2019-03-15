«Это всегда неприятно»: форвард «Барыса» — о влиянии удалений в матче с «Авангардом»

— Готовились в обычном порядке, разбирали соперника, тренеры рассказали, как следует действовать. Нет такого, что нам нужно играть первым, либо вторым номером, играли по заданию, но что-то пошло не так, начали получать удаления и пропустили одну шайбу в меньшинстве.

— Удаления — это всегда неприятно, не сказать, что они нам сломали игру, пропустили в меньшинстве только одну шайбу. Но неприятно после того, как выстоишь, снова оставаться в неравных составах, это тяжело. Поэтому, как бы банально это ни звучало, в следующем матче нужно свести удаления к минимуму, создавать больше моментов и использовать их. Сложно выигрывать с одной заброшенной шайбой.