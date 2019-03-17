Без Петерссона, но с Рыспаевым. «Барыс» объявил состав на гостевые матчи плей-офф с «Авангардом»

Источник: РИА "Новости"

Тренерский штаб астанинского «Барыса» обнародовал список игроков, которые отправились на два выездных матча с омским «Авангардом» в рамках серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина.

Третий и четвертый матчи серии пройдут в Балашихе 18 и 20 марта (начало в 22:30 по времени Астаны).

В заявке «Барыса» на эти игры отсутствует нападающий Андре Петерссон, который пропустил вторую игру серии в столице Казахстана. Шведский форвард «Барыса» еще в первом матче не смог продолжить игру после грязного приема защитника «Авангарда» Коди Фрэнсона, который отделался лишь штрафом.

В то же время на выезд с астанинским клубом отправился тафгай Дамир Рыспаев. В нынешнем сезоне он выступал за «Номад», в 16 матчах чемпионата Казахстана набрал два (0+2) очка.