«Локомотив» — СКА: Салак не попал в заявку хозяев, Кузьменко — в составе гостей

В состав «армейцев» вернулся нападающий Андрей Кузьменко, заменивший Александра Барабанова. Вторую игру подряд пропускают защитник Патрик Херсли и форвард Николай Прохоркин. В заявку «железнодорожников» не попал голкипер Александр Салак. Кроме того, в составе нет дисквалифицированного форварда Брэндона Козуна и нападающего Егора Аверина.