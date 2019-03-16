«Автомобилист» сравнял счет в серии второго раунда плей-офф КХЛ с «Салаватом Юлаевым»
ТАСС, 16 марта. Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 2:0 во втором матче второго раунда
ТАСС, 16 марта. Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 2:0 во втором матче второго раунда
В составе «Автомобилиста» шайбы забросили Георгий Белоусов (10-я минута) и Стефан Да Коста (27).
Команды во второй раз встретились в
«Салават Юлаев» в 11-й раз принимает участие в
«Атлант» (4−1). В серии первого раунда текущего сезона клуб из Уфы победил магнитогорский «Металлург» (4−2).
Счет в серии до четырех побед стал 1−1. Следующий матч пройдет 18 марта в Уфе.
|Андрей Мартемьянов
|Николай Цулыгин
|Якуб Коварж
|Юха Метсола(Юха Метсола, Юха Метсола, Юха Метсола)
|07:25
|Максим Рыбин
|09:24
|Георгий Белоусов(Александр Кучерявенко, Вячеслав Литовченко)
|16:24
|Анатолий Голышев
|16:24
|Григорий Панин
|19:01
|Артем Гареев
|20:43
|Алексей Василевский
|26:44
|Стефан Да Коста(Анатолий Голышев)
|28:09
|Александр Кучерявенко
|28:09
|Теему Хартикайнен
|34:36
|Владимир Жарков
|39:50
|Евгений Грачев
|39:50
|Григорий Панин
|39:50
|Григорий Панин
|50:49
|Андрей Обидин
|50:49
|Владимир Ткачев
|12
|Штрафное время
|35
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Виктор Гашилов(Россия, Пермь)
|Главный судья
|Максим Сидоренко(Беларусь, Минск)