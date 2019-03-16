Тренер «Барыса» Скабелка высказался о судействе в серии с «Авангардом» и первой победе

Источник: РИА "Новости"

Напомним, «Барыс» в Астане победил «Авангард» в матче второго раунда Кубка Гагарина. Счет в серии до четырех побед стал 1−1. Следующая игра пройдет 18 марта в Балашихе.

— В первую очередь, я, конечно, хочу болельщиков поблагодарить. Очень хорошая атмосфера опять — в очередной раз подчеркиваю. Не скажу, что соперник в первом периоде имел преимущество. Первые пять-семи минут — да, наверное. Мы работаем над этим. Это тот момент, где мы должны еще добавить.

Спасибо, конечно, Хенрику, который… Еще раз говорю, первые пять-семь минут было небольшое доминирование («Авангарда» — прим. ред.). Дальше мы показали тот хоккей, который и болельщики, и мы хотим видеть от команды. Счет 1−1. Готовимся к выездной серии.

— В третьем периоде Емелин атаковал Сагадеева в голову, наказания не последовало. Потом, когда атаковали Асетова в голову, было всего две минуты. Будете ли обращаться в СДК?

— Давайте не будем превращать пресс-конференцию… Я не знаю, что вам ответить. Мы посмотрим. Сейчас я вам не готов сказать. Если это будет, то, конечно, обратимся. Я уже сказал в интервью, что три момента, которые мы просили оценить, оценили в нашу пользу. Я не понимаю, почему на льду это не происходит.

— Шалапов и Гренц не потерялись?

— Нет. Я думаю, они молодцы. Дима здорово смотрелся. Единственное, в конце его волнение. Может быть, это моя вина, может где-то недоработка — в конце его выпустить, можно было поберечь. Сегодня он здорово сыграл. Что касается Егора Шалапова, он уверенно вошел. Ощущение, что он весь сезон провел в команде.

— Орехов — две смены. Чем остались недовольны?

— Я уже в начале сезона отвечал на такой вопрос. Валера — талантливый хоккеист. Но, наверное, еще не всегда справляется с таким давлением, с такой нагрузкой. Сейчас попал, в ТОП-6 защитников. На чемпионат мира съездил молодежный, все игры играет почти по 16−17 минут. Но хорошо, что сейчас мы взяли Егора Шалапова и он закрыл этот момент.

— По поводу второй линии атаки. Показалось, что они не совсем сегодня понимали друг друга.