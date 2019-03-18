«Барыс» проиграл со счетом 0:5 в матче с дракой и позволил «Барыс» повести в серии плей-офф КХЛ
Астанинский «Барыс» потерпел поражение от омского «Авангарда» в третьем матче второго раунда
Астанинский «Барыс» потерпел поражение от омского «Авангарда» в третьем матче второго раунда
Встреча команд, прошедшая в Балашихе, закончилась со счетом в пользу 5:0 (1:0, 2:0, 2:0) в пользу «ястребов».
Первый период остался за «Авангардом», который удачно реализовал большинство. На 13-й минуте игры Андрей Стась совершил сольный проход и в окружении трех соперников совершил точный бросок в девятку, открыв счет в матче.
В то же время по ходу первого периода сразу три хоккеиста «Авангарда» получили травмы. Тэйлор Бек, Денис Зернов и Давид Деарне ушли в раздевалку при помощи врачей. Правда, к началу второго периода Бек и Деарне вернулись в игру, тогда как Зернов больше на льду не появился.
После перерыва «ястребы» удвоили преимущество, вновь воспользовавшись численным преимуществом. На 23-й минуте Сергей Шумаков с передачи Бека забросил вторую шайбу в ворота «Барыса».
Спустя десять минут на льду произошла драка. От «Барыса» в ней участвовал Павел Акользин, который получил четыре минуты штрафа, а со стороны «Авангарда» Михаил Фисенко, отделавшийся двумя минутами за подножку и двумя минутами за грубость.
Вскоре после возобновления игры «Барыс» в очередной раз оказался в меньшинстве, за что и был наказан. На 35-й минуте Сергей Широков довел счет до 3:0 в пользу «Авангарда».
В начале заключительного периода «Авангард» при игре «4×4» убежал в контратаку, которую начал Виктор Стольберг, а Кирилл Семенов замкнул передачу партнера и сделал счет 4:0.
После этой пропущенной шайбы «Барыс» поменял голкипера. Хенрика Карлссона в воротах астанинского клуба сменил Доминик Граховина. Однако и он не смог сохранить ворота «сухими».
Сначала на 50-й минуте форвард «Барыса» Патрис Комье был удален до конца матча за удар соперника клюшкой, а спустя две минуты Коди Франсон в большинстве забросил пятую шайбу сопернику, тем самым установив окончательный счет.
Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Авангарда».
Четвертый матч пройдет 20 марта также в Балашихе.
|Боб Хартли
|Андрей Скабелка
|Игорь Бобков
|Хенрик Карлссон(Доминик Граховина)
|11:24
|Егор Шалапов
|13:12
|Андрей Стась(Игорь Бобков, Алексей Емелин)
|14:38
|Дмитрий Шевченко
|14:38
|Дмитрий Шевченко
|19:58
|Тэйлор Бек
|22:09
|Кертис Валк
|22:57
|Сергей Шумаков(Тэйлор Бек)
|24:12
|Кирилл Петров
|33:18
|Михаил Фисенко
|33:18
|Михаил Фисенко
|33:18
|Павел Акользин
|33:18
|Павел Акользин
|33:51
|Джесси Блэкер
|35:07
|Сергей Широков(Алексей Емелин, Максим Чудинов)
|40:46
|Патрис Кормье
|42:23
|Даррен Дитц
|42:29
|Сергей Широков
|43:40
|Кирилл Семенов(Виктор Столберг)
|50:04
|Патрис Кормье
|50:04
|Патрис Кормье
|50:24
|Давид Деарне
|51:19
|Даррен Дитц
|52:19
|Коди Фрэнсон(Сергей Шумаков, Тэйлор Бек)
|12
|Штрафное время
|53
|8
|Игра в большинстве
|3
|4
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Мартин Франо(Чехия)
|Главный судья
|Денис Наумов(Россия, Тольятти)