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23:45 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» проиграл со счетом 0:5 в матче с дракой и позволил «Барыс» повести в серии плей-офф КХЛ

Астанинский «Барыс» потерпел поражение от омского «Авангарда» в третьем матче второго раунда плей-офф Кубка Гагарина, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча команд, прошедшая в Балашихе, закончилась со счетом в пользу 5:0 (1:0, 2:0, 2:0) в пользу «ястребов».

Первый период остался за «Авангардом», который удачно реализовал большинство. На 13-й минуте игры Андрей Стась совершил сольный проход и в окружении трех соперников совершил точный бросок в девятку, открыв счет в матче.

В то же время по ходу первого периода сразу три хоккеиста «Авангарда» получили травмы. Тэйлор Бек, Денис Зернов и Давид Деарне ушли в раздевалку при помощи врачей. Правда, к началу второго периода Бек и Деарне вернулись в игру, тогда как Зернов больше на льду не появился.

После перерыва «ястребы» удвоили преимущество, вновь воспользовавшись численным преимуществом. На 23-й минуте Сергей Шумаков с передачи Бека забросил вторую шайбу в ворота «Барыса».

Спустя десять минут на льду произошла драка. От «Барыса» в ней участвовал Павел Акользин, который получил четыре минуты штрафа, а со стороны «Авангарда» Михаил Фисенко, отделавшийся двумя минутами за подножку и двумя минутами за грубость.

Вскоре после возобновления игры «Барыс» в очередной раз оказался в меньшинстве, за что и был наказан. На 35-й минуте Сергей Широков довел счет до 3:0 в пользу «Авангарда».

В начале заключительного периода «Авангард» при игре «4×4» убежал в контратаку, которую начал Виктор Стольберг, а Кирилл Семенов замкнул передачу партнера и сделал счет 4:0.

После этой пропущенной шайбы «Барыс» поменял голкипера. Хенрика Карлссона в воротах астанинского клуба сменил Доминик Граховина. Однако и он не смог сохранить ворота «сухими».

Сначала на 50-й минуте форвард «Барыса» Патрис Комье был удален до конца матча за удар соперника клюшкой, а спустя две минуты Коди Франсон в большинстве забросил пятую шайбу сопернику, тем самым установив окончательный счет.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Авангарда».

Четвертый матч пройдет 20 марта также в Балашихе.

Авангард
5:0
1:0, 2:0, 2:0
Барыс
Хоккей, КХЛ, 1/2 финала конференций18.03.2019, 19:30 (МСК UTC+3)ЛД "Арена Балашиха", 5397 зрителей
Главные тренеры
Боб ХартлиАндрей Скабелка
Вратари
Игорь БобковХенрик Карлссон(Доминик Граховина)
1-й период
11:24Егор Шалапов
13:12Андрей Стась(Игорь Бобков, Алексей Емелин)
14:38Дмитрий Шевченко
14:38Дмитрий Шевченко
19:58Тэйлор Бек
2-й период
22:09Кертис Валк
22:57Сергей Шумаков(Тэйлор Бек)
24:12Кирилл Петров
33:18Михаил Фисенко
33:18Михаил Фисенко
33:18Павел Акользин
33:18Павел Акользин
33:51Джесси Блэкер
35:07Сергей Широков(Алексей Емелин, Максим Чудинов)
3-й период
40:46Патрис Кормье
42:23Даррен Дитц
42:29Сергей Широков
43:40Кирилл Семенов(Виктор Столберг)
50:04Патрис Кормье
50:04Патрис Кормье
50:24Давид Деарне
51:19Даррен Дитц
52:19Коди Фрэнсон(Сергей Шумаков, Тэйлор Бек)
Статистика
12Штрафное время53
8Игра в большинстве3
4Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяМартин Франо(Чехия)
Главный судьяДенис Наумов(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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