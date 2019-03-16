«Автомобилист» сравнял счет в серии второго раунда плей-офф КХЛ с «Салаватом Юлаевым»

Команды во второй раз встретились в плей-офф КХЛ, в предыдущий раз в сезоне-2009/10 победу в серии первого раунда одержал клуб из Уфы (счет в серии 3−1). В прошедшем регулярном чемпионате «Автомобилист» дважды обыграл «Салават Юлаев». «Автомобилист» в шестой раз играет в плей-офф КХЛ, впервые команда вышла во второй раунд, в предыдущей стадии екатеринбургский клуб победил челябинский «Трактор» (4−0).