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09:14 (мск), источник: Р-Спорт

Реконструкция ледовой арены «Авангарда» в Омске начнется в этом году

НОВОСИБИРСК, 19 мар — РИА Новости. Реконструкция «Арены Омск», домашней ледовой арены хоккейного клуба «Авангард», начнется уже в этом году, сообщил журналистам во вторник губернатор Омской области Александр Бурков.

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Источник: Р-Спорт

«Авангард» сезон-2018/19 из-за проблем с «Ареной Омск», техническое состояние строительных конструкций которой было признано аварийным, проводит домашние встречи на арене в подмосковной Балашихе. В декабре президент хоккейного клуба Максим Сушинский сообщил, что в следующем сезоне «Авангард» продолжит играть в Балашихе.

«Газпром нефть» однозначно сказала, что они начнут реконструкцию «Арены Омск» в этом году. В данный момент компания делает проект этого объекта. В мае-июне они должны выйти на экспертизу, и «Арена Омск», возможно, будет реконструирована даже с увеличением количества зрителей, — сказал Бурков, уточнив, что сейчас арена вмещает 10 тысяч зрителей.

Губернатор сообщил, что сейчас компания активно ведет подготовительную работу к реконструкции ледовой арены.

«Я убежден в том, что клуб “Авангард” вернется в Омск и “Арена Омск” будет построена. Это заявление компании “Газпром нефть”. А из моей практики работы с этой компанией — все, что она обещает, как бы тяжело не было, она всегда выполняет. Нет оснований сомневаться в этих двух вопросах», — сказал глава региона.

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