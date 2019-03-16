Тренер «Барыса» Скабелка высказался о судействе в серии с «Авангардом» и первой победе
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка, комментируя победу над «Авангардом» на
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка, комментируя победу над «Авангардом» на
Напомним, «Барыс» в Астане победил «Авангард» в матче второго раунда Кубка Гагарина. Счет в серии до четырех побед стал 1−1. Следующая игра пройдет 18 марта в Балашихе.
— В первую очередь, я, конечно, хочу болельщиков поблагодарить. Очень хорошая атмосфера опять — в очередной раз подчеркиваю. Не скажу, что соперник в первом периоде имел преимущество. Первые
Спасибо, конечно, Хенрику, который… Еще раз говорю, первые
— В третьем периоде Емелин атаковал Сагадеева в голову, наказания не последовало. Потом, когда атаковали Асетова в голову, было всего две минуты. Будете ли обращаться в СДК?
— Давайте не будем превращать
— Шалапов и Гренц не потерялись?
— Нет. Я думаю, они молодцы. Дима здорово смотрелся. Единственное, в конце его волнение. Может быть, это моя вина, может
— Орехов — две смены. Чем остались недовольны?
— Я уже в начале сезона отвечал на такой вопрос. Валера — талантливый хоккеист. Но, наверное, еще не всегда справляется с таким давлением, с такой нагрузкой. Сейчас попал, в ТОП-6 защитников. На чемпионат мира съездил молодежный, все игры играет почти по 16−17 минут. Но хорошо, что сейчас мы взяли Егора Шалапова и он закрыл этот момент.
— По поводу второй линии атаки. Показалось, что они не совсем сегодня понимали друг друга.
— Поймут.
|Андрей Скабелка
|Боб Хартли
|Хенрик Карлссон
|Игорь Бобков(Игорь Бобков)
|18:15
|Давид Деарне
|27:44
|Максим Чудинов
|29:41
|Джесси Блэкер(Виктор Сведберг)
|34:01
|Дастин Бойд(Дмитрий Гренц, Егор Шалапов)
|42:48
|Виктор Сведберг
|44:06
|Сергей Шумаков(Тэйлор Бек)
|46:15
|Алексей Емелин
|46:17
|Брэндон Боченски(Патрис Кормье)
|49:09
|Даррен Дитц
|51:20
|Егор Петухов
|51:20
|Сергей Широков
|52:43
|Виктор Столберг
|54:04
|Дастин Бойд(Никита Михайлис)
|57:50
|Дмитрий Гренц
|58:52
|Коди Фрэнсон(Илья Михеев)
|58:52
|Дмитрий Гренц
|10
|Штрафное время
|10
|4
|Игра в большинстве
|4
|3
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Константин Оленин(Россия, Москва)
|Главный судья
|Евгений Ромасько(Россия, Тверь)