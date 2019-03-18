Российский клуб пугают тафгаем, пережившим пожизненную дисквалификацию. Под Москвой прольется кровь

«В Голливуде до такого додуматься не смогли», — говорил комментатор Роман Скворцов про нашу победу над канадцами в Квебеке, но если задуматься, это ведь не только про чемпионат мира 2008 года, но и про хоккей в целом. Много ли вы знаете блокбастеров, по сценарию которых положительный герой вдруг становится главным злодеем? Комикс-конвейер совсем недавно дорос до экранизации «Дедпула» и «Венома», но что один, что другой злодеи с оговорками: они искрометно шутят и, так или иначе, вызывают симпатию, а еще они не особо-то эволюционируют.

Нынешний Кубок Гагарина — вполне себе голливудский сериал.

«Авангард» в нем поначалу играл роль супергероя, который уложил на лопатки действующего чемпиона с планеты Криптон. Ну, вылитый «Бэтмен против Супермена», не меньше. Омско-подмосковную команду били, а она забивала, на ней срывались, а она делал свип в первом раунде. Теперь от хорошего парня по прозвищу Hawkman не осталось и следа. После второго матча серии с «Барысом» на него объявлена охота.

Что же натворил «Авангард»? Прежде всего, «ястребы» вывели из игры своего бывшего соратника Андре Петерссона. Грязный удар Коди Фрэнсона в голову привел к сотрясению мозга и вылету позвонка у шведа. Для Петерссона сезон, скорее всего, закончен. Константин Оленин этот эпизод проигнорировал, но постфактум спортивно-дисциплинарный комитет выписал канадцу 5+20. Фрэнсон выплатит штраф, но на третий матч, как ни в чем не бывало, выйдет.

Это был не единственный эпизод, в котором игроки «Авангарда» переступали грань дозволенного. Доставалось и Асетову, и Сагадееву. Последнему прилетел в голову железобетонный локоть Алексея Емелина, что также осталось без внимания судей. Теперь настало время расплаты. «Барыс» берет на выезд в Балашиху самого Дамира Рыспаева — одного из последних тафгаев в КХЛ. Мишенями бойца, который подвергался бессрочной дисквалификации, очевидно, станут Фрэнсон с Емелиным.

«Это плей-офф, где всегда были и будут силовые моменты — здесь борьба выходит на новый уровень. Но грязные силовые приемы, после которых мои партнеры по команде получают повреждения — это недопустимо. Так что попробуем запустить хищника в курятник. При необходимости готов заступиться за партнеров, но в первую очередь я хоккеист, а не боксер», — сказал Рыспаев в интервью «Известиям».

Само по себе то, что «Барыс» берет Рыспаева на выезд, должно насторожить «Авангард». Если угодно, это тест на наличие яиц. Продолжат «ястребы» играть в свою игру и идти встык, не побоятся присутствия парня со стальными кулаками — значит, и правда в Балашихе сколотили коллектив, способный побороться за Кубок Гагарина. А вот если нет… Тогда серия может повернуться вспять. Казанцам так и не хватило духа наказать Сергея Шумакова за пижонские голы, и они тотчас завершили сезон.

Где же Рыспаев пропадал все это время? Последний матч в КХЛ, на который он был заявлен «Барысом», состоялся 1 марта 2018 года. Соперником астанчан был…"Авангард".

Тогда, правда, Дамир не лед так и не вышел, а за два матча после помилования провел за «Барыс» жалкие 11 минут. Весь этот сезон Рыспаев выступал за «Номад» — фарм-клуб астанчан из чемпионата Казахстана. На счету тафгая два очка в 14 играх регулярного чемпионата и один матч в плей-офф.

Все разговоры о том, что Рыспаев ценен для «Барыса» как игрок, а не как тафгай, можете смело пропускать мимо ушей. Что на позиции защитника, что в роли нападающего Дамир — весьма средний хоккеист даже по меркам казахстанской лиги, не говоря уж о КХЛ. Он может гонять целую команду, как было в том самом предсезонном матче с «Куньлунем», по итогам которого Рыспаев получил черную метку. Но голы? Передачи? Не смешите. Даже силовых приемов за всю карьеру в КХЛ у него семь штук — иные чекеры проводят столько за один матч.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/E_X291aPRQ4?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Слова Рыспаева про курятник — отличный трешток, школа Конора Макгрегора. Само по себе появление Дамира в розыгрыше Кубка Гагарина напоминает громкий рык. Вот только за шумовым эффектом и демонстрацией оскала вряд ли что-то последует. Из-за того, что Рыспаев уже подвергался беспрецедентными санкциями от КХЛ, а президент лиги предоставлял ему испытательный срок, у главного тафгая всея Казахстана связаны руки. Или, если обращаться к эмблеме астанинского клуба, подпилены клыки.

«Я знаю о его бойцовских качествах, но здесь тоже надо понимать, что у него была пожизненная дисквалификация — ее сняли. Наверное, именно эти качества, которые вы имеете в виду, ему будет сложно проявить. Потому что любой рецидив повлечет за собой повторную дисквалификацию», — говорил Андрей Скабелка перед началом сезона. «Драк не будет. Будет жесткий хоккей всегда», — вторил своему тренеру сам Рыспаев.