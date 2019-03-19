Уточнение КХЛ по документам «Куньлуня» на сезон-2019/20 связано с техническими вопросами

«Пресс-служба хоккейного клуба “Куньлунь Ред Стар” подтверждает информацию о запросе КХЛ по документам и уточняет, что речь идет исключительно о технических вопросах, таких как приведение документации, выполненной по китайским стандартам, в соответствие со стандартами, принятыми в КХЛ. Было бы ошибочно делать из данной информации вывод о наличии каких-либо финансовых сложностей у клуба. За три года его существования не возникало ни малейших проблем ни с финансированием, ни с выплатой зарплат, ни с исполнением финансовых обязательств перед партнерами и другими участниками хоккейного процесса. И нет никаких оснований для возникновения подобных проблем в будущем», — заявили в пресс-службе китайского клуба.