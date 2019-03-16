Форвард «Барыса» Бойд рассказал о своем дубле и первой победе над «Авангрдом» в серии

Бойд оформил дубль во встрече. Эти шайбы стали для него первыми в нынешнем плей-офф.

«Мы начали этот матч сильнее. В прошлой игре были травмы и удаления. Мы хотели вернуться в игру и провести в полную силу все 60 минут. Был тяжелый первый период, Карли (Хенрик Карлссон) сделал много сэйвов. После первого гола мы стали давить еще больше. Надеюсь, что мы отыграем так же и в третьем матче.

Особенная ли это победа, потому что мы впервые обыграли «Авангард»? В сезоне у нас много соперников. Важнее время, в которое мы одержали победу. Потому что сегодня она была важна для обеих команд, — сказал Бойд.