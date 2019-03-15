«Барыс» обратился в комитет КХЛ после первого матча серии с «Авангардом»
Астанинский «Барыс» на официальном сайте объявил о подаче обращения в СДК КХЛ.
Астанинский «Барыс» на официальном сайте объявил о подаче обращения в СДК КХЛ.
Казахстанский клуб просит
В самом матче Франсон не был никак наказан за эпизод. Игру обслуживала российская бригада судей, в которую входили Константин Оленин, Александр Соин, Никита Вилюгин и Глеб Лазарев.
После игры главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка пожаловался на грязные приемы со стороны соперника и подтвердил, что клуб обратится в СДК.
Первый матч серии «Барыс» — «Авангард» прошел вчера, 14 марта, в Астане и завершился со счетом 1:3. Единственную шайбу хозяев на 45-й минуте забросил Петерссон.
Второй матч «Барыс» и «Авангард» проведут завтра, 16 марта, в Астане. Игра начнется в 17:00 по столичному времени.
|Андрей Скабелка
|Боб Хартли
|Хенрик Карлссон(Хенрик Карлссон)
|Игорь Бобков
|03:35
|Тэйлор Бек
|05:19
|Джесси Блэкер
|06:49
|Виктор Сведберг
|06:49
|Виктор Сведберг
|12:15
|Кирилл Петров(Михаил Фисенко)
|14:57
|Максим Чудинов
|15:58
|Андре Петерссон
|17:51
|Илья Михеев(Тэйлор Бек, Сергей Шумаков)
|32:55
|Коди Фрэнсон
|44:25
|Андре Петерссон(Никита Михайлис, Джесси Блэкер)
|58:56
|Сергей Широков(Денис Зернов, Илья Михеев)
|16
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Константин Оленин(Россия, Москва)
|Главный судья
|Александр Соин(Россия, Москва)