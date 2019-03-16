СКА разгромил «Локомотив» и повел в серии со счетом 2−0

Встреча, прошедшая в пятницу в Санкт-Петербурге, завершилась победой хозяев льда со счетом 6:1 (1:1, 3:0, 2:0). Шайбы в составе СКА забросили Михаил Мальцев (14-я минута), Никита Гусев (27), Алексей Бывальцев (32), Ярно Коскиранта (33), Павел Дацюк (43) и Виктор Тихонов (55). У «Локомотива» отличился Артур Каюмов (16).