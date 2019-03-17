«Реализовывать свои моменты»: форвард «Авангарда» — об изменении тактики «Барыса» и поражении

Источник: mk.ru

— Нужно использовать свои моменты — вот и все. Нужно их реализовывать, и тогда все сложится хорошо. Будем работать над этим.

— В третьем периоде вы стали больше брать игру на себя. Это была установка? Или каждый хотел повести команду за собой за счет личного мастерства?

— Конечно. Мы проигрывали 0:2, нужно было что-то делать, заводить шайбу в зону, бросать больше.

— Какие-то тактические моменты «Барыс» изменил?

— Не знаю, не заметил.

— Как справиться с поражением?

— Играть дальше, и, как я уже сказал, реализовывать свои моменты. У нас моментов много, нужно просто довести их до голов. Ну и поменьше удаляться.

— Болельщиков было видно?

— Конечно! Спасибо им большое, что приехали, мы их слышим. Сейчас вернемся в Балашиху, там за нас будет болеть весь стадион.