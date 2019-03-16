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16:36 (мск), источник: Vesti.kz

Дубль Бойда помог «Барысу» победить «Авангард» и сравнять счет в серии плей-офф КХЛ

Хоккеисты «Барыса» обыграли «Авангард» во втором матче серии плей-офф в полуфинале Восточной конференции КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра проходила сегодня, 16 марта, в Астане и завершилась со счетом 4:2.

Первый период команды провели всухую, зато во втором «Барысу» удалось не только выйти вперед, но и увеличить преимущество. На 30-й минуте большинство реализовал канадский защитник Джесси Блэкер, а на 35-й вторую шайбу забросил форвард сборной Казахстана Дастин Бойд.

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В третьем периоде команды забивали исключительно в большинстве. На 45-й минуте нападающий Сергей Шумаков сократил отставание «Авангарда», но на 47-й третью шайбу «Барыса» забросил капитан Брэндон Боченски, а на 54-й Бойд оформил дубль.

В концовке «Авангард» снял с игры вратаря Игоря Бобкова в большинстве и смог сократить счет — на 59-й минуте после видеопросмотра была засчитана шайба канадского защитника Коди Франсона, который в первой игре сломал форварда «Барыса» Андре Петерссона.

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В первом матче в Астане 14 марта со счетом 3:1 выиграл «Авангард». Таким образом, «Барыс» после сегодняшней игры сравнял счет в серии до четырех побед — 1:1.

Теперь команд ждет два матча в Балашихе, которые пройдут 18 и 20 марта и начнутся в 22:30 по времени Астаны. Затем команды как минимум один раз сыграют в Астане.

Барыс
4:2
0:0, 2:0, 2:2
Авангард
Хоккей, КХЛ, 1/2 финала конференций16.03.2019, 14:00 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена"
Главные тренеры
Андрей СкабелкаБоб Хартли
Вратари
Хенрик КарлссонИгорь Бобков(Игорь Бобков)
1-й период
18:15Давид Деарне
2-й период
27:44Максим Чудинов
29:41Джесси Блэкер(Виктор Сведберг)
34:01Дастин Бойд(Дмитрий Гренц, Егор Шалапов)
3-й период
42:48Виктор Сведберг
44:06Сергей Шумаков(Тэйлор Бек)
46:15Алексей Емелин
46:17Брэндон Боченски(Патрис Кормье)
49:09Даррен Дитц
51:20Егор Петухов
51:20Сергей Широков
52:43Виктор Столберг
54:04Дастин Бойд(Никита Михайлис)
57:50Дмитрий Гренц
58:52Коди Фрэнсон(Илья Михеев)
Статистика
10Штрафное время10
0Игра в большинстве0
3Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяКонстантин Оленин(Россия, Москва)
Главный судьяЕвгений Ромасько(Россия, Тверь)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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