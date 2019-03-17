«Реализовывать свои моменты»: форвард «Авангарда» — об изменении тактики «Барыса» и поражении
Нападающий омского «Авангарда» Сергей Шумаков прокомментировал матч
Нападающий омского «Авангарда» Сергей Шумаков прокомментировал матч
— Нужно использовать свои моменты — вот и все. Нужно их реализовывать, и тогда все сложится хорошо. Будем работать над этим.
— В третьем периоде вы стали больше брать игру на себя. Это была установка? Или каждый хотел повести команду за собой за счет личного мастерства?
— Конечно. Мы проигрывали 0:2, нужно было
—
— Не знаю, не заметил.
— Как справиться с поражением?
— Играть дальше, и, как я уже сказал, реализовывать свои моменты. У нас моментов много, нужно просто довести их до голов. Ну и поменьше удаляться.
— Болельщиков было видно?
— Конечно! Спасибо им большое, что приехали, мы их слышим. Сейчас вернемся в Балашиху, там за нас будет болеть весь стадион.
Напомним, «Барыс» в Астане победил «Авангард» в матче второго раунда Кубка Гагарина. Счет в серии до четырех побед стал 1−1. Следующая игра пройдет 18 марта в Балашихе.
|Андрей Скабелка
|Боб Хартли
|Хенрик Карлссон
|Игорь Бобков
|18:15
|Давид Деарне
|27:44
|Максим Чудинов
|29:41
|Джесси Блэкер(Виктор Сведберг)
|34:01
|Дастин Бойд(Дмитрий Гренц, Егор Шалапов)
|42:48
|Виктор Сведберг
|44:06
|Сергей Шумаков(Тэйлор Бек)
|46:15
|Алексей Емелин
|46:17
|Брэндон Боченски(Патрис Кормье)
|49:09
|Даррен Дитц
|51:20
|Егор Петухов
|51:20
|Сергей Широков
|52:43
|Виктор Столберг
|54:04
|Дастин Бойд(Никита Михайлис)
|57:50
|Дмитрий Гренц
|57:50
|Дмитрий Гренц
|58:52
|Коди Фрэнсон(Илья Михеев)
|10
|Штрафное время
|10
|4
|Игра в большинстве
|4
|3
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Константин Оленин(Россия, Москва)
|Главный судья
|Евгений Ромасько(Россия, Тверь)