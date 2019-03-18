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11:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Назаров: Рыспаев наведёт страх на «Авангард» и станет для «Барыса» Макгрегором

Известный тренер Андрей Назаров поделился точкой зрения по поводу серии второго раунда плей-офф КХЛ между «Барысом» и «Авангардом».

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«Серия между «Барысом» и «Авангардом» получается упорной, как я и предполагал. Счёт 4−0 изначально был утопией. Казахстанский клуб не просто так выиграл свой дивизион, стал вторым на Востоке в регулярном чемпионате, а потом ещё и «Торпедо» в первом раунде прошёл. В «Барысе» играют закалённые и проверенные ребята. «Авангарду» не стоит ждать лёгкой прогулки, хоть все и называют омичей фаворитами.

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Астанинцы взяли с собой в Балашиху Дамира Рыспаева? Считаю, что это правильный ход. Мой хороший товарищ Андрей Скабелка прекрасно знает, что делает. Помню, как Дамир на предсезонном турнире толком не успел подъехать к игрокам «Куньлуня», как они все моментально завалились на лёд. О чём это говорит? О том, что Рыспаев — хорошее психологическое подспорье для «Барыса». Человек, от одного вида которого соперник может упасть от страха. Дамир добавит эмоций и заряда команде гостей, а на соперника наведёт страх.

Вчера я читал прессу и смотрел видео, как в раздевалку «Бостона», в котором я в своё время играл, заходил боец MMA Конор Макгрегор. Рыспаев может стать для «Барыса» своим Макгрегором. В том случае если Рыспаев не попадёт в состав на матч, он может провести предматчевую установку и психологический настрой на игру после технического собрания, а потом выложить ролик в YouTube. Тогда в победе гостей можно будет не сомневаться, — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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