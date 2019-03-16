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18:04 (мск), источник: ТАСС

«Автомобилист» сравнял счет в серии второго раунда плей-офф КХЛ с «Салаватом Юлаевым»

ТАСС, 16 марта. Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 2:0 во втором матче второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Екатеринбурге.

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Источник: РИА "Новости"

В составе «Автомобилиста» шайбы забросили Георгий Белоусов (10-я минута) и Стефан Да Коста (27).

Команды во второй раз встретились в плей-офф КХЛ, в предыдущий раз в сезоне-2009/10 победу в серии первого раунда одержал клуб из Уфы (счет в серии 3−1). В прошедшем регулярном чемпионате «Автомобилист» дважды обыграл «Салават Юлаев». «Автомобилист» в шестой раз играет в плей-офф КХЛ, впервые команда вышла во второй раунд, в предыдущей стадии екатеринбургский клуб победил челябинский «Трактор» (4−0).

«Салават Юлаев» в 11-й раз принимает участие в плей-офф турнира, лучшим достижением уфимской команды является победа в финале Кубка Гагарина в сезоне-2010/11, тогда в решающей серии команда из Башкортостана обыграла подмосковный.

«Атлант» (4−1). В серии первого раунда текущего сезона клуб из Уфы победил магнитогорский «Металлург» (4−2).

Счет в серии до четырех побед стал 1−1. Следующий матч пройдет 18 марта в Уфе.

Автомобилист
2:0
1:0, 1:0, 0:0
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, 1/2 финала конференций16.03.2019, 15:00 (МСК UTC+3)КРК "Уралец"
Главные тренеры
Андрей МартемьяновНиколай Цулыгин
Вратари
Якуб КоваржЮха Метсола(Юха Метсола, Юха Метсола, Юха Метсола)
1-й период
07:25Максим Рыбин
09:24Георгий Белоусов(Александр Кучерявенко, Вячеслав Литовченко)
16:24Анатолий Голышев
16:24Григорий Панин
19:01Артем Гареев
2-й период
20:43Алексей Василевский
26:44Стефан Да Коста(Анатолий Голышев)
28:09Александр Кучерявенко
28:09Теему Хартикайнен
34:36Владимир Жарков
39:50Евгений Грачев
39:50Григорий Панин
39:50Григорий Панин
3-й период
50:49Андрей Обидин
50:49Владимир Ткачев
Статистика
12Штрафное время35
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяВиктор Гашилов(Россия, Пермь)
Главный судьяМаксим Сидоренко(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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