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17:03 (мск), источник: Vesti.kz

Форвард «Барыса» Бойд рассказал о своем дубле и первой победе над «Авангрдом» в серии

Нападающий «Барыса» Дастин Бойд в интервью корреспонденту Vesti.kz прокомментировал победу над «Авангардом» и рассказал, за счет чего его команде удалось выиграть у этого соперника впервые в сезоне.

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Бойд оформил дубль во встрече. Эти шайбы стали для него первыми в нынешнем плей-офф.

«Мы начали этот матч сильнее. В прошлой игре были травмы и удаления. Мы хотели вернуться в игру и провести в полную силу все 60 минут. Был тяжелый первый период, Карли (Хенрик Карлссон) сделал много сэйвов. После первого гола мы стали давить еще больше. Надеюсь, что мы отыграем так же и в третьем матче.

Особенная ли это победа, потому что мы впервые обыграли «Авангард»? В сезоне у нас много соперников. Важнее время, в которое мы одержали победу. Потому что сегодня она была важна для обеих команд, — сказал Бойд.

Напомним, «Барыс» победил «Авангад» со счетом 4:2. Счет в серии стал 1−1. Следующий матч пройдет в Балашихе 18 марта.

Барыс
4:2
0:0, 2:0, 2:2
Авангард
Хоккей, КХЛ, 1/2 финала конференций16.03.2019, 14:00 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 10420 зрителей
Главные тренеры
Андрей СкабелкаБоб Хартли
Вратари
Хенрик КарлссонИгорь Бобков(Игорь Бобков)
1-й период
18:15Давид Деарне
2-й период
27:44Максим Чудинов
29:41Джесси Блэкер(Виктор Сведберг)
34:01Дастин Бойд(Дмитрий Гренц, Егор Шалапов)
3-й период
42:48Виктор Сведберг
44:06Сергей Шумаков(Тэйлор Бек)
46:15Алексей Емелин
46:17Брэндон Боченски(Патрис Кормье)
49:09Даррен Дитц
51:20Егор Петухов
51:20Сергей Широков
52:43Виктор Столберг
54:04Дастин Бойд(Никита Михайлис)
57:50Дмитрий Гренц
58:52Коди Фрэнсон(Илья Михеев)
58:52Дмитрий Гренц
Статистика
10Штрафное время10
4Игра в большинстве4
3Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяКонстантин Оленин(Россия, Москва)
Главный судьяЕвгений Ромасько(Россия, Тверь)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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