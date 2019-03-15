«Барыс» обратился в комитет КХЛ после первого матча серии с «Авангардом»

Казахстанский клуб просит спортивно-дисциплинарный комитет дать экспертную оценку игровому эпизоду в третьем периоде первого матча против «Авангарда» в полуфинальной серии Восточной конференции. На 51-й минуте канадский защитник омичей Коди Франсон провел силовой прием против нападающего «Барыса» Андре Петерссона, после чего швед не смог доиграть встречу.

В самом матче Франсон не был никак наказан за эпизод. Игру обслуживала российская бригада судей, в которую входили Константин Оленин, Александр Соин, Никита Вилюгин и Глеб Лазарев.

После игры главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка пожаловался на грязные приемы со стороны соперника и подтвердил, что клуб обратится в СДК.

Первый матч серии «Барыс» — «Авангард» прошел вчера, 14 марта, в Астане и завершился со счетом 1:3. Единственную шайбу хозяев на 45-й минуте забросил Петерссон.