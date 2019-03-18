Назаров: Рыспаев наведёт страх на «Авангард» и станет для «Барыса» Макгрегором
Известный тренер Андрей Назаров поделился точкой зрения по поводу серии второго раунда
Известный тренер Андрей Назаров поделился точкой зрения по поводу серии второго раунда
«Серия между «Барысом» и «Авангардом» получается упорной, как я и предполагал. Счёт 4−0 изначально был утопией. Казахстанский клуб не просто так выиграл свой дивизион, стал вторым на Востоке в регулярном чемпионате, а потом ещё и «Торпедо» в первом раунде прошёл. В «Барысе» играют закалённые и проверенные ребята. «Авангарду» не стоит ждать лёгкой прогулки, хоть все и называют омичей фаворитами.
Астанинцы взяли с собой в Балашиху Дамира Рыспаева? Считаю, что это правильный ход. Мой хороший товарищ Андрей Скабелка прекрасно знает, что делает. Помню, как Дамир на предсезонном турнире толком не успел подъехать к игрокам «Куньлуня», как они все моментально завалились на лёд. О чём это говорит? О том, что Рыспаев — хорошее психологическое подспорье для «Барыса». Человек, от одного вида которого соперник может упасть от страха. Дамир добавит эмоций и заряда команде гостей, а на соперника наведёт страх.
Вчера я читал прессу и смотрел видео, как в раздевалку «Бостона», в котором я в своё время играл, заходил боец MMA Конор Макгрегор. Рыспаев может стать для «Барыса» своим Макгрегором. В том случае если Рыспаев не попадёт в состав на матч, он может провести предматчевую установку и психологический настрой на игру после технического собрания, а потом выложить ролик в YouTube. Тогда в победе гостей можно будет не сомневаться, — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.