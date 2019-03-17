КХЛ дисквалифицировала нападающего «Локомотива» Козуна на два матча
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости.
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости.
«Локомотив» в пятницу в
«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего “Локомотива” Брэндона Козуна по п.1.7. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ (удар соперника коленом), дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении КХЛ.
СКА ведет в серии до четырех побед со счетом 2−0. Ближайший матч команды проведут 17 марта в Ярославле.