«Рыспаев? А кто это»: хоккеисты «Авангарда» — о разгроме и отсутствии страха перед тафгаем «Барыса»

Источник: РИА "Новости"

«Авангард» победил со счетом 5:0 и повел 2−1 в серии до четырех побед. Перед этим матчем самым обсуждаемым событием стал приезд тафгая «Барыса» Дамира Рыспаева. Однако он так и не попал в заявку астанинской команды на игру. Тем не менее, и без Рыспаева в матче произошла драка.

— С вас даже майку сорвали во время драки. Это нарушение экипировки?

— Она как будто как привязанная. Я думаю, можно даже голым драться. Просто не было таких случаев.

— Уровень агрессии повысился после второй игры?

— Нет. Мы с «Ак Барсом» первый раунд играли. Там такая же жесткая борьба была, ребята все большие. Мы готовы к такой игре.

— Ждали Дамира Рыспаева на льду?

— Конечно! Его почему-то не выпустили.

— Вы готовы с ним встретиться в кулачном бою?

— Мы все-таки в хоккей играем, нам нужно пройти второй круг. Если это потребуется, то, конечно, мы это сделаем. В первую очередь, нужно дисциплинированно играть. Нужно выходить дальше. Страха, конечно, нет.

— Вы потеряли троих человек, причем двух из первого звена. Это серьезные проблемы?

— Я их не видел. Может быть они в порядке и даже выйдут в следующей игре.

Защитник «Авангарда» Алексей Емелин:

— Кормье ударил Галимова клюшкой сзади по ногам. Чем объясните такую грубость?

— Это плей-офф. Мы готовы к этому.

— В Астане на вас злы. Чувствовали, что за вами идет охота?

— Из-за чего? Я не заметил.

— Что подумали, когда узнали, что Дамир Рыспаев приезжает?

— Кто это? Я не знаю полностью состав — не изучал.

— Что изменили после прошедшей игры?

— Ничего, старались играть также, нужно было добавить в скорости.

— У вас зашел прямой бросок?

— Не знаю, там был просмотр. Если гол Широкова засчитали, значит, он коснулся шайбы.

— Как команда отреагировала на три травмы в первом периоде?

— Это плей-офф, мы готовы к этому. Мы не знаем, что и как будет складываться, но стараемся выкладываться на все сто каждую игру. Сейчас все (трое травмированных) были в раздевалке, и все в порядке.

Нападающий «Авангарда» Сергей Широков:

— Сегодня нет проблем, 5:0 выиграли — готовимся дальше.

— Как отражается на игре отсутствие ваших постоянных партнеров?

— Хорошо сработало большинство. Было много моментов, и здорово, что много реализовали.

— Уровень агрессии соперника не покоробило?

— Мы фокусируемся на своей игре. У них хорошая команда, счет 2−1 в серии.

— Испугались, когда Дамир Рыспаев приехал?