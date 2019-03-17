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11:51 (мск), источник: Vesti.kz

«Крутые ощущения»: вратарь «Барыса» — о важности первой победы над «Авангардом»

Вратарь «Барыса» Хенрик Карлссон отметил, что его команде было важно сыграть дисциплинированно во втором матче второго раунда плей-офф КХЛ против «Авангарда».

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«Сегодня каждая пятерка сыграла классно, каждый бился друг за друга, мы выложились на 200 процентов ради победы. Получился классный матч, крутые ощущения. Эта победа для нас была очень важна, теперь счет в серии снова равный, и все начинается сначала. “Авангард” — сильная команда, очень активная в нападении, очень опасная в большинстве, поэтому важно было сыграть сегодня как можно более дисциплинировано», — цитирует Карлссона официальный сайт КХЛ.

Напомним, «Барыс» победил «Авангард» со счетом 4:2. Счет в серии до четырех побед стал 1−1. Следующий матч пройдет в Балашихе 18 марта.

Барыс
4:2
0:0, 2:0, 2:2
Авангард
Хоккей, КХЛ, 1/2 финала конференций16.03.2019, 14:00 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 10420 зрителей
Главные тренеры
Андрей СкабелкаБоб Хартли
Вратари
Хенрик КарлссонИгорь Бобков
1-й период
18:15Давид Деарне
2-й период
27:44Максим Чудинов
29:41Джесси Блэкер(Виктор Сведберг)
34:01Дастин Бойд(Дмитрий Гренц, Егор Шалапов)
3-й период
42:48Виктор Сведберг
44:06Сергей Шумаков(Тэйлор Бек)
46:15Алексей Емелин
46:17Брэндон Боченски(Патрис Кормье)
49:09Даррен Дитц
51:20Егор Петухов
51:20Сергей Широков
52:43Виктор Столберг
54:04Дастин Бойд(Никита Михайлис)
57:50Дмитрий Гренц
57:50Дмитрий Гренц
58:52Коди Фрэнсон(Илья Михеев)
Статистика
10Штрафное время10
4Игра в большинстве4
3Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяКонстантин Оленин(Россия, Москва)
Главный судьяЕвгений Ромасько(Россия, Тверь)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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