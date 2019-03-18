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17:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Знарок и «Cпартак»: красно-белые станут топ-клубом?

Экс-главный тренер сборной России близок к тому, чтобы возглавить московскую команду.

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Источник: РИА "Новости"

Олег Знарок в «Спартаке»? Этот сценарий потенциально тянет на блокбастер. Лично я обеими руками «за». В Западной конференции появится еще один клуб с претензиями. Самая громкая бомба межсезонья может взорваться задолго до его официального начала.

Генеральный менеджер московского клуба Алексей Жамнов осторожно подтвердил информацию о вероятности такого назначения, отметив, что помимо Знарка у него есть и другие кандидаты. На данном этапе он вряд ли мог сказать на публику что-то большее.

По информации «СЭ», дела продвинулись достаточно далеко — уже нельзя говорить просто об «интересе». Во-первых, стороны нашли точки соприкосновения по финансовым условиям. Понятно, что бывший главный тренер сборной России, у которого на счету несколько титулов на клубном уровне, не будет работать за еду. Но год вынужденного отдыха и огромное желание снова заниматься любимым делом, не ограничиваясь должностью консультанта в ФХР, у Олега Валерьевича огромное. Он этого не скрывал еще осенью, когда его кандидатура всплыла применительно к московскому «Динамо». Заламывать заранее невыполнимые требования ему в нынешний момент не с руки.

Во-вторых, генеральный менеджер «Спартака» уже получил предварительное одобрение кандидатуры Знарка у людей, которые финансируют клуб. В-третьих, для Жамнова этот ход потенциально способен стать лучшим в карьере менеджера. Дело не только в квалификации тренера. Тут ничего пояснять не надо — равных ему в КХЛ на данный момент почти нет.

Жамнов работает на опережение в то время, когда конкретных предложений от именитых клубов у Знарка быть не может. В «Магнитке» дадут еще один шанс Йозефу Яндачу. Казань, похоже, оставит Зинэтулу Билялетдинова. Николай Цулыгин делом доказывает, что его надо сохранять «Салавату». ЦСКА, СКА, «Авангард», «Локомотив» и московское «Динамо» продолжают биться в плей-офф. Их руководство занято сейчас совершенно другими материями.

Жамнов — понятный и предсказуемый человек для самого Знарка. Они рядом стояли на одной скамейке во время корейской Олимпиады, Кубка мира и чемпионата мира. К тому же «Спартак» готов позвать и Харийса Витолиньша. Он пока пытается помочь «Давосу» сохранить место в элитном дивизионе швейцарского чемпионата.

Красно-белые, имеющие миллиардную платежку, вовсе не бедный родственник, поэтому не стоит выставлять появление Знарка в клубе каким-то фанатическим вариантом. Робкие слухи об этом просачивались еще в декабре. Видимо, как показывает текущая ситуация, не на пустом месте.

Под приход нового тренера есть планы даже немного увеличить бюджет на будущий год. Все равно закупаться на рынке сейчас даже топ-клубами придется с осторожностью, поскольку с сезона-2020/21 в КХЛ может появиться (верим!) жесткий потолок зарплат.

«Спартак» внимательно следит за несколькими опытными игроками, которые продолжают выступать в плей-офф за свои текущие клубы. Красно-белые готовы к перестановкам в межсезонье, чтобы наилучшим образом подобрать состав под схемы нового главного тренера. ЦСКА со своими звездами и в следующем сезоне останется грандом номер один на «Западе». Однако подобраться поближе к «Йокериту», «Локомотиву», «Динамо» и даже СКА, которого ждет перестройка, вполне реально.

Остается один важный нюанс, способный уничтожить четко выстроенную на бумаге спартаковскую конструкцию. Речь, разумеется, идет о сборной России. Первые слухи о возможном возвращении Знарка в национальную команду появились в момент, когда СКА горел в серии первого раунда Кубка Гагарина «Спартаку» 0−2.

Год назад Олег Валерьевич в статусе свежеиспеченного олимпийского чемпиона после кубкового поражения от ЦСКА внезапно «устал», разом оставив посты главного тренера в сборной и петербургском клубе. Возможно, это будет звучать сейчас сюрреалистично, но в зависимости от выступления СКА в Кубке Гагарина и сборной России на чемпионате мира ситуация может повернуться самым неожиданным образом. Национальная команда и все, что с ней связано, остаются предметом большой политики, в которой обычная логика не всегда работает.

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