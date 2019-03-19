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00:37 (мск), источник: Vesti.kz

«Рыспаев? А кто это»: хоккеисты «Авангарда» — о разгроме и отсутствии страха перед тафгаем «Барыса»

Нападающий омского «Авангарда» Михаил Фисенко подвел итоги третьего матча полуфинала плей-офф Восточной конференции КХЛ против астанинского «Барыса». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

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Источник: РИА "Новости"

«Авангард» победил со счетом 5:0 и повел 2−1 в серии до четырех побед. Перед этим матчем самым обсуждаемым событием стал приезд тафгая «Барыса» Дамира Рыспаева. Однако он так и не попал в заявку астанинской команды на игру. Тем не менее, и без Рыспаева в матче произошла драка.

— С вас даже майку сорвали во время драки. Это нарушение экипировки?

— Она как будто как привязанная. Я думаю, можно даже голым драться. Просто не было таких случаев.

— Уровень агрессии повысился после второй игры?

— Нет. Мы с «Ак Барсом» первый раунд играли. Там такая же жесткая борьба была, ребята все большие. Мы готовы к такой игре.

— Ждали Дамира Рыспаева на льду?

— Конечно! Его почему-то не выпустили.

— Вы готовы с ним встретиться в кулачном бою?

— Мы все-таки в хоккей играем, нам нужно пройти второй круг. Если это потребуется, то, конечно, мы это сделаем. В первую очередь, нужно дисциплинированно играть. Нужно выходить дальше. Страха, конечно, нет.

— Вы потеряли троих человек, причем двух из первого звена. Это серьезные проблемы?

— Я их не видел. Может быть они в порядке и даже выйдут в следующей игре.

Защитник «Авангарда» Алексей Емелин:

— Кормье ударил Галимова клюшкой сзади по ногам. Чем объясните такую грубость?

— Это плей-офф. Мы готовы к этому.

— В Астане на вас злы. Чувствовали, что за вами идет охота?

— Из-за чего? Я не заметил.

— Что подумали, когда узнали, что Дамир Рыспаев приезжает?

— Кто это? Я не знаю полностью состав — не изучал.

— Что изменили после прошедшей игры?

— Ничего, старались играть также, нужно было добавить в скорости.

— У вас зашел прямой бросок?

— Не знаю, там был просмотр. Если гол Широкова засчитали, значит, он коснулся шайбы.

— Как команда отреагировала на три травмы в первом периоде?

— Это плей-офф, мы готовы к этому. Мы не знаем, что и как будет складываться, но стараемся выкладываться на все сто каждую игру. Сейчас все (трое травмированных) были в раздевалке, и все в порядке.

Нападающий «Авангарда» Сергей Широков:

— Сегодня нет проблем, 5:0 выиграли — готовимся дальше.

— Как отражается на игре отсутствие ваших постоянных партнеров?

— Хорошо сработало большинство. Было много моментов, и здорово, что много реализовали.

— Уровень агрессии соперника не покоробило?

— Мы фокусируемся на своей игре. У них хорошая команда, счет 2−1 в серии.

— Испугались, когда Дамир Рыспаев приехал?

— А кто это? Все? Спасибо!

Авангард
5:0
1:0, 2:0, 2:0
Барыс
Хоккей, КХЛ, 1/2 финала конференций18.03.2019, 19:30 (МСК UTC+3)ЛД "Арена Балашиха", 5397 зрителей
Главные тренеры
Боб ХартлиАндрей Скабелка
Вратари
Игорь БобковХенрик Карлссон(Доминик Граховина)
1-й период
11:24Егор Шалапов
13:12Андрей Стась(Игорь Бобков, Алексей Емелин)
14:38Дмитрий Шевченко
14:38Дмитрий Шевченко
19:58Тэйлор Бек
2-й период
22:09Кертис Валк
22:57Сергей Шумаков(Тэйлор Бек)
24:12Кирилл Петров
33:18Михаил Фисенко
33:18Михаил Фисенко
33:18Павел Акользин
33:18Павел Акользин
33:51Джесси Блэкер
35:07Сергей Широков(Алексей Емелин, Максим Чудинов)
3-й период
40:46Патрис Кормье
42:23Даррен Дитц
42:29Сергей Широков
43:40Кирилл Семенов(Виктор Столберг)
50:04Патрис Кормье
50:04Патрис Кормье
50:24Давид Деарне
51:19Даррен Дитц
52:19Коди Фрэнсон(Сергей Шумаков, Тэйлор Бек)
Статистика
12Штрафное время53
8Игра в большинстве3
4Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяМартин Франо(Чехия)
Главный судьяДенис Наумов(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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