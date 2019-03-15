КХЛ наказала игрока «Авангарда» за грязный прием против форварда «Барыса» Петерссона

Хоккей, КХЛ, 1/2 финала конференций14.03.2019, 16:30 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 10482 зрителя
|Андрей Скабелка
|Боб Хартли
|Хенрик Карлссон(Хенрик Карлссон)
|Игорь Бобков
|03:35
|Тэйлор Бек
|05:19
|Джесси Блэкер
|06:49
|Виктор Сведберг
|06:49
|Виктор Сведберг
|12:15
|Кирилл Петров(Михаил Фисенко)
|14:57
|Максим Чудинов
|15:58
|Андре Петерссон
|17:51
|Илья Михеев(Тэйлор Бек, Сергей Шумаков)
|44:25
|Андре Петерссон(Никита Михайлис, Джесси Блэкер)
|58:56
|Сергей Широков(Денис Зернов, Илья Михеев)
|16
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Константин Оленин(Россия, Москва)
|Главный судья
|Александр Соин(Россия, Москва)