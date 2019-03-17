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19:33 (мск), источник: Vesti.kz

Без Петерссона, но с Рыспаевым. «Барыс» объявил состав на гостевые матчи плей-офф с «Авангардом»

Игры пройдут 18 и 20 марта.

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Источник: РИА "Новости"

Тренерский штаб астанинского «Барыса» обнародовал список игроков, которые отправились на два выездных матча с омским «Авангардом» в рамках серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина.

Третий и четвертый матчи серии пройдут в Балашихе 18 и 20 марта (начало в 22:30 по времени Астаны).

КХЛ 2018-20191/2 финала конференций, 18.03.2019, 19:30

Авангард-:Барыс-

В заявке «Барыса» на эти игры отсутствует нападающий Андре Петерссон, который пропустил вторую игру серии в столице Казахстана. Шведский форвард «Барыса» еще в первом матче не смог продолжить игру после грязного приема защитника «Авангарда» Коди Фрэнсона, который отделался лишь штрафом.

В то же время на выезд с астанинским клубом отправился тафгай Дамир Рыспаев. В нынешнем сезоне он выступал за «Номад», в 16 матчах чемпионата Казахстана набрал два (0+2) очка.

Состав «Барыса» выглядит так:
Вратари: Хенрик Карлссон, Доминик Граховина, Сергей Кудрявцев.
Защитники: Джесси Блэкер, Даррен Диц, Александр Липин, Алексей Маклюков, Валерий Орехов, Дамир Рыспаев, Виктор Сведберг, Максим Семенов, Егор Шалапов.
Нападающие: Павел Акользин, Алихан Асетов, Дастин Бойд, Брэндон Боченски, Кертис Волк, Дмитрий Гурков, Дмитрий Гренц, Патрис Кормье, Никита Михайлис, Егор Петухов, Кирилл Панюков, Антон Сагадеев, Мэтт Фрэттин, Дмитрий Шевченко.

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