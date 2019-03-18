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23:29 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Барыса» Скабелка назвал виновника и причины разгрома от «Авангарда» в третьем матче плей-офф КХЛ

Главный тренер астанинского «Барыса» Андрей Скабелка назвал причины крупного поражения от омского «Авангарда» в третьем матче серии второго раунда плей-офф КХЛ.

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«Барыс» уступил со счетом 0:5, потерпев самое крупное «сухое» поражение в розыгрышах Кубка Гагарина. «Авангард» ведет со счетом 2−1 в серии до четырех побед.

«Не могу сказать, что мы прям совсем провалили матч. Начали неплохо, первый период был довольно равный, были моменты. В начале второго периода, когда мы играли в большинстве, в очередной раз у нас получилось превратить свое большинство в меньшинство для себя. Сегодня нашу игру в численном неравенстве можно назвать провальной, практически за все нас соперник наказал, дисциплина была не на высоком уровне. Но тем не менее, несмотря на счет, это только одна игра, только одна победа, 2−1 в серии, готовимся к следующей игр», — сказал Скабелка.

Тренер «Барыса» добавил, что Патрис Кормье подвел команду, заработав удаление до конца игры. Канадский форвард Кормье на 51-й минуте нанес травму форварду «Авангарда» Анселю Галимову и был удален за удар соперника клюшкой.

«По Кормье мне нечего даже сказать. Это настолько глупое решение, настолько глупое удаление — он подвел команду», — добавил Скабелка.

Четвертый матч серии пройдет также в Балашихе в среду, 20 марта.

Авангард
5:0
1:0, 2:0, 2:0
Барыс
Хоккей, КХЛ, 1/2 финала конференций18.03.2019, 19:30 (МСК UTC+3)ЛД "Арена Балашиха", 5397 зрителей
Главные тренеры
Боб ХартлиАндрей Скабелка
Вратари
Игорь БобковХенрик Карлссон(Доминик Граховина)
1-й период
11:24Егор Шалапов
13:12Андрей Стась(Игорь Бобков, Алексей Емелин)
14:38Дмитрий Шевченко
14:38Дмитрий Шевченко
19:58Тэйлор Бек
2-й период
22:09Кертис Валк
22:57Сергей Шумаков(Тэйлор Бек)
24:12Кирилл Петров
33:18Михаил Фисенко
33:18Михаил Фисенко
33:18Павел Акользин
33:18Павел Акользин
33:51Джесси Блэкер
35:07Сергей Широков(Алексей Емелин, Максим Чудинов)
3-й период
40:46Патрис Кормье
42:23Даррен Дитц
42:29Сергей Широков
43:40Кирилл Семенов(Виктор Столберг)
50:04Патрис Кормье
50:04Патрис Кормье
50:24Давид Деарне
51:19Даррен Дитц
52:19Коди Фрэнсон(Сергей Шумаков, Тэйлор Бек)
Статистика
12Штрафное время53
8Игра в большинстве3
4Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяМартин Франо(Чехия)
Главный судьяДенис Наумов(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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