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19:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

КХЛ в Узбекистане — это реально?

В пятницу состоялось значимое для Узбекитана событие — открытие многофункциональной ледовой арены «Хумо».

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Источник: Спорт-Экспресс

Церемония прошла при поддержке легенд российского спорта. Главная цель проекта — популяризация хоккея в стране. Возможно, в ближайшие годы в солнечном Ташкенте появится новый клуб КХЛ. Звездная церемония.

Звездная церемония

Узбекистан и хоккей? Вряд ли это сочетание вызывает у вас какие-то ассоциации. Но теперь все может измениться — в пятницу в Ташкенте был открыт ледовый комплекс «Хумо».

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В развитии хоккея в стране заинтересован сам президент Шавкат Мирзиеев.

Он лично принял участие в церемонии открытия, выступив с призывом к республике «заниматься спортом»:

«Мы стремимся к развитию хоккея и фигурного катания в Узбекистане. Среди наших достижений — награды на Зимних Олимпиадах, более 70 медалей фигуристов на Азиатских играх и других международных соревнованиях. Мы считаем своим долгом продолжить эти славные спортивные традиции, — отметил Мирзиеев.

Заполненные трибуны поддержали его бурными овациями. Правда, заснять на свой гаджет речь президента почти никому не удалось -мобильные устройства отбирали на входе в арену. Объяснили банальным соблюдением правил безопасности. Пришлось проносить телефон «нелегально».

В церемонии такжепринимали участие: Павел Буре, Александр Якушев, Виталий Прохоров, Валерий Каменский и Алексей Жамнов. Хоккеистам сразу же удалось проверить качество нового льда: легенды сыграли с молодыми спортсменами из Узбекистана. Павел Буре открыл счет в матче.

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Следом началось чарующее ледовое шоу Татьяны Навки — «Щелкунчик». Местные жителидействительнобыли в восторге от зимних видов спорта.

После того как спортсмены опробовали лед, артистам выпал шанс протестировать, насколько арена хороша в качестве концертной. Николай Басков стал ведущим церемонии, а зажгли на сцене Филипп Киркоров и Дима Билан — он прилетел выступить в Ташкент, несмотря на сломанную ногу. Спецэффекты, организация и размах церемонии показали, насколько весомым событием является открытие комплекса для всего государства.

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В КХЛ — после Пекина?

Перспектива стабильного финансирования клуба, если он попадет в КХЛ, в Узбекистане гарантирована. Когда в развитии хоккея заинтересованы первые лица государства — можно ни о чем не волноваться.

Интерес к созданиюсреднеазиатского дивизиона — это, конечно, хорошо. Но не поспособствует ли присоединение иностранных клубов скорому вылету российских?

— КХЛ — международная хоккейная лига, и мы заинтересованы в присоединении зарубежных клубов, — отметил ее вице-президент Виталий Прохоров. — Что касается российских команд — если они выполняют требования регламента, никого исключать не будем. В любом случае, наши клубы всегда в приоритете.

Надеемся, что открытие «Хумо-арены» поспособствует становлению Узбекистанав качестве хоккейной страны. Мощный ледовый комплекс, финансирование и желание есть — остальное зависит от популяризации данного вида спорта.

В следующем сезоне узбекский клуб планирует начать выступать в ВХЛ, от него сформируются команда МХЛ и детские школы. А на основании опыта, который приобретут руководители, тренеры и игроки, будем думать — включать ли их в КХЛ, — поделился мнением олимпийский чемпион.

Так что, предположительно, команда из Узбекистана войдет в состав участников КХЛ в 2022 году, а в ВХЛ — уже в следующем сезоне.

— Сейчас у нас четыре действующих команды — отметил заместитель председателя федерации хоккея Узбекистана Бахадыр Гафуров. — На следующей неделе начнётся плей-офф. Но клуб для ВХЛ будет создаваться с нуля. Сейчас специалисты просматривают игроков, которые будут готовы играть в лиге, впоследствии, возможно, и в Континентальной. Уровень ВХЛ очень хорош, и требования к игрокам тоже высокие. Может быть, кому-то из чемпионата Узбекистана удастся попасть в состав новой команды. Но мы также будем приглашать действующих игроков из ВХЛ и КХЛ.

Птица счастья

Прогулочные тротуары вдоль арены построены в виде крыла птицы Хумо. Она является олицетворением узбекского символа счастья, любви и свободы.

В ледовом функционируют две арены: основная (вместимость 12500 зрителей) и тренировочная (200 зрителей). Помимо хоккея и фигурного катания, в многофункциональном комплексе будут проводить турниры по керлингу, баскетболу, гандболу, мини-футболу и боксу.

По словам инженеров, «Хумо» соответствует международным стандартам, использует современные технологии и полностью готова к эксплуатации.

Олимпийскую чемпионку Татьяну Навку в Ташкенте встретили очень тепло. На пресс-конференции фигуристке презентовали колоритную национальную накидку, которую она тут же примерила.

— Действительно, открытие арены — большое чудо и радость для нас, для спортсменов, — отметила Навка. — Мы очень рады возможности стать частью этого грандиозного события. Сегодня вы увидели фрагменты ледовой сказки «Щелкунчик» с моим участием. Нам удалось попробовать ташкентский лед первыми.

Очень надеюсь, что после яркого шоу и выступления звезд спорта на льду маленьким детям тоже захочется стать фигуристами и чемпионами. Со своей стороны скажу, мы с удовольствием будем помогать: проводить всевозможные мастер-классы, привозить сюда молодой тренерский состав и развивать фигурное катание в вашей стране, — сказала Навка.

Знаменитый хоккеист Александр Якушев пообещал помощь и поддержку федерации хоккея Узбекистана:

— Я как представитель старшего поколения хоккеистов, хочу поздравить Узбекистан с открытием ледового дворца, — заявил Якушев. — Надеюсь на то, что это послужит мощной предпосылкой к развитию данного вида спорта. В Москве — сколько не строй, льда не хватает. Думаю, вы тоже строительством одного комплекса не отделаетесь. Культуру хоккея здесь, безусловно, нужно развивать. Но мы всегда поддержим и поможем.

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