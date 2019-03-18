«Попробуем запустить хищника в курятник». Рыспаев — о вызове в состав «Барыса» на гостевые матчи с «Авангардом» в плей-офф КХЛ

Главный тафгай КХЛ последних лет Дамир Рыспаев в интервью «Известиям» рассказал о том, что он готов сыграть в плей-офф. Также каахстанский защитник заявил, что при необходимости готов заступиться за партнеров, но отметил, что он хоккеист, а не боксер.

«Да, я готов сыграть в плей-офф, — заявил «Известиям» Рыспаев. — Никакого простоя в моей игре не было. Играл весь сезон в составе «Номада», который сейчас выступает в полуфинале плей-офф чемпионата Казахстана.

Это плей-офф, где всегда были и будут силовые моменты, — здесь борьба выходит на новый уровень. Но грязные силовые приемы, после которых мои партнеры по команде получают повреждения, — это недопустимо. Так что попробуем запустить хищника в курятник. При необходимости готов заступиться за партнеров, но в первую очередь я хоккеист, а не боксер. Работал и работаю над всеми аспектами своей игры, чтобы помогать команде, так как того требует тренерский штаб.

Напомним, 17 марта тренерский штаб «Барыса» обнародовал список игроков, которые отправились на два выездных матча с омским «Авангардом» в рамках серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина.

В заявке «Барыса» на эти игры отсутствует нападающий Андре Петерссон, который пропустил вторую игру серии в столице Казахстана. Шведский форвард «Барыса» еще в первом матче не смог продолжить игру после грязного приема защитника «Авангарда» Коди Фрэнсона, который отделался лишь штрафом.

В то же время на выезд с астанинским клубом отправился тафгай Дамир Рыспаев. В нынешнем сезоне он выступал за «Номад», в 16 матчах чемпионата Казахстана набрал два (0+2) очка. С полным составом «Барыса» на выездные матчи с «Авангардом» можно ознакомиться здесь.

Третий и четвертый матчи серии пройдут в Балашихе 18 и 20 марта (начало в 22:30 по времени Астаны).

Стоит отметить, что Рыспаев известен публике как главный тафгай КХЛ последних лет. Летом 2016 года на одном из предсезонных турниров Дамир избил пятерых игроков китайского «Куньлуня», пытаясь отомстить за травму своего партнера по команде Дастина Бойда.