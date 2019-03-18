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21:19 (мск), источник: ТАСС

«Салават Юлаев» вышел вперед в серии второго раунда плей-офф КХЛ с «Автомобилистом»

ТАСС, 18 марта. Уфимский «Салават Юлаев» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 2:1 в третьем матче второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Уфе в присутствии 8070 зрителей и завершилась в первом овертайме.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей шайбы забросили Владимир Ткачев (30-я минута) и Йоонас Кемппайнен (70). У проигравших отличился Александр Кучерявенко (45).

Команды во второй раз встретились в плей-офф КХЛ, в предыдущий раз в сезоне-2009/10 победу в серии первого раунда одержал клуб из Уфы (счет в серии 3−1). В прошедшем регулярном чемпионате «Автомобилист» дважды обыграл «Салават Юлаев». «Автомобилист» в шестой раз играет в плей-офф КХЛ, впервые команда вышла во второй раунд, на предыдущей стадии екатеринбургский клуб победил челябинский «Трактор» (4−0).

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«Салават Юлаев» в 11-й раз принимает участие в плей-офф турнира, лучшим достижением уфимской команды является победа в финале Кубка Гагарина в сезоне-2010/11, тогда в решающей серии команда из Башкирии обыграла подмосковный «Атлант» (4−1). В серии первого раунда текущего сезона клуб из Уфы победил магнитогорский «Металлург» (4−2).

Команды впервые в этом сезоне обменялись заброшенными шайбами, предыдущие четыре матча завершались с «сухим» счетом. Первый матч серии закончился победой «Салавата Юлаева» (1:0), во второй игре сильнее оказался «Автомобилист» (2:0). Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Салавата Юлаева». Следующий матч пройдет 20 марта в Уфе.

КХЛ 2018-20191/2 финала конференций, 20.03.2019, 17:00

Салават Юлаев-:Автомобилист-
Салават Юлаев
2:1ОТ
0:0, 1:0, 0:1
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, 1/2 финала конференций18.03.2019, 17:00 (МСК UTC+3)"Уфа-Арена", 8070 зрителей
Главные тренеры
Николай ЦулыгинАндрей Мартемьянов
Вратари
Юха МетсолаЯкуб Коварж
1-й период
00:14Алексей Василевский
04:45Артем Сергеев
09:34Никита Трямкин
2-й период
21:51Михаил Мамкин
29:48Владимир Ткачев
30:36Франсис Паре
3-й период
40:32Павел Коледов
42:52Анатолий Голышев
44:43Александр Кучерявенко(Никита Трямкин)
50:48Никита Трямкин
Овертайм
69:26Командный штраф
71:08Йоонас Кемппайнен(Владимир Ткачев, Линус Умарк)
Статистика
4Штрафное время14
7Игра в большинстве2
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве1
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Раводин(Россия, Москва)
Главный судьяЮрий Оскирко(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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