«Крутые ощущения»: вратарь «Барыса» — о важности первой победы над «Авангардом»
Вратарь «Барыса» Хенрик Карлссон отметил, что его команде было важно сыграть дисциплинированно во втором матче второго раунда
Вратарь «Барыса» Хенрик Карлссон отметил, что его команде было важно сыграть дисциплинированно во втором матче второго раунда
«Сегодня каждая пятерка сыграла классно, каждый бился друг за друга, мы выложились на 200 процентов ради победы. Получился классный матч, крутые ощущения. Эта победа для нас была очень важна, теперь счет в серии снова равный, и все начинается сначала. “Авангард” — сильная команда, очень активная в нападении, очень опасная в большинстве, поэтому важно было сыграть сегодня как можно более дисциплинировано», — цитирует Карлссона официальный сайт КХЛ.
Напомним, «Барыс» победил «Авангард» со счетом 4:2. Счет в серии до четырех побед стал 1−1. Следующий матч пройдет в Балашихе 18 марта.
|Андрей Скабелка
|Боб Хартли
|Хенрик Карлссон
|Игорь Бобков
|18:15
|Давид Деарне
|27:44
|Максим Чудинов
|29:41
|Джесси Блэкер(Виктор Сведберг)
|34:01
|Дастин Бойд(Дмитрий Гренц, Егор Шалапов)
|42:48
|Виктор Сведберг
|44:06
|Сергей Шумаков(Тэйлор Бек)
|46:15
|Алексей Емелин
|46:17
|Брэндон Боченски(Патрис Кормье)
|49:09
|Даррен Дитц
|51:20
|Егор Петухов
|51:20
|Сергей Широков
|52:43
|Виктор Столберг
|54:04
|Дастин Бойд(Никита Михайлис)
|57:50
|Дмитрий Гренц
|57:50
|Дмитрий Гренц
|58:52
|Коди Фрэнсон(Илья Михеев)
|10
|Штрафное время
|10
|4
|Игра в большинстве
|4
|3
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Константин Оленин(Россия, Москва)
|Главный судья
|Евгений Ромасько(Россия, Тверь)