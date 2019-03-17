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00:01 (мск), источник: Р-Спорт

КХЛ дисквалифицировала нападающего «Локомотива» Козуна на два матча

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) дисквалифицировал нападающего ярославского «Локомотива» Брэндона Козуна на два матча, сообщается на сайте лиги.

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Источник: Р-Спорт

«Локомотив» в пятницу в Санкт-Петербурге проиграл СКА второй матч серии ¼ финала плей-офф КХЛ со счетом 1:6. На 31-й минуте матча Козун получил дисциплинарный штраф до конца игры.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего “Локомотива” Брэндона Козуна по п.1.7. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ (удар соперника коленом), дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении КХЛ.

СКА ведет в серии до четырех побед со счетом 2−0. Ближайший матч команды проведут 17 марта в Ярославле.

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