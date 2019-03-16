Дубль Бойда помог «Барысу» победить «Авангард» и сравнять счет в серии плей-офф КХЛ
Хоккеисты «Барыса» обыграли «Авангард» во втором матче серии
Хоккеисты «Барыса» обыграли «Авангард» во втором матче серии
Игра проходила сегодня, 16 марта, в Астане и завершилась со счетом 4:2.
Первый период команды провели всухую, зато во втором «Барысу» удалось не только выйти вперед, но и увеличить преимущество. На 30-й минуте большинство реализовал канадский защитник Джесси Блэкер, а на 35-й вторую шайбу забросил форвард сборной Казахстана Дастин Бойд.
В третьем периоде команды забивали исключительно в большинстве. На 45-й минуте нападающий Сергей Шумаков сократил отставание «Авангарда», но на 47-й третью шайбу «Барыса» забросил капитан Брэндон Боченски, а на 54-й Бойд оформил дубль.
В концовке «Авангард» снял с игры вратаря Игоря Бобкова в большинстве и смог сократить счет — на 59-й минуте после видеопросмотра была засчитана шайба канадского защитника Коди Франсона, который в первой игре сломал форварда «Барыса» Андре Петерссона.
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В первом матче в Астане 14 марта со счетом 3:1 выиграл «Авангард». Таким образом, «Барыс» после сегодняшней игры сравнял счет в серии до четырех побед — 1:1.
Теперь команд ждет два матча в Балашихе, которые пройдут 18 и 20 марта и начнутся в 22:30 по времени Астаны. Затем команды как минимум один раз сыграют в Астане.
|Андрей Скабелка
|Боб Хартли
|Хенрик Карлссон
|Игорь Бобков(Игорь Бобков)
|18:15
|Давид Деарне
|27:44
|Максим Чудинов
|29:41
|Джесси Блэкер(Виктор Сведберг)
|34:01
|Дастин Бойд(Дмитрий Гренц, Егор Шалапов)
|42:48
|Виктор Сведберг
|44:06
|Сергей Шумаков(Тэйлор Бек)
|46:15
|Алексей Емелин
|46:17
|Брэндон Боченски(Патрис Кормье)
|49:09
|Даррен Дитц
|51:20
|Егор Петухов
|51:20
|Сергей Широков
|52:43
|Виктор Столберг
|54:04
|Дастин Бойд(Никита Михайлис)
|57:50
|Дмитрий Гренц
|58:52
|Коди Фрэнсон(Илья Михеев)
|10
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|3
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Константин Оленин(Россия, Москва)
|Главный судья
|Евгений Ромасько(Россия, Тверь)