«Рыспаев? А кто это»: хоккеисты «Авангарда» — о разгроме и отсутствии страха перед тафгаем «Барыса»
Нападающий омского «Авангарда» Михаил Фисенко подвел итоги третьего матча полуфинала
Нападающий омского «Авангарда» Михаил Фисенко подвел итоги третьего матча полуфинала
«Авангард» победил со счетом 5:0 и повел 2−1 в серии до четырех побед. Перед этим матчем самым обсуждаемым событием стал приезд тафгая «Барыса» Дамира Рыспаева. Однако он так и не попал в заявку астанинской команды на игру. Тем не менее, и без Рыспаева в матче произошла драка.
— С вас даже майку сорвали во время драки. Это нарушение экипировки?
— Она как будто как привязанная. Я думаю, можно даже голым драться. Просто не было таких случаев.
— Уровень агрессии повысился после второй игры?
— Нет. Мы с «Ак Барсом» первый раунд играли. Там такая же жесткая борьба была, ребята все большие. Мы готовы к такой игре.
— Ждали Дамира Рыспаева на льду?
— Конечно! Его
— Вы готовы с ним встретиться в кулачном бою?
— Мы
— Вы потеряли троих человек, причем двух из первого звена. Это серьезные проблемы?
— Я их не видел. Может быть они в порядке и даже выйдут в следующей игре.
Защитник «Авангарда» Алексей Емелин:
— Кормье ударил Галимова клюшкой сзади по ногам. Чем объясните такую грубость?
— Это
— В Астане на вас злы. Чувствовали, что за вами идет охота?
—
— Что подумали, когда узнали, что Дамир Рыспаев приезжает?
— Кто это? Я не знаю полностью состав — не изучал.
— Что изменили после прошедшей игры?
— Ничего, старались играть также, нужно было добавить в скорости.
— У вас зашел прямой бросок?
— Не знаю, там был просмотр. Если гол Широкова засчитали, значит, он коснулся шайбы.
— Как команда отреагировала на три травмы в первом периоде?
— Это
Нападающий «Авангарда» Сергей Широков:
— Сегодня нет проблем, 5:0 выиграли — готовимся дальше.
— Как отражается на игре отсутствие ваших постоянных партнеров?
— Хорошо сработало большинство. Было много моментов, и здорово, что много реализовали.
— Уровень агрессии соперника не покоробило?
— Мы фокусируемся на своей игре. У них хорошая команда, счет 2−1 в серии.
— Испугались, когда Дамир Рыспаев приехал?
— А кто это? Все? Спасибо!
|Боб Хартли
|Андрей Скабелка
|Игорь Бобков
|Хенрик Карлссон(Доминик Граховина)
|11:24
|Егор Шалапов
|13:12
|Андрей Стась(Игорь Бобков, Алексей Емелин)
|14:38
|Дмитрий Шевченко
|14:38
|Дмитрий Шевченко
|19:58
|Тэйлор Бек
|22:09
|Кертис Валк
|22:57
|Сергей Шумаков(Тэйлор Бек)
|24:12
|Кирилл Петров
|33:18
|Михаил Фисенко
|33:18
|Михаил Фисенко
|33:18
|Павел Акользин
|33:18
|Павел Акользин
|33:51
|Джесси Блэкер
|35:07
|Сергей Широков(Алексей Емелин, Максим Чудинов)
|40:46
|Патрис Кормье
|42:23
|Даррен Дитц
|42:29
|Сергей Широков
|43:40
|Кирилл Семенов(Виктор Столберг)
|50:04
|Патрис Кормье
|50:04
|Патрис Кормье
|50:24
|Давид Деарне
|51:19
|Даррен Дитц
|52:19
|Коди Фрэнсон(Сергей Шумаков, Тэйлор Бек)
|12
|Штрафное время
|53
|8
|Игра в большинстве
|3
|4
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Мартин Франо(Чехия)
|Главный судья
|Денис Наумов(Россия, Тольятти)