«Салават Юлаев» вышел вперед в серии второго раунда плей-офф КХЛ с «Автомобилистом»

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В составе победителей шайбы забросили Владимир Ткачев (30-я минута) и Йоонас Кемппайнен (70). У проигравших отличился Александр Кучерявенко (45).

Команды во второй раз встретились в плей-офф КХЛ, в предыдущий раз в сезоне-2009/10 победу в серии первого раунда одержал клуб из Уфы (счет в серии 3−1). В прошедшем регулярном чемпионате «Автомобилист» дважды обыграл «Салават Юлаев». «Автомобилист» в шестой раз играет в плей-офф КХЛ, впервые команда вышла во второй раунд, на предыдущей стадии екатеринбургский клуб победил челябинский «Трактор» (4−0).

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«Салават Юлаев» в 11-й раз принимает участие в плей-офф турнира, лучшим достижением уфимской команды является победа в финале Кубка Гагарина в сезоне-2010/11, тогда в решающей серии команда из Башкирии обыграла подмосковный «Атлант» (4−1). В серии первого раунда текущего сезона клуб из Уфы победил магнитогорский «Металлург» (4−2).