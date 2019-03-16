Дубль Бойда помог «Барысу» победить «Авангард» и сравнять счет в серии плей-офф КХЛ

Игра проходила сегодня, 16 марта, в Астане и завершилась со счетом 4:2.

Первый период команды провели всухую, зато во втором «Барысу» удалось не только выйти вперед, но и увеличить преимущество. На 30-й минуте большинство реализовал канадский защитник Джесси Блэкер, а на 35-й вторую шайбу забросил форвард сборной Казахстана Дастин Бойд.

В третьем периоде команды забивали исключительно в большинстве. На 45-й минуте нападающий Сергей Шумаков сократил отставание «Авангарда», но на 47-й третью шайбу «Барыса» забросил капитан Брэндон Боченски, а на 54-й Бойд оформил дубль.

В концовке «Авангард» снял с игры вратаря Игоря Бобкова в большинстве и смог сократить счет — на 59-й минуте после видеопросмотра была засчитана шайба канадского защитника Коди Франсона, который в первой игре сломал форварда «Барыса» Андре Петерссона.

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В первом матче в Астане 14 марта со счетом 3:1 выиграл «Авангард». Таким образом, «Барыс» после сегодняшней игры сравнял счет в серии до четырех побед — 1:1.