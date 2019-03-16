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18:07 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Барыса» Скабелка высказался о судействе в серии с «Авангардом» и первой победе

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка, комментируя победу над «Авангардом» на пресс-конференции, рассказал, что остался недоволен первой пятиминуткой матча, а дальше его команда показала тот хоккей, который все от нее ждут, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Напомним, «Барыс» в Астане победил «Авангард» в матче второго раунда Кубка Гагарина. Счет в серии до четырех побед стал 1−1. Следующая игра пройдет 18 марта в Балашихе.

— В первую очередь, я, конечно, хочу болельщиков поблагодарить. Очень хорошая атмосфера опять — в очередной раз подчеркиваю. Не скажу, что соперник в первом периоде имел преимущество. Первые пять-семи минут — да, наверное. Мы работаем над этим. Это тот момент, где мы должны еще добавить.

Спасибо, конечно, Хенрику, который… Еще раз говорю, первые пять-семь минут было небольшое доминирование («Авангарда» — прим. ред.). Дальше мы показали тот хоккей, который и болельщики, и мы хотим видеть от команды. Счет 1−1. Готовимся к выездной серии.

— В третьем периоде Емелин атаковал Сагадеева в голову, наказания не последовало. Потом, когда атаковали Асетова в голову, было всего две минуты. Будете ли обращаться в СДК?

— Давайте не будем превращать пресс-конференцию… Я не знаю, что вам ответить. Мы посмотрим. Сейчас я вам не готов сказать. Если это будет, то, конечно, обратимся. Я уже сказал в интервью, что три момента, которые мы просили оценить, оценили в нашу пользу. Я не понимаю, почему на льду это не происходит.

— Шалапов и Гренц не потерялись?

— Нет. Я думаю, они молодцы. Дима здорово смотрелся. Единственное, в конце его волнение. Может быть, это моя вина, может где-то недоработка — в конце его выпустить, можно было поберечь. Сегодня он здорово сыграл. Что касается Егора Шалапова, он уверенно вошел. Ощущение, что он весь сезон провел в команде.

— Орехов — две смены. Чем остались недовольны?

— Я уже в начале сезона отвечал на такой вопрос. Валера — талантливый хоккеист. Но, наверное, еще не всегда справляется с таким давлением, с такой нагрузкой. Сейчас попал, в ТОП-6 защитников. На чемпионат мира съездил молодежный, все игры играет почти по 16−17 минут. Но хорошо, что сейчас мы взяли Егора Шалапова и он закрыл этот момент.

— По поводу второй линии атаки. Показалось, что они не совсем сегодня понимали друг друга.

— Поймут.

Барыс
4:2
0:0, 2:0, 2:2
Авангард
Хоккей, КХЛ, 1/2 финала конференций16.03.2019, 14:00 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 10420 зрителей
Главные тренеры
Андрей СкабелкаБоб Хартли
Вратари
Хенрик КарлссонИгорь Бобков(Игорь Бобков)
1-й период
18:15Давид Деарне
2-й период
27:44Максим Чудинов
29:41Джесси Блэкер(Виктор Сведберг)
34:01Дастин Бойд(Дмитрий Гренц, Егор Шалапов)
3-й период
42:48Виктор Сведберг
44:06Сергей Шумаков(Тэйлор Бек)
46:15Алексей Емелин
46:17Брэндон Боченски(Патрис Кормье)
49:09Даррен Дитц
51:20Егор Петухов
51:20Сергей Широков
52:43Виктор Столберг
54:04Дастин Бойд(Никита Михайлис)
57:50Дмитрий Гренц
58:52Коди Фрэнсон(Илья Михеев)
58:52Дмитрий Гренц
Статистика
10Штрафное время10
4Игра в большинстве4
3Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяКонстантин Оленин(Россия, Москва)
Главный судьяЕвгений Ромасько(Россия, Тверь)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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