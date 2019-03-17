«Крутые ощущения»: вратарь «Барыса» — о важности первой победы над «Авангардом»

«Сегодня каждая пятерка сыграла классно, каждый бился друг за друга, мы выложились на 200 процентов ради победы. Получился классный матч, крутые ощущения. Эта победа для нас была очень важна, теперь счет в серии снова равный, и все начинается сначала. “Авангард” — сильная команда, очень активная в нападении, очень опасная в большинстве, поэтому важно было сыграть сегодня как можно более дисциплинировано», — цитирует Карлссона официальный сайт КХЛ.