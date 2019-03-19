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00:40 (мск), источник: Vesti.kz

«Будем искать решение, а не оправдания»: тренер «Авангарда» выделил ключевые аспекты в разгроме «Барыса»

Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал победу над астанинским «Барысом» в третьем матче полуфинала плей-офф Восточной конференции КХЛ. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

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«Авангард» победил со счетом 5:0 и повел 2−1 в серии до четырех побед. Четвертый матч серии пройдет также в Балашихе в среду, 20 марта.

— Горжусь своими ребятами за многое, — отметил Хартли. — Зернова и Деарне осмотрели врачи, отсутствовал Михеев, и мы получили несколько значительных дыр в составе. Тогда Кошелев, Галимов, Петров взяли в руки более значимые роли и принесли результат. Можно сказать, что в центре остались только Стась и Семенов. Первый даже не является центрфорвардом. Оборона здорово сработала. За три матча с «Барысом» — это лучший матч по многим аспектам — большинству, меньшинству и заблокированным броскам. Мы знаем, что астанчане выиграли наш дивизион, и это непростой соперник. Никто не будет расслабляться.

— В вашей карьере были серии плей-офф, в которых столько игроков вылетали из-за травм?

— В плей-офф сложно, и именно здесь возникают противостояния. Вы проводите семь матчей за ограниченное количество дней. Вы видите одних и те же лица каждый день. В борьбе за Кубок Гагарина игроки возлагают дополнительную ответственность за происходящее. В каждой паре очень много силовых приемов в область головы, и это настораживает. Утром мы обсуждали с ребятами, что нужно избегать ненужных удалений. Благодаря хорошей дисциплине мы прошли «Ак Барс», и также мы должны действовать в дальнейшем. После потери Зернова и Галимова мы завтра будем подбирать новые сочетания. Вы не можете победить с травмированными игроками, только здоровыми. Михеева не может заменить один человек, только комбинации. Не будем искать оправдания — только решения.

Авангард
5:0
1:0, 2:0, 2:0
Барыс
Хоккей, КХЛ, 1/2 финала конференций18.03.2019, 19:30 (МСК UTC+3)ЛД "Арена Балашиха", 5397 зрителей
Главные тренеры
Боб ХартлиАндрей Скабелка
Вратари
Игорь БобковХенрик Карлссон(Доминик Граховина)
1-й период
11:24Егор Шалапов
13:12Андрей Стась(Игорь Бобков, Алексей Емелин)
14:38Дмитрий Шевченко
14:38Дмитрий Шевченко
19:58Тэйлор Бек
2-й период
22:09Кертис Валк
22:57Сергей Шумаков(Тэйлор Бек)
24:12Кирилл Петров
33:18Михаил Фисенко
33:18Михаил Фисенко
33:18Павел Акользин
33:18Павел Акользин
33:51Джесси Блэкер
35:07Сергей Широков(Алексей Емелин, Максим Чудинов)
3-й период
40:46Патрис Кормье
42:23Даррен Дитц
42:29Сергей Широков
43:40Кирилл Семенов(Виктор Столберг)
50:04Патрис Кормье
50:04Патрис Кормье
50:24Давид Деарне
51:19Даррен Дитц
52:19Коди Фрэнсон(Сергей Шумаков, Тэйлор Бек)
Статистика
12Штрафное время53
8Игра в большинстве3
4Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяМартин Франо(Чехия)
Главный судьяДенис Наумов(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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"Будем искать решение, а не оправдания". Тренер "Авангарда" выделил ключевые аспекты в разгроме "Барыса"
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