«Попробуем запустить хищника в курятник». Рыспаев — о вызове в состав «Барыса» на гостевые матчи с «Авангардом» в плей-офф КХЛ
По его словам, при необходимости он готов заступиться за партнеров.
По его словам, при необходимости он готов заступиться за партнеров.
Главный тафгай КХЛ последних лет Дамир Рыспаев в интервью «Известиям» рассказал о том, что он готов сыграть в
«Да, я готов сыграть в
Это
Напомним, 17 марта тренерский штаб «Барыса» обнародовал список игроков, которые отправились на два выездных матча с омским «Авангардом» в рамках серии второго раунда
В заявке «Барыса» на эти игры отсутствует нападающий Андре Петерссон, который пропустил вторую игру серии в столице Казахстана. Шведский форвард «Барыса» еще в первом матче не смог продолжить игру после грязного приема защитника «Авангарда» Коди Фрэнсона, который отделался лишь штрафом.
В то же время на выезд с астанинским клубом отправился тафгай Дамир Рыспаев. В нынешнем сезоне он выступал за «Номад», в 16 матчах чемпионата Казахстана набрал два (0+2) очка. С полным составом «Барыса» на выездные матчи с «Авангардом» можно ознакомиться здесь.
Третий и четвертый матчи серии пройдут в Балашихе 18 и 20 марта (начало в 22:30 по времени Астаны).
Стоит отметить, что Рыспаев известен публике как главный тафгай КХЛ последних лет. Летом 2016 года на одном из предсезонных турниров Дамир избил пятерых игроков китайского «Куньлуня», пытаясь отомстить за травму своего партнера по команде Дастина Бойда.
После этого КХЛ бессрочно дисквалифицировала Рыспаева. Спустя год после ряда апелляций ему все же разрешили выступать в ВХЛ. А в конце 2017 года был снят бан и с его выступлений в матчах КХЛ.