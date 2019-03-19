«Будем искать решение, а не оправдания»: тренер «Авангарда» выделил ключевые аспекты в разгроме «Барыса»

— Горжусь своими ребятами за многое, — отметил Хартли. — Зернова и Деарне осмотрели врачи, отсутствовал Михеев, и мы получили несколько значительных дыр в составе. Тогда Кошелев, Галимов, Петров взяли в руки более значимые роли и принесли результат. Можно сказать, что в центре остались только Стась и Семенов. Первый даже не является центрфорвардом. Оборона здорово сработала. За три матча с «Барысом» — это лучший матч по многим аспектам — большинству, меньшинству и заблокированным броскам. Мы знаем, что астанчане выиграли наш дивизион, и это непростой соперник. Никто не будет расслабляться.

— В плей-офф сложно, и именно здесь возникают противостояния. Вы проводите семь матчей за ограниченное количество дней. Вы видите одних и те же лица каждый день. В борьбе за Кубок Гагарина игроки возлагают дополнительную ответственность за происходящее. В каждой паре очень много силовых приемов в область головы, и это настораживает. Утром мы обсуждали с ребятами, что нужно избегать ненужных удалений. Благодаря хорошей дисциплине мы прошли «Ак Барс», и также мы должны действовать в дальнейшем. После потери Зернова и Галимова мы завтра будем подбирать новые сочетания. Вы не можете победить с травмированными игроками, только здоровыми. Михеева не может заменить один человек, только комбинации. Не будем искать оправдания — только решения.