«Динамо» казнило ЦСКА за самоуверенность. Армейцы не могли забить час и дождались мгновенной смерти
В серии двух столичных клубов — ничья.
В серии двух столичных клубов — ничья.
Победа ЦСКА в первом матче серии с «Динамо» получилась настолько безоговорочной, что его главная сюжетная линия оказалась околохоккейной. «Бело-голубые» на старте второго раунда устроили настоящую охоту на Кирилла Капризова, главным действующим лицом в которой стал Андрей Миронов. В итоге олимпийский чемпион все равно забил, защитник динамовцев зарядил ему в лицо и схватил двухминутный штраф за подножку, а их противостояние стало главной темой всех послематчевых интервью. Капризов отделался фразой «мы играем в хоккей», а вот главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов решил всех повеселить.
Не знаю, что с Мироновым. Может, и в жизни
что-то,а всё выходит на игру. Не думаю, что он охотился за Капризовым. Сам бы не разбился.
Интересно было, получит ли этот сценарий продолжение во второй игре, и на 4-й минуте
Московские клубы придумали всего восемь бросков на двоих, а главный голевой шанс запорол форвард «Динамо»
В перерыве Никитин, по всей видимости, смог донести до своих хоккеистов, что его происходящее совсем не устраивает. С самого начала второго периода ЦСКА полетел вперед — забрасывать, а если не получится — закапывать, шайбу в ворота Ивана Бочарова. Получилось довольно быстро — Карнаухов, вроде бы, реализовал выход «2 в 1», по крайней мере, арбитр четко зафиксировал гол. Но видеопросмотр арбитра разубедил — шайба линию не пересекла.
Этот момент слегка сбил настрой армейцев — они продолжали больше атаковать до конца двадцатиминутки, но эмоций им, казалось, недоставало. В итоге и вторая сирена прозвучала, когда на табло горели унылые нули.
Третий игровой отрезок соперники начали так бодро, что казалось — на этот раз голы неизбежны. Но постепенно все снова скатилось к сценарию двух первых периодов. ЦСКА поддавливал без особого огня, будто зная — рано или поздно команда своего добьется. «Динамо» с
Овертайм продолжался всего 35 секунд. Владимир Брюквин сам забросил шайбу в зону, сам подобрал ее после ошибки Никиты Нестерова и сам пробил Илью Сорокина. Ради такого, динамовцам стоило терпеть целый час.
ЦСКА был наказан за чрезмерную уверенность в своих силах — счет в серии сравнялся. Следующее московское дерби ждет нас уже в воскресенье.
|Игорь Никитин
|Владимир Крикунов
|Илья Сорокин
|Иван Бочаров
|00:27
|Сергей Андронов
|03:17
|Дмитрий Моисеев
|31:46
|Михаил Пашнин
|31:46
|Алексей Пепеляев
|34:46
|Юусо Хиетанен
|49:19
|Клас Дальбек
|60:35
|Владимир Брюквин(Виталий Меньшиков)
|60:35
|Командный штраф
|8
|Штрафное время
|6
|2
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Гусев(Россия, Серов)
|Главный судья
|Мартин Франо(Чехия)