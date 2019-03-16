«Бегу меняться, а он мне в ухо дал». Игрок «Барыса» рассказал о грубости «Авангарда» и победном плане

Вторая игра серии плей-офф КХЛ в Астане завершилась со счетом 4:1, а ее видеообзор можно посмотреть здесь.

— У нас командная победа. Мы бились, старались и хотели выиграть матч на домашнем льду. Это командный успех, — сказал Асетов.

— Чем спровоцировал Алексея Емелина на фол?

— Я, честно говоря, на смену бежал.

— Никаких контактов не было?

— Просто бежал на смену. Видел со стороны, что он бежит. Думал, он просто пробежит, а он мне в ухо дал. Не ожидал такого, честно говоря. Но ничего — мы гол забили. Вышли вперед.

— Сегодня был как рыба в воде — много борьбы и силовых приемов.

— От нас такую игру и требуют. Мы должны всю игру должны играть так — нагнетать соперника. Не давать ему ничего сделать. Играть в атаке агрессивнее.

Напомним, в первом матче в Астане 14 марта со счетом 3:1 выиграл «Авангард». Таким образом, «Барыс» после сегодняшней игры сравнял счет в серии до четырех побед — 1:1.