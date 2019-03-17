ЦСКА вышел вперед в серии второго раунда плей-офф КХЛ с московским «Динамо»

В прошедшем регулярном чемпионате ЦСКА дважды обыграл «Динамо» (5:1, 3:1). В рамках плей-офф КХЛ клубы встречались дважды — в четвертьфинальных сериях сезонов-2008/09 и 2012/13, оба раза в следующий этап пробивалось «Динамо». Лучшим результатом ЦСКА в плей-офф КХЛ является выход в финал турнира, «Динамо» дважды становилось обладателем Кубка Гагарина.