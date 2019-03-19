Реконструкция ледовой арены «Авангарда» в Омске начнется в этом году

Источник: Р-Спорт

«Авангард» сезон-2018/19 из-за проблем с «Ареной Омск», техническое состояние строительных конструкций которой было признано аварийным, проводит домашние встречи на арене в подмосковной Балашихе. В декабре президент хоккейного клуба Максим Сушинский сообщил, что в следующем сезоне «Авангард» продолжит играть в Балашихе.

«Газпром нефть» однозначно сказала, что они начнут реконструкцию «Арены Омск» в этом году. В данный момент компания делает проект этого объекта. В мае-июне они должны выйти на экспертизу, и «Арена Омск», возможно, будет реконструирована даже с увеличением количества зрителей, — сказал Бурков, уточнив, что сейчас арена вмещает 10 тысяч зрителей.

Губернатор сообщил, что сейчас компания активно ведет подготовительную работу к реконструкции ледовой арены.