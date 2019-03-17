СКА напрягся. Такой «Локомотив» может превзойти результат «Спартака»

Источник: РИА "Новости"

Салак — вне заявки

СКА уверенно выиграл второй матч серии и повёл 2−0. Александр Салак, который до этого показывал отличную статистику, пропустил четыре шайбы после 16 бросков и был заменён, а в первом матче в Ярославле впервые в этом плей-офф даже не попал в заявку. Место в воротах «Локомотива» занял Илья Коновалов, а его сменщиком был заявлен Даниил Исаев. Дмитрий Квартальнов опять перетряхнул состав, оставив неприкосновенной только четвёртую тройку — к ней по второй игре не было никаких вопросов. Брэндон Козун пропустит этот и следующий матч из-за дисквалификации, вне заявки остался Аверин, появились Юртайкин и Мисюль.

У СКА вернулся Андрей Кузьменко. Вместе с Прохоркиным они не набрали ни одного очка в плей-офф и пропускали предыдущую встречу по решению тренера, как и Патрик Херсли. А Алексей Бывальцев забил в первом же матче в этом Кубке Гагарина и сохранил своё место в центре второго звена.

«Локомотив» впервые в сезоне забивает СКА дома

Уже на второй минуте хозяева прозевали передачу на Максима Карпова, который с двумя защитниками на плечах прорвался к воротам Коновалова, да и вообще по первым минутам СКА двигался лучше и создавал больше остроты. «Локомотив» же постепенно вошёл в игру, чему способствовало как раз четвёртое звено. Оно же и открыло счёт. Максим Осипов начал атаку из своей зоны, пошёл на пятачок, не получив никакого сопротивления, и завершил комбинацию точным броском в ближний угол. Неважно сыграл в этом моменте Якупов, засмотревшийся на Коваленко и проспавший подключение защитника. Этот гол стал для ярославцев первым в сезоне в играх со СКА на домашней площадке.

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Первая тройка хозяев тут же поддержала атакующий порыв, отличный момент был у Юртайкина, который долго кружил по чужой зоне, выкатился на ворота Хелльберга, но не смог его переиграть. СКА мог достать своё убойное оружие и сравнять счёт, получив большинство, но гонял шайбу по периметру, а самый опасный момент за две минуты создали хозяева. Хафизулин потерял равновесие и упал на синей линии, и Локтионов убежал «один в ноль», но в последний момент потерял шайбу.

«Локомотив» предстал уверенной в себе командой, которая не дрогнула после двух поражений. Это демонстрировала и игра на точке — Коротков, Апальков и Красковский выиграли на троих 12 из 17 вбрасываний. «Железнодорожники» добавили в агрессии, с лёгкостью оттесняли соперника от шайбы и владели инициативой.

СКА, казалось, спешил отыграться, и от этого делал ошибки — грешил неточными передачами, залезал в офсайд. Впрочем, моментов всё равно было достаточно, но оба вратаря раз за разом спасали свои команды.

В какой-то момент обе команды скатились на крайне примитивную игру — зашли в зону, бросили, поборолись за шайбу, поменялись. Как только в атаке появилась мысль, пришла и следующая шайба. Ильенко красиво объехал Каблукова в средней зоне, отпасовал Коршкову, а тот создал момент для Иванова. Опять ошиблись игроки СКА — оба защитника и Дацюк втроём оказались за лицевой линией, оставив пятачок совершенно неприкрытым.

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Квартальнов разгадал большинство СКА

Возможно, забросив шайбу на исходе второго периода, «Локомотив» слишком рано уверовал в победу и вышёл на третий отрезок не собранным. СКА вылетел на третий период предельно мотивированным и сразу же организовал гол. Получив порцию холодного душа, «Локомотив» ожил. Локтионов здорово поборолся у борта с Рундбладом, отобрал у него шайбу и создал опасный момент. СКА надо было сравнивать счёт, «Локомотиву» тоже не было смысла отсиживаться в обороне при таком скользком счёте, и игра пошла обоюдоострая.

«Локомотив» за два периода получил лишь две минуты штрафа, а в равных составах был ничуть не хуже СКА и заслуженно вёл в счёте. В третьем периоде удаление получил Александр Кутузов, но вновь ярославцы уверенно справились в меньшинстве. Кажется, Квартальнов нашёл пути перекрыть большинство соперника, плюс сыграл фактор Коновалова — именно он одержал единственную победу «Локомотива» над петербуржцами в этом сезоне. Добил СКА Осипов, оформивший свой первый дубль в карьере. Кажется, сегодня для «Локомотива» сложились все звёзды.

Последний раз «Локомотив» побеждал СКА на своей площадке в сезоне-2015/16, и тоже в плей-офф. Тогда СКА занял шестое место в регулярном чемпионате и проиграл первый матч первого раунда в овертайме. С тех пор «армейцы» выиграли в Ярославле 10 матчей, половина из которых пришлась на плей-офф. Дисциплина, предельная концентрация и надёжное меньшинство — вот составляющие успеха «Локомотива» сегодня. А СКА стоит не зевать и в следующей встрече показать более яркую игру, чтобы преимущество в серии не уплыло из рук. При такой игре «Локомотив» вполне может превзойти результат «Спартака» и выиграть у СКА больше двух матчей в серии.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_df4769a580eb46e8149122a195ac759e_hd/q602969/9a6a48ac8fa63cb3bbde3b6e8ddb9e1a/4708519745?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.