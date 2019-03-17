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20:20 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА вышел вперед в серии второго раунда плей-офф КХЛ с московским «Динамо»

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. ЦСКА обыграл столичное «Динамо» со счетом 4:0 в третьем матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ВТБ-Арене» в присутствии 10 345 человек.

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Источник: РИА "Новости"

Шайбы забросили Антон Слепышев (5-я минута), Константин Окулов (34, 37) и Максим Шалунов (60). Защитник «Динамо» Андрей Миронов провел 300-й матч в КХЛ (регулярный чемпионат — 237, плей-офф — 63).

В прошедшем регулярном чемпионате ЦСКА дважды обыграл «Динамо» (5:1, 3:1). В рамках плей-офф КХЛ клубы встречались дважды — в четвертьфинальных сериях сезонов-2008/09 и 2012/13, оба раза в следующий этап пробивалось «Динамо». Лучшим результатом ЦСКА в плей-офф КХЛ является выход в финал турнира, «Динамо» дважды становилось обладателем Кубка Гагарина.

Во время загрузки произошла ошибка.

Первый матч команд завершился победой ЦСКА (4:1), второй — победой «Динамо» (1:0). Счет в серии стал 2−1 в пользу ЦСКА. Следующий матч пройдет 19 марта на домашней площадке «Динамо».

ХК Динамо
0:4
0:1, 0:2, 0:1
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, 1/2 финала конференций17.03.2019, 17:00 (МСК UTC+3)"ВТБ Арена", 10345 зрителей
Главные тренеры
Владимир КрикуновИгорь Никитин
Вратари
Иван БочаровИлья Сорокин
1-й период
02:49Владимир Брюквин
04:31Антон Слепышев(Михаил Григоренко, Кирилл Капризов)
07:20Александр Попов
2-й период
20:50Даниил Тарасов
28:34Никита Нестеров
31:40Игорь Макаров
31:40Игорь Макаров
33:03Константин Окулов(Мэт Робинсон)
36:52Константин Окулов(Александр Попов)
3-й период
49:50Михаил Пашнин
51:56Михаил Пашнин
57:23Михаил Григоренко
57:54Михал Чайковски
58:04Егор I Зайцев
59:59Максим Шалунов(Линден Вей)
Статистика
20Штрафное время18
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве3
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Белов(Россия, Ярославль)
Главный судьяСергей Кулаков(Россия, Тверь)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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