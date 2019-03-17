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13:36 (мск), источник: Vesti.kz

«Реализовывать свои моменты»: форвард «Авангарда» — об изменении тактики «Барыса» и поражении

Нападающий омского «Авангарда» Сергей Шумаков прокомментировал матч плей-офф КХЛ с астанинским «Барысом», в котором его команда потерпела поражение, и отметил, что нужно работать над реализацией моментов, передает allhockey.ru.

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Источник: mk.ru

— Нужно использовать свои моменты — вот и все. Нужно их реализовывать, и тогда все сложится хорошо. Будем работать над этим.

— В третьем периоде вы стали больше брать игру на себя. Это была установка? Или каждый хотел повести команду за собой за счет личного мастерства?

— Конечно. Мы проигрывали 0:2, нужно было что-то делать, заводить шайбу в зону, бросать больше.

— Какие-то тактические моменты «Барыс» изменил?

— Не знаю, не заметил.

— Как справиться с поражением?

— Играть дальше, и, как я уже сказал, реализовывать свои моменты. У нас моментов много, нужно просто довести их до голов. Ну и поменьше удаляться.

—  Болельщиков было видно?

— Конечно! Спасибо им большое, что приехали, мы их слышим. Сейчас вернемся в Балашиху, там за нас будет болеть весь стадион.

Напомним, «Барыс» в Астане победил «Авангард» в матче второго раунда Кубка Гагарина. Счет в серии до четырех побед стал 1−1. Следующая игра пройдет 18 марта в Балашихе.

Барыс
4:2
0:0, 2:0, 2:2
Авангард
Хоккей, КХЛ, 1/2 финала конференций16.03.2019, 14:00 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 10420 зрителей
Главные тренеры
Андрей СкабелкаБоб Хартли
Вратари
Хенрик КарлссонИгорь Бобков
1-й период
18:15Давид Деарне
2-й период
27:44Максим Чудинов
29:41Джесси Блэкер(Виктор Сведберг)
34:01Дастин Бойд(Дмитрий Гренц, Егор Шалапов)
3-й период
42:48Виктор Сведберг
44:06Сергей Шумаков(Тэйлор Бек)
46:15Алексей Емелин
46:17Брэндон Боченски(Патрис Кормье)
49:09Даррен Дитц
51:20Егор Петухов
51:20Сергей Широков
52:43Виктор Столберг
54:04Дастин Бойд(Никита Михайлис)
57:50Дмитрий Гренц
57:50Дмитрий Гренц
58:52Коди Фрэнсон(Илья Михеев)
Статистика
10Штрафное время10
4Игра в большинстве4
3Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяКонстантин Оленин(Россия, Москва)
Главный судьяЕвгений Ромасько(Россия, Тверь)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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