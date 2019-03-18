«Барыс» проиграл со счетом 0:5 в матче с дракой и позволил «Барыс» повести в серии плей-офф КХЛ

Встреча команд, прошедшая в Балашихе, закончилась со счетом в пользу 5:0 (1:0, 2:0, 2:0) в пользу «ястребов».

Первый период остался за «Авангардом», который удачно реализовал большинство. На 13-й минуте игры Андрей Стась совершил сольный проход и в окружении трех соперников совершил точный бросок в девятку, открыв счет в матче.

В то же время по ходу первого периода сразу три хоккеиста «Авангарда» получили травмы. Тэйлор Бек, Денис Зернов и Давид Деарне ушли в раздевалку при помощи врачей. Правда, к началу второго периода Бек и Деарне вернулись в игру, тогда как Зернов больше на льду не появился.

После перерыва «ястребы» удвоили преимущество, вновь воспользовавшись численным преимуществом. На 23-й минуте Сергей Шумаков с передачи Бека забросил вторую шайбу в ворота «Барыса».

Спустя десять минут на льду произошла драка. От «Барыса» в ней участвовал Павел Акользин, который получил четыре минуты штрафа, а со стороны «Авангарда» Михаил Фисенко, отделавшийся двумя минутами за подножку и двумя минутами за грубость.

Вскоре после возобновления игры «Барыс» в очередной раз оказался в меньшинстве, за что и был наказан. На 35-й минуте Сергей Широков довел счет до 3:0 в пользу «Авангарда».

В начале заключительного периода «Авангард» при игре «4×4» убежал в контратаку, которую начал Виктор Стольберг, а Кирилл Семенов замкнул передачу партнера и сделал счет 4:0.

После этой пропущенной шайбы «Барыс» поменял голкипера. Хенрика Карлссона в воротах астанинского клуба сменил Доминик Граховина. Однако и он не смог сохранить ворота «сухими».

Сначала на 50-й минуте форвард «Барыса» Патрис Комье был удален до конца матча за удар соперника клюшкой, а спустя две минуты Коди Франсон в большинстве забросил пятую шайбу сопернику, тем самым установив окончательный счет.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Авангарда».