Тренер «Барыса» Скабелка назвал виновника и причины разгрома от «Авангарда» в третьем матче плей-офф КХЛ

«Не могу сказать, что мы прям совсем провалили матч. Начали неплохо, первый период был довольно равный, были моменты. В начале второго периода, когда мы играли в большинстве, в очередной раз у нас получилось превратить свое большинство в меньшинство для себя. Сегодня нашу игру в численном неравенстве можно назвать провальной, практически за все нас соперник наказал, дисциплина была не на высоком уровне. Но тем не менее, несмотря на счет, это только одна игра, только одна победа, 2−1 в серии, готовимся к следующей игр», — сказал Скабелка.