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10:08 (мск), источник: Р-Спорт

Знарок является основным кандидатом на пост главного тренера «Спартака»

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Экс-главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок является основным кандидатом на пост главного тренера московского «Спартака», сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.

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Источник: РИА "Новости"

В октябре пост главного тренера «Спартака» покинул Вадим Епанчинцев, до конца сезона командой руководил штаб в составе генерального менеджера Алексея Жамнова, тренеров Игоря Уланова и Максима Соловьева. «Спартак» занял седьмое место в регулярном чемпионате КХЛ, а в первом раунде плей-офф со счетом 2−4 в серии уступил СКА из Санкт-Петербурга.

Знарок, с ноября прошлого года занимающий пост консультанта штаба сборной России, возглавлял национальную команду с 2014 по 2018 год, привел ее к победе на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, завоевал четыре медали мировых первенств. С 2016 по 2018 год работал главным тренером СКА, с которым выиграл Кубок Гагарина в 2017 году. Знарок возглавлял московское «Динамо» с 2010 по 2014 год, под его руководством клуб дважды выигрывал Кубок Гагарина (в 2012 и 2013 годах). С 2008 по 2010 год специалист тренировал ХК МВД, который выводил в финал Кубка Гагарина.

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