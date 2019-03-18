Российский клуб пугают тафгаем, пережившим пожизненную дисквалификацию. Под Москвой прольется кровь
Он настоящий камикадзе.
Он настоящий камикадзе.
«В Голливуде до такого додуматься не смогли», — говорил комментатор Роман Скворцов про нашу победу над канадцами в Квебеке, но если задуматься, это ведь не только про чемпионат мира 2008 года, но и про хоккей в целом. Много ли вы знаете блокбастеров, по сценарию которых положительный герой вдруг становится главным злодеем?
«Авангард» в нем поначалу играл роль супергероя, который уложил на лопатки действующего чемпиона с планеты Криптон. Ну, вылитый «Бэтмен против Супермена», не меньше.
Что же натворил «Авангард»? Прежде всего, «ястребы» вывели из игры своего бывшего соратника Андре Петерссона. Грязный удар Коди Фрэнсона в голову привел к сотрясению мозга и вылету позвонка у шведа. Для Петерссона сезон, скорее всего, закончен. Константин Оленин этот эпизод проигнорировал, но постфактум
Это был не единственный эпизод, в котором игроки «Авангарда» переступали грань дозволенного. Доставалось и Асетову, и Сагадееву. Последнему прилетел в голову железобетонный локоть Алексея Емелина, что также осталось без внимания судей. Теперь настало время расплаты. «Барыс» берет на выезд в Балашиху самого Дамира Рыспаева — одного из последних тафгаев в КХЛ. Мишенями бойца, который подвергался бессрочной дисквалификации, очевидно, станут Фрэнсон с Емелиным.
«Это
Само по себе то, что «Барыс» берет Рыспаева на выезд, должно насторожить «Авангард». Если угодно, это тест на наличие яиц. Продолжат «ястребы» играть в свою игру и идти встык, не побоятся присутствия парня со стальными кулаками — значит, и правда в Балашихе сколотили коллектив, способный побороться за Кубок Гагарина. А вот если нет… Тогда серия может повернуться вспять. Казанцам так и не хватило духа наказать Сергея Шумакова за пижонские голы, и они тотчас завершили сезон.
Тогда, правда, Дамир не лед так и не вышел, а за два матча после помилования провел за «Барыс» жалкие 11 минут. Весь этот сезон Рыспаев выступал за «Номад» —
Все разговоры о том, что Рыспаев ценен для «Барыса» как игрок, а не как тафгай, можете смело пропускать мимо ушей. Что на позиции защитника, что в роли нападающего Дамир — весьма средний хоккеист даже по меркам казахстанской лиги, не говоря уж о КХЛ. Он может гонять целую команду, как было в том самом предсезонном матче с «Куньлунем», по итогам которого Рыспаев получил черную метку. Но голы? Передачи? Не смешите. Даже силовых приемов за всю карьеру в КХЛ у него семь штук — иные чекеры проводят столько за один матч.
Слова Рыспаева про курятник — отличный трешток, школа Конора Макгрегора. Само по себе появление Дамира в розыгрыше Кубка Гагарина напоминает громкий рык. Вот только за шумовым эффектом и демонстрацией оскала вряд ли
«Я знаю о его бойцовских качествах, но здесь тоже надо понимать, что у него была пожизненная дисквалификация — ее сняли. Наверное, именно эти качества, которые вы имеете в виду, ему будет сложно проявить. Потому что любой рецидив повлечет за собой повторную дисквалификацию», — говорил Андрей Скабелка перед началом сезона. «Драк не будет. Будет жесткий хоккей всегда», — вторил своему тренеру сам Рыспаев.
Если Рыспаев и правда собирается наказать Фрэнсона с Емелиным привычными методами, то имя ему камикадзе. Любой перформанс с кулаками может поставить крест на карьере 23-летнего парня. Второй раз ему это точно не простят. Пока его присутствие даже не в составе, а в делегации «Барыса» — это исключительно психологический ход. Вот только если «Барыс» будет «гореть» 1−3 в серии и потеряет все шансы в пятом матче, напоследок можно хорошенько пошуметь. Ну, а пока счет 1−1, это не более, чем акция устрашения.