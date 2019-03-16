СКА разгромил «Локомотив» и повел в серии со счетом 2−0
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Петербургский СКА на своей площадке разгромил ярославский «Локомотив» во втором матче серии ¼ финала
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Петербургский СКА на своей площадке разгромил ярославский «Локомотив» во втором матче серии ¼ финала
Встреча, прошедшая в пятницу в
Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу СКА.
Следующий матч команды проведут 17 марта в Ярославле.
|Илья Воробьев
|Дмитрий Квартальнов
|Магнус Хелльберг
|Александр Салак(Илья Коновалов)
|04:26
|Александр Кутузов
|13:44
|Михаил Мальцев
|14:56
|Давид Рундблад
|15:59
|Артур Каюмов(Григорий Денисенко)
|19:25
|Наиль Якупов
|19:25
|Александр Елесин
|21:25
|Наиль Якупов
|21:25
|Александр Елесин
|22:40
|Ярно Коскиранта
|24:20
|Илья Каблуков
|26:54
|Никита Гусев(Павел Дацюк, Динар Хафизуллин)
|30:32
|Брэндон Козун
|30:32
|Брэндон Козун
|31:50
|Алексей Бывальцев(Никита Гусев, Сергей Плотников)
|32:29
|Ярно Коскиранта(Александр Барабанов, Наиль Якупов)
|42:24
|Максим Афанасьев
|42:35
|Павел Дацюк(Никита Гусев, Сергей Плотников)
|54:31
|Виктор Тихонов(Михаил Мальцев, Динар Хафизуллин)
|59:26
|Давид Рундблад
|12
|Штрафное время
|33
|5
|Игра в большинстве
|4
|3
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Раводин(Россия, Москва)
|Главный судья
|Денис Наумов(Россия, Тольятти)