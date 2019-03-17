КХЛ дисквалифицировала нападающего «Локомотива» Козуна на два матча

Источник: Р-Спорт

«Локомотив» в пятницу в Санкт-Петербурге проиграл СКА второй матч серии ¼ финала плей-офф КХЛ со счетом 1:6. На 31-й минуте матча Козун получил дисциплинарный штраф до конца игры.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего “Локомотива” Брэндона Козуна по п.1.7. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ (удар соперника коленом), дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении КХЛ.