Назаров: Рыспаев наведёт страх на «Авангард» и станет для «Барыса» Макгрегором

«Серия между «Барысом» и «Авангардом» получается упорной, как я и предполагал. Счёт 4−0 изначально был утопией. Казахстанский клуб не просто так выиграл свой дивизион, стал вторым на Востоке в регулярном чемпионате, а потом ещё и «Торпедо» в первом раунде прошёл. В «Барысе» играют закалённые и проверенные ребята. «Авангарду» не стоит ждать лёгкой прогулки, хоть все и называют омичей фаворитами.

Астанинцы взяли с собой в Балашиху Дамира Рыспаева? Считаю, что это правильный ход. Мой хороший товарищ Андрей Скабелка прекрасно знает, что делает. Помню, как Дамир на предсезонном турнире толком не успел подъехать к игрокам «Куньлуня», как они все моментально завалились на лёд. О чём это говорит? О том, что Рыспаев — хорошее психологическое подспорье для «Барыса». Человек, от одного вида которого соперник может упасть от страха. Дамир добавит эмоций и заряда команде гостей, а на соперника наведёт страх.