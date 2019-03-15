«Динамо» казнило ЦСКА за самоуверенность. Армейцы не могли забить час и дождались мгновенной смерти

Источник: Sport24

Победа ЦСКА в первом матче серии с «Динамо» получилась настолько безоговорочной, что его главная сюжетная линия оказалась околохоккейной. «Бело-голубые» на старте второго раунда устроили настоящую охоту на Кирилла Капризова, главным действующим лицом в которой стал Андрей Миронов. В итоге олимпийский чемпион все равно забил, защитник динамовцев зарядил ему в лицо и схватил двухминутный штраф за подножку, а их противостояние стало главной темой всех послематчевых интервью. Капризов отделался фразой «мы играем в хоккей», а вот главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов решил всех повеселить.

Не знаю, что с Мироновым. Может, и в жизни что-то, а всё выходит на игру. Не думаю, что он охотился за Капризовым. Сам бы не разбился. Владимир Крикунов, главный тренер ХК «Динамо» (Москва).

Интересно было, получит ли этот сценарий продолжение во второй игре, и на 4-й минуте бело-голубые снова заработали удаление на Капризове — на этот раз в спину армейцу жестко въехал Дмитрий Моисеев. ЦСКА создал первый опасный момент только под конец большинства, но Павел Карнаухов промахнулся с дальнего пятака. В итоге, две минуты команда Игоря Никитина потратила впустую, как и динамовцы до этого — они получили шанс поиграть в формате «5 на 4» уже на 27-й секунде встречи.

В целом, стартовые 20 минут получились скучными, особенно в сравнении со вчерашними матчами на Востоке.

Московские клубы придумали всего восемь бросков на двоих, а главный голевой шанс запорол форвард «Динамо» бело-голубых Дмитрий Кагарлицкий. Он убежал к воротам Ильи Сорокина в компании Вадима Шипачева и Микса Индрашиса, принял решение завершать атаку самостоятельно, но кипера не переиграл.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_7b461cf42bc31269c57c39ef76353448_hd/q602285/cce9108e64918dab4797f1485dc260d2/4708352560?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В перерыве Никитин, по всей видимости, смог донести до своих хоккеистов, что его происходящее совсем не устраивает. С самого начала второго периода ЦСКА полетел вперед — забрасывать, а если не получится — закапывать, шайбу в ворота Ивана Бочарова. Получилось довольно быстро — Карнаухов, вроде бы, реализовал выход «2 в 1», по крайней мере, арбитр четко зафиксировал гол. Но видеопросмотр арбитра разубедил — шайба линию не пересекла.

Этот момент слегка сбил настрой армейцев — они продолжали больше атаковать до конца двадцатиминутки, но эмоций им, казалось, недоставало. В итоге и вторая сирена прозвучала, когда на табло горели унылые нули.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_12dec7b3183b2a899a5ed352ff9ccd8d_hd/q602381/b4d9e88a5a9d7b5d5153fdea9ff70820/4708352657?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Третий игровой отрезок соперники начали так бодро, что казалось — на этот раз голы неизбежны. Но постепенно все снова скатилось к сценарию двух первых периодов. ЦСКА поддавливал без особого огня, будто зная — рано или поздно команда своего добьется. «Динамо» с какого-то момента перестало вообще создавать хоть что-то опасное. В концовке супершанс упустил Индрашис, но на победу в основное время команда Крикунова точно не наиграла. Хотя, после вчистую проигранного первого матча, и ничью по итогам 60 минут можно назвать успехом для бело-голубых.

За бесконечную засуху болельщики были вознаграждены удивительной развязкой.

Овертайм продолжался всего 35 секунд. Владимир Брюквин сам забросил шайбу в зону, сам подобрал ее после ошибки Никиты Нестерова и сам пробил Илью Сорокина. Ради такого, динамовцам стоило терпеть целый час.

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