Тренер «Барыса» Скабелка назвал виновника и причины разгрома от «Авангарда» в третьем матче плей-офф КХЛ

«Барыс» уступил со счетом 0:5, потерпев самое крупное «сухое» поражение в розыгрышах Кубка Гагарина. «Авангард» ведет со счетом 2−1 в серии до четырех побед.
«Не могу сказать, что мы прям совсем провалили матч. Начали неплохо, первый период был довольно равный, были моменты. В начале второго периода, когда мы играли в большинстве, в очередной раз у нас получилось превратить свое большинство в меньшинство для себя. Сегодня нашу игру в численном неравенстве можно назвать провальной, практически за все нас соперник наказал, дисциплина была не на высоком уровне. Но тем не менее, несмотря на счет, это только одна игра, только одна победа, 2−1 в серии, готовимся к следующей игр», — сказал Скабелка.
Тренер «Барыса» добавил, что Патрис Кормье подвел команду, заработав удаление до конца игры. Канадский форвард Кормье на 51-й минуте нанес травму форварду «Авангарда» Анселю Галимову и был удален за удар соперника клюшкой.
«По Кормье мне нечего даже сказать. Это настолько глупое решение, настолько глупое удаление — он подвел команду», — добавил Скабелка.
Четвертый матч серии пройдет также в Балашихе в среду, 20 марта.