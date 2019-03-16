Текущие события
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто Мэйпл Ливз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю Джэкетс
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас Старз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо Эвеланш
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари Флэймз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер Кэнакс
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. КХЛ
15.03
ЦСКАОТ0
ХК Динамо1
Хоккей. КХЛ
15.03
СКА6
Локомотив1
Все события
Фоторепортажи
12«Верните Туктамышеву». Горячая фигуристка спасала болельщиков СКА от скуки
8«Ливерпуль» выбил «Баварию» из Лиги чемпионов
00:01 (мск), источник: Р-Спорт

СКА разгромил «Локомотив» и повел в серии со счетом 2−0

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Петербургский СКА на своей площадке разгромил ярославский «Локомотив» во втором матче серии ¼ финала плей-офф КХЛ.

Наверх

Встреча, прошедшая в пятницу в Санкт-Петербурге, завершилась победой хозяев льда со счетом 6:1 (1:1, 3:0, 2:0). Шайбы в составе СКА забросили Михаил Мальцев (14-я минута), Никита Гусев (27), Алексей Бывальцев (32), Ярно Коскиранта (33), Павел Дацюк (43) и Виктор Тихонов (55). У «Локомотива» отличился Артур Каюмов (16).

Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу СКА.

Следующий матч команды проведут 17 марта в Ярославле.

СКА
6:1
1:1, 3:0, 2:0
Локомотив
Хоккей, КХЛ, 1/2 финала конференций15.03.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"Ледовый дворец", 12307 зрителей
Главные тренеры
Илья ВоробьевДмитрий Квартальнов
Вратари
Магнус ХелльбергАлександр Салак(Илья Коновалов)
1-й период
04:26Александр Кутузов
13:44Михаил Мальцев
14:56Давид Рундблад
15:59Артур Каюмов(Григорий Денисенко)
19:25Наиль Якупов
19:25Александр Елесин
2-й период
21:25Наиль Якупов
21:25Александр Елесин
22:40Ярно Коскиранта
24:20Илья Каблуков
26:54Никита Гусев(Павел Дацюк, Динар Хафизуллин)
30:32Брэндон Козун
30:32Брэндон Козун
31:50Алексей Бывальцев(Никита Гусев, Сергей Плотников)
32:29Ярно Коскиранта(Александр Барабанов, Наиль Якупов)
3-й период
42:24Максим Афанасьев
42:35Павел Дацюк(Никита Гусев, Сергей Плотников)
54:31Виктор Тихонов(Михаил Мальцев, Динар Хафизуллин)
59:26Давид Рундблад
Статистика
12Штрафное время33
5Игра в большинстве4
3Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Раводин(Россия, Москва)
Главный судьяДенис Наумов(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
СКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 В России разработали замену запрещенному WADA мельдонию
Валуев: произошел моральный надлом, мне нужны были деньги
12 интересных фактов о четвертьфинальных парах Лиги чемпионов
«Краснодару» — «пятерка». Оценки клубам за европейский сезон
«Динамо» казнило ЦСКА за самоуверенность в Кубке Гагарина
Гараничев не примет участия в эстафете на чемпионате мира
«Крылья» спасла штанга, Шейдаев забил в третьем матче подряд
Каррера: Верю, «Спартак» игрой с «Зенитом» откроет золотую гонку
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь