Знарок и «Cпартак»: красно-белые станут топ-клубом?

Олег Знарок в «Спартаке»? Этот сценарий потенциально тянет на блокбастер. Лично я обеими руками «за». В Западной конференции появится еще один клуб с претензиями. Самая громкая бомба межсезонья может взорваться задолго до его официального начала.
Генеральный менеджер московского клуба Алексей Жамнов осторожно подтвердил информацию о вероятности такого назначения, отметив, что помимо Знарка у него есть и другие кандидаты. На данном этапе он вряд ли мог сказать на публику
По информации «СЭ», дела продвинулись достаточно далеко — уже нельзя говорить просто об «интересе».
Жамнов работает на опережение в то время, когда конкретных предложений от именитых клубов у Знарка быть не может. В «Магнитке» дадут еще один шанс Йозефу Яндачу. Казань, похоже, оставит Зинэтулу Билялетдинова. Николай Цулыгин делом доказывает, что его надо сохранять «Салавату». ЦСКА, СКА, «Авангард», «Локомотив» и московское «Динамо» продолжают биться в
Жамнов — понятный и предсказуемый человек для самого Знарка. Они рядом стояли на одной скамейке во время корейской Олимпиады, Кубка мира и чемпионата мира. К тому же «Спартак» готов позвать и Харийса Витолиньша. Он пока пытается помочь «Давосу» сохранить место в элитном дивизионе швейцарского чемпионата.
Под приход нового тренера есть планы даже немного увеличить бюджет на будущий год. Все равно закупаться на рынке сейчас даже
«Спартак» внимательно следит за несколькими опытными игроками, которые продолжают выступать в
Остается один важный нюанс, способный уничтожить четко выстроенную на бумаге спартаковскую конструкцию. Речь, разумеется, идет о сборной России. Первые слухи о возможном возвращении Знарка в национальную команду появились в момент, когда СКА горел в серии первого раунда Кубка Гагарина «Спартаку» 0−2.
Год назад Олег Валерьевич в статусе свежеиспеченного олимпийского чемпиона после кубкового поражения от ЦСКА внезапно «устал», разом оставив посты главного тренера в сборной и петербургском клубе. Возможно, это будет звучать сейчас сюрреалистично, но в зависимости от выступления СКА в Кубке Гагарина и сборной России на чемпионате мира ситуация может повернуться самым неожиданным образом. Национальная команда и все, что с ней связано, остаются предметом большой политики, в которой обычная логика не всегда работает.