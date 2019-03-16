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17:26 (мск), источник: Vesti.kz

«Бегу меняться, а он мне в ухо дал». Игрок «Барыса» рассказал о грубости «Авангарда» и победном плане

Нападающий «Барыса» Алихан Асетов в интервью корреспонденту Vesti.kz прокомментировал первую победу над «Авангардом» и рассказал о фоле капитана соперников.

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Вторая игра серии плей-офф КХЛ в Астане завершилась со счетом 4:1, а ее видеообзор можно посмотреть здесь.

— У нас командная победа. Мы бились, старались и хотели выиграть матч на домашнем льду. Это командный успех, — сказал Асетов.

— Чем спровоцировал Алексея Емелина на фол?
— Я, честно говоря, на смену бежал.

— Никаких контактов не было?
— Просто бежал на смену. Видел со стороны, что он бежит. Думал, он просто пробежит, а он мне в ухо дал. Не ожидал такого, честно говоря. Но ничего — мы гол забили. Вышли вперед.

— Сегодня был как рыба в воде — много борьбы и силовых приемов.
— От нас такую игру и требуют. Мы должны всю игру должны играть так — нагнетать соперника. Не давать ему ничего сделать. Играть в атаке агрессивнее.

Напомним, в первом матче в Астане 14 марта со счетом 3:1 выиграл «Авангард». Таким образом, «Барыс» после сегодняшней игры сравнял счет в серии до четырех побед — 1:1.

Теперь команд ждет два матча в Балашихе, которые пройдут 18 и 20 марта и начнутся в 22:30 по времени Астаны. Затем команды как минимум один раз сыграют в Астане.

Барыс
4:2
0:0, 2:0, 2:2
Авангард
Хоккей, КХЛ, 1/2 финала конференций16.03.2019, 14:00 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 10420 зрителей
Главные тренеры
Андрей СкабелкаБоб Хартли
Вратари
Хенрик КарлссонИгорь Бобков(Игорь Бобков)
1-й период
18:15Давид Деарне
2-й период
27:44Максим Чудинов
29:41Джесси Блэкер(Виктор Сведберг)
34:01Дастин Бойд(Дмитрий Гренц, Егор Шалапов)
3-й период
42:48Виктор Сведберг
44:06Сергей Шумаков(Тэйлор Бек)
46:15Алексей Емелин
46:17Брэндон Боченски(Патрис Кормье)
49:09Даррен Дитц
51:20Егор Петухов
51:20Сергей Широков
52:43Виктор Столберг
54:04Дастин Бойд(Никита Михайлис)
57:50Дмитрий Гренц
58:52Коди Фрэнсон(Илья Михеев)
58:52Дмитрий Гренц
Статистика
10Штрафное время10
4Игра в большинстве4
3Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяКонстантин Оленин(Россия, Москва)
Главный судьяЕвгений Ромасько(Россия, Тверь)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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