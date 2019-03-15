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15:45 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» обратился в комитет КХЛ после первого матча серии с «Авангардом»

Астанинский «Барыс» на официальном сайте объявил о подаче обращения в СДК КХЛ.

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Казахстанский клуб просит спортивно-дисциплинарный комитет дать экспертную оценку игровому эпизоду в третьем периоде первого матча против «Авангарда» в полуфинальной серии Восточной конференции. На 51-й минуте канадский защитник омичей Коди Франсон провел силовой прием против нападающего «Барыса» Андре Петерссона, после чего швед не смог доиграть встречу.

В самом матче Франсон не был никак наказан за эпизод. Игру обслуживала российская бригада судей, в которую входили Константин Оленин, Александр Соин, Никита Вилюгин и Глеб Лазарев.

После игры главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка пожаловался на грязные приемы со стороны соперника и подтвердил, что клуб обратится в СДК.

Первый матч серии «Барыс» — «Авангард» прошел вчера, 14 марта, в Астане и завершился со счетом 1:3. Единственную шайбу хозяев на 45-й минуте забросил Петерссон.

Второй матч «Барыс» и «Авангард» проведут завтра, 16 марта, в Астане. Игра начнется в 17:00 по столичному времени.

Барыс
1:3
0:2, 0:0, 1:1
Авангард
Хоккей, КХЛ, 1/2 финала конференций14.03.2019, 16:30 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 10482 зрителя
Главные тренеры
Андрей СкабелкаБоб Хартли
Вратари
Хенрик Карлссон(Хенрик Карлссон)Игорь Бобков
1-й период
03:35Тэйлор Бек
05:19Джесси Блэкер
06:49Виктор Сведберг
06:49Виктор Сведберг
12:15Кирилл Петров(Михаил Фисенко)
14:57Максим Чудинов
15:58Андре Петерссон
17:51Илья Михеев(Тэйлор Бек, Сергей Шумаков)
2-й период
32:55Коди Фрэнсон
3-й период
44:25Андре Петерссон(Никита Михайлис, Джесси Блэкер)
58:56Сергей Широков(Денис Зернов, Илья Михеев)
Статистика
16Штрафное время6
3Игра в большинстве3
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяКонстантин Оленин(Россия, Москва)
Главный судьяАлександр Соин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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