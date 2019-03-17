СКА напрягся. Такой «Локомотив» может превзойти результат «Спартака»
Ярославцы впервые в этой серии не пропустили в меньшинстве и одержали первую за три года домашнюю победу над петербуржцами.
Ярославцы впервые в этой серии не пропустили в меньшинстве и одержали первую за три года домашнюю победу над петербуржцами.
СКА уверенно выиграл второй матч серии и повёл 2−0. Александр Салак, который до этого показывал отличную статистику, пропустил четыре шайбы после 16 бросков и был заменён, а в первом матче в Ярославле впервые в этом
У СКА вернулся Андрей Кузьменко. Вместе с Прохоркиным они не набрали ни одного очка в
Уже на второй минуте хозяева прозевали передачу на Максима Карпова, который с двумя защитниками на плечах прорвался к воротам Коновалова, да и вообще по первым минутам СКА двигался лучше и создавал больше остроты. «Локомотив» же постепенно вошёл в игру, чему способствовало как раз четвёртое звено. Оно же и открыло счёт. Максим Осипов начал атаку из своей зоны, пошёл на пятачок, не получив никакого сопротивления, и завершил комбинацию точным броском в ближний угол. Неважно сыграл в этом моменте Якупов, засмотревшийся на Коваленко и проспавший подключение защитника. Этот гол стал для ярославцев первым в сезоне в играх со СКА на домашней площадке.
Первая тройка хозяев тут же поддержала атакующий порыв, отличный момент был у Юртайкина, который долго кружил по чужой зоне, выкатился на ворота Хелльберга, но не смог его переиграть. СКА мог достать своё убойное оружие и сравнять счёт, получив большинство, но гонял шайбу по периметру, а самый опасный момент за две минуты создали хозяева. Хафизулин потерял равновесие и упал на синей линии, и Локтионов убежал «один в ноль», но в последний момент потерял шайбу.
«Локомотив» предстал уверенной в себе командой, которая не дрогнула после двух поражений. Это демонстрировала и игра на точке — Коротков, Апальков и Красковский выиграли на троих 12 из 17 вбрасываний. «Железнодорожники» добавили в агрессии, с лёгкостью оттесняли соперника от шайбы и владели инициативой.
СКА, казалось, спешил отыграться, и от этого делал ошибки — грешил неточными передачами, залезал в офсайд. Впрочем, моментов всё равно было достаточно, но оба вратаря раз за разом спасали свои команды.
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Возможно, забросив шайбу на исходе второго периода, «Локомотив» слишком рано уверовал в победу и вышёл на третий отрезок не собранным. СКА вылетел на третий период предельно мотивированным и сразу же организовал гол. Получив порцию холодного душа, «Локомотив» ожил. Локтионов здорово поборолся у борта с Рундбладом, отобрал у него шайбу и создал опасный момент. СКА надо было сравнивать счёт, «Локомотиву» тоже не было смысла отсиживаться в обороне при таком скользком счёте, и игра пошла обоюдоострая.
«Локомотив» за два периода получил лишь две минуты штрафа, а в равных составах был ничуть не хуже СКА и заслуженно вёл в счёте. В третьем периоде удаление получил Александр Кутузов, но вновь ярославцы уверенно справились в меньшинстве. Кажется, Квартальнов нашёл пути перекрыть большинство соперника, плюс сыграл фактор Коновалова — именно он одержал единственную победу «Локомотива» над петербуржцами в этом сезоне. Добил СКА Осипов, оформивший свой первый дубль в карьере. Кажется, сегодня для «Локомотива» сложились все звёзды.
Последний раз «Локомотив» побеждал СКА на своей площадке в сезоне-2015/16, и тоже в
Елена Кузнецова
|Дмитрий Квартальнов
|Илья Воробьев
|Илья Коновалов
|Магнус Хелльберг
|07:07
|Максим I Осипов(Артур Каюмов, Николай Коваленко)
|10:12
|Даниил Апальков
|36:31
|Георгий Иванов(Артем Ильенко, Егор Коршков)
|36:54
|Даниил Мисюль
|36:54
|Сергей Плотников
|40:55
|Наиль Якупов
|46:04
|Александр Кутузов
|50:23
|Наиль Якупов
|56:04
|Максим I Осипов(Степан Санников, Данил Юртайкин)
|6
|Штрафное время
|4
|1
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Гусев(Россия, Серов)
|Главный судья
|Роман Гофман(Россия, Москва)