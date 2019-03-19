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15:37 (мск), источник: ТАСС

Уточнение КХЛ по документам «Куньлуня» на сезон-2019/20 связано с техническими вопросами

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Уточнение руководством Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по документам пекинского «Куньлуня» на следующий сезон связано с техническими моментами. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе китайского клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее в пресс-службе КХЛ сообщили ТАСС, что два клуба КХЛ — рижское «Динамо» и братиславский «Слован» — не предоставили необходимые документы для участия в следующем сезоне КХЛ, у «Куньлуня» руководство лиги запросило уточнения.

«Пресс-служба хоккейного клуба “Куньлунь Ред Стар” подтверждает информацию о запросе КХЛ по документам и уточняет, что речь идет исключительно о технических вопросах, таких как приведение документации, выполненной по китайским стандартам, в соответствие со стандартами, принятыми в КХЛ. Было бы ошибочно делать из данной информации вывод о наличии каких-либо финансовых сложностей у клуба. За три года его существования не возникало ни малейших проблем ни с финансированием, ни с выплатой зарплат, ни с исполнением финансовых обязательств перед партнерами и другими участниками хоккейного процесса. И нет никаких оснований для возникновения подобных проблем в будущем», — заявили в пресс-службе китайского клуба.

«Куньлунь» завершил сезон на 11-м месте в таблице Восточной конференции КХЛ, не сумев пробиться в плей-офф.

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