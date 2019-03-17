Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
ХК Динамо0
ЦСКА1
Хоккей. КХЛ
2-й период
Локомотив1
СКА0
Хоккей. НХЛ
3-й период
Сан-Хосе Шаркс2
Нэшвилл Предаторз3
Хоккей. НХЛ
22:00
Колорадо Эвеланш
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
23:59
Баффало Сэйбрз
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
18.03
Миннесота Уайлд
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
18.03
Даллас Старз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
18.03
Питтсбург Пингвинз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
18.03
Анахайм Дакс
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
18.03
Вегас Голден Найтс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона КойотсОТ2
Эдмонтон Ойлерз3
Все события
Фоторепортажи
98 лет назад Виталий Петров взял подиум на Гран-при Австралии
12«Верните Туктамышеву». Горячая фигуристка спасала болельщиков СКА от скуки
17:00 (мск), источник: Чемпионат.com

«Локомотив» — СКА: Салак не попал в заявку хозяев, Кузьменко — в составе гостей

«Локомотив» и СКА определились с составами на третий матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Ярославле. Игра состоится сегодня, 17 марта, начало — в 17:00 мск.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В состав «армейцев» вернулся нападающий Андрей Кузьменко, заменивший Александра Барабанова. Вторую игру подряд пропускают защитник Патрик Херсли и форвард Николай Прохоркин. В заявку «железнодорожников» не попал голкипер Александр Салак. Кроме того, в составе нет дисквалифицированного форварда Брэндона Козуна и нападающего Егора Аверина.

«Локомотив»:

  • Коновалов (Исаев);
  • Рафиков — Накладал, Юртайкин — Коротков — Санников;
  • Кутузов — Мисюль, Денисенко — Апальков — Локтинов;
  • Черепанов — Осипов, Ильенко — Красковский — Коршков;
  • Елесин, Каюмов — Иванов — Коваленко; Беляев.

СКА:

  • Хелльберг (Шестёркин);
  • Гавриков — Рундблад, Гусев — Дацюк — Плотников;
  • Хафизуллин — Белов, Дергачёв — Бывальцев — Кузьменко;
  • Токранов — Зуб, Якупов — Коскиранта — Карпов;
  • Рукавишников, Тихонов — Мальцев — Каблуков, Морозов.
Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
СКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Российскую биатлонистку выгнали с Чемпионата Мира!
Самая красивая биатлонистка России начинает побеждать!
Женская сборная России использовала последний шанс на ЧМ
«Ювентус» потерпел первое поражение в чемпионате Италии
«Ахмат» продлил серию «Уфы» без побед в чемпионате России
Даниил Квят поделился эмоциями от первой гонки сезона в «Ф-1»
Десять футболистов сборной России приняли участие в тренировке
«Локомотив» принимает «Краснодар» в матче РПЛ (трансляция)
Легендарный Фил Эспозито прокомментировал достижение Овечкина
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь